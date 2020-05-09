Оккупанты бурно отпраздновали 9 мая в Крыму и Донбассе: красноречивые фото, видео

9 мая торжественно и масштабно отметили и на оккупированных украинских территориях. В аннексированном Россией Крыму состоялось очень много мероприятий: кроме традиционного возложения цветов к советским военным памятникам, здесь прошла акция "Бессмертный полк". Зато на оккупированном Донбасса все было несколько скромнее – в Донецке и Луганске прошли массовые автопробеги.

9 мая в Крыму: как отмечали на оккупированном полуострове

В Крыму на 9 мая из-за введенных коронавирусных ограничений многие мероприятий отменили. Однако это не помешало крымчанам провести пропагандистскую акцию "Бессмертный полк". Правда, она получила новый формат – жителей полуострова призвали размещать портреты своих родственников и ветеранов войны в окнах домов. Но кое-кто устроил "Бессмертный полк" и на улицах крымских городов. Об этом сообщает ресурс "Крым. Реалии".

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"Бессмертный полк" по-крымски (Фото: "Крым. Реалии", твиттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

Кроме того, в Севастополе в районе Стрелецкой бухты реконструкторы устроили музыкальное шоу на танке Т-34 – через динамики транслировали военные песни. Кроме того, мужчина в военной форме времен войны залез на башню танка и поздравил всех букетом цветов. А водители, проезжавшие мимо ответили на это гудками.

Также на улицы города вышли почти двести человек – большинство было без масок. Кое-кто выходил семьями и имел с собой фотографии родственников, которые воевали. Несли люди цветы к Вечному огню на площади Нахимова.



9 мая в Севастополе многие выходили без масок, в частности пожилые люди

В Севастопольской бухте прошел парад военной техники. Участие в мероприятии приняли суда Черноморского флота РФ:

малый ракетный катер "Вышний Волочек",

большой десанты корабль "Азов",

фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров",

сторожевой корабль "Ладный",

подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Также состоялся полет вертолетов и самолетов из состава полков морской авиации ЧФ.

Военный парад в Севастополе 9 мая: видео

Что касается остальных городов, то здесь также на улице люди выходили без масок. Участие в мероприятиях принимали семьи с детьми, а также военные пенсионеры, ветераны Афганской войны и казаки. В то же время во дворах домов, где живут ветераны, оркестры выполняли советские военные песни.

Как отмечали 9 мая в Крыму (Фото: "Крым. Реалии", твиттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

В оккупированной Керчи, как и в Севастополе, вместо обычного парада, состоялся авиационный – над городом пролетели вертолеты Ка-27 и Ми-8, самолеты Ан-26 и Бе-12, многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М. В то же время сотни керчан, несмотря на карантин, поднялись на гору Митридат, чтобы посмотреть авиашоу. Поднимались они сюда факельным шествием и ночью. Традиционно многие были без масок.

Что происходило 9 мае в оккупированной Керчи (Фото: "Крым. Реалии", твиттер RoksolanaToday&Крым, "Керчь.ФМ")

Авиапарада по случаю Дня победы в оккупированной Керчи: смотрите видео

Не обошли случая пропиариться и так называемые руководители Крыма. В частности, Сергей Аксенов возложил цветы к Вечному огню на Могиле неизвестного солдата в Симферополе.

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Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Могиле неизвестного солдата в парке им. Ю. А. Гагарина и Военном мемориальном кладбище в Симферополе #ДеньПобеды #Крым #Россия pic.twitter.com/5u7103EwQM — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) May 9, 2020

День победы в оккупированном Луганске: что устроили боевики

В столице так называемой "ЛНВ" 9 мая прошел праздничный автопробег. Участие в мероприятии приняли более тысячи автомобилей. Стартовала колонна на эстакаде возле железнодорожного вокзала. Оттуда автомобили с символикой фейковой республики, России, красными "флагами Победы" начали свое движение по улицам города. Боевики говорят, что протяженность колонны на старте составила более двух километров. Интересно, что за угрозу коронавирус автомобилисты не останавливались и не выходили у памятников и мемориалов. Правда, это не помешало им заехать в жилые кварталы, передает ресурс "РИА Новости".

Автопробег по случаю 9 мая в Луганске (Фото: "РИА Новости")

Также парад авто состоялся в центре города. Но здесь уже участие приняли боевые "Катюши", артиллерийские установки, мотоциклы и грузовики времен Второй мировой.

Смотрите видео парада советской военной техники в оккупированном Луганске

Кроме того, в Луганске на 21:00 был запланирован салют.

Я думаю, что 75 годовщина Великой Победы заслуживает такой масштаб именно изо дня в день. Поэтому хочется, чтобы люди были готовы, чтобы не было первых мыслей о том, что у нас опять начинаются боевые действия,

- отметил глава так называемого "Народного совета "" ЛНР " Денис Мирошниченко.

9 мая по-донецки: в "ДНР" отметили День победы масштабно

Похож на луганский советский автопробег прошел и в оккупированном Донецке. Боевики его называют самым масштабным за всю историю фейковой республики. Колонну возглавил главарь донецких боевиков Денис Пушилін. Он ехал на машине ГАЗ "Победа".

Стартовал пробег на южной окраине Донецка. А дальше под песни военных лет колонна проехала через весь город и растянулась на десятки кварталов. На окна машин оккупанты прикрепили фотографии участников Второй мировой и погибших в войне на Донбассе боевиков. Также много кто разместил российские и флаги "ДНР" и победы.

Автопробег финишировал в Парке культур и отдыха. Здесь оккупанты развернули копию красного "Флага победы", а машины выстроились в форме юбилейной даты "75". Интересно, что как дончане, которые приветствовали автопробег, так и его участники в основном были без масок.

Боевики говорят, что автопробег стал альтернативой акцию "Бессмертный полк", которую отменили из-за ситуации с коронавирусом.

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В оккупированном Донецке по случаю Дня победы устроили советский автопробег (Фото: ТАСС, СМИ боевиков)