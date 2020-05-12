Головні новини 12 травня: коронавірус у рупора Путіна, польотів у травні не буде, злив даних

У мережу злили дані 26 мільйонів українців. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков захворів на коронавірус. У Мінінфраструктури заявили, що відновлення польотів з 22 травня не планується. Польща будує газопровід, що послабить газову імперію Путіна. Такими були головні новини 12 травня України та світу.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Злив документів українців

В Telegram з’явився бот UA Baza, що видає персональні дані та документи українців. Зокрема, у відкритий доступ потрапили 26 мільйонів посвідчень водія. Втім телеграм-бот уже видалили.

Цікаво Дія у цифрах: скільки українців вже користуються сервісом

Як розповів очільник громадської організації Електронна демократія Володимир Фльонц, бот UA Baza мав дані держреєстру, а також бази нової пошти та паролі з соцмереж Вконтакте і linkedin.

Мені показали не лише паспортні дані, мої старі паролі, дані з біометричних паспортів і вишенька на торті – водійське посвідчення, про яке я навіть не здогадувався. Навіть в Дії його не показує, а у хлопців в базі – є. Ось так вже зараз виглядає їх цифрове майбутнє,

– заявив Фльонц.

У Міністерстві цифрової трансформації будь-яку причетність сервісу Дія до витоку даних заперечують. Там пояснюють, що Дія не має власної бази даних, а лише відображає інформацію з реєстрів.

"В Україні 9,5 мільйонів водійських посвідчень, 6,5 мільйонів з яких відображаються в Дії. В мережі з’явилася інформація про дані 26 мільйонів посвідчень водія", – кажуть у Мінцифрі.

У Мінцифрі також повідомили, що Нацполіція вже розпочала кримінальне провадження за фактом витоку персональних даних.

Експерти провели попередній аналіз та з’ясували, що ці дані зібрані із інформаційних баз різних державних відомств. При цьому витік не має відношення до сервісу Дія. Кіберполіція припинила роботу цього бота.

Коронавірус у рупора Путіна

У Дмитра Пєскова – прессекретаря президента Володимира Путіна – виявили коронавірус. Його разом з дружиною госпіталізували до лікарні.

Цікаво Лукашенко – відомий COVID-дисидент: як Путін може помститися за 9 травня

Дружина Тетяна Навка також захворіла на коронавірус. Вона й підтвердила захворювання, запевнивши, що з ними усе гаразд – подружжя перебуває під контролем лікарів.

Я останні два дні приходжу до тями, у мене нормалізувалось все: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося,

– розповіла жінка.

На запитання журналістів, чому подружжя перебуває у лікарні, вона відповіла, що це необхідно для того, щоб не піддавати ризику всю родину. Вона підозрює, що саме її чоловік перший захворів, адже він єдиний член родини, який працює.

Натомість Пєсков повідомив, що востаннє контактував з Володимиром Путіним вже більше ніж місяць тому.

Цікаво, що у квітні на піджаку Пєскова журналісти помітили "блокатор вірусів", ефективність якого наразі не доведена. Він сказав, що хоч і не знає, чи він дієвий, але для захисту "кожен носить все, що може"

Відновлення польотів з 22 травня не буде

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що авіаперевізники, які обіцяють польоти з України вже у травні-червні, вводять українських клієнтів в оману.

Цікаво Відновлення пасажирського сполучення: в Мінінфраструктури розробили триетапний план

Відкриття авіапростору України поки лише в планах і все опиратиметься на епідеміологічну ситуацію і дії інших країн, розповіла прессекретар міністра Криклія Оксана Герасимова.

Такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів,

– пояснила Оксана Герасимова.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду. Адже рішення про відновлення польотів має схвалити саме Кабінет Міністрів.

Також слід пам'ятати, що Європейський Союз не рекомендував своїм членам відкривати зовнішні кордони для іноземців до 15 червня. Українці теж входять до цього числа.

Що відомо про "відновлення польотів"?10 травня одразу три міжнародні авіакомпанії Wizz Аir, Czech Airlines та Lufthansa заявили про поновлення рейсів з України. Польоти нібито мають відновити наприкінці травня – початку червня.



Тим часом вже можна забронювати квитки на рейси Wizz Аir з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова, починаючи з 23 травня.



Авіакомпанія Ryanair теж готується до відновлення польотів по Європі і до України. Однак, на відміну від інших компаній, Ryanair на офіційному сайті оголосив, що старт буде з 1 липня.

Газопровід Baltic Pipe: як він вплине на Путіна

Влада Швеції схвалила прокладання газопроводу Baltic Pipe територією своєї країни. Таким чином Польща отримала вже усі необхідні дозволи для його будівництва.

Цікаво Baltic Pipe: що відомо про газопровід, який ослабить газову імперію Кремля

Таким чином, Baltic Pipe пройде морськими територіями трьох країн: Швеції, Польщі та Данії. Його протяжність складатиме приблизно 275 кілометрів. Ще частина пройде міжнародними водами Балтійського моря.

Проєкт передбачає поставку норвезького газу у Польщу в обхід Росії. Цікаво, що користуватися газопроводом зможе і Україна, яка після початку війни у 2014 році не закуповувала у Росії газ напряму.

Початок будівництва газопроводу заплановано на другу половину 2020 року, а завершити його планують у 2022-му. За прокладання газопроводу відповідатиме італійська компанія Saipem.



Газопровід Baltic Pipe з Норвегії до Польщі / карта з польської Вікіпедії