Первая леди Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом. В Киеве с боями продолжается суд над одесским активистом Сергеем Стерненко, которому вменяют умышленное убийство. Украина получила статус партнера НАТО. Экс-чиновник пытался дать главе САП Назару Холодницкому взятку в сумме 6 миллионов долларов. Такими были главные новости 12 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

У Елены Зеленской подтвердили коронавирус

У жены президента Украины Елены Зеленской подтвердили коронавирусную болезнь. Сейчас она чувствует себя хорошо, а болезнь проходит у нее бессимптомно.

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Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении. Я изолирована от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности,

– убеждает первая леди.

В то же время в Офисе Президента заверили, что во время рабочих встреч и в быту Елена Зеленская постоянно соблюдала правила карантина и рекомендаций Минздрава. Также, согласно требованиям протокола безопасности, она регулярно проходила тестирование на COVID-19.

Пока неизвестно, где именно она могла заразиться. В связи с этим проводят эпидемиологическое расследование.

Что касается главы государства, то он вместе с детьми также прошел тестирование на COVID-19. К счастью, у них признаков инфицирования нет. Кроме того, всем, с кем могла контактировать Елена Зеленская, уже сообщили об опасности. Им рекомендовали пройти самоизоляцию, а по возможности – тестирование.

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Стерненко выбирают меру пресечения: под судом и в суде произошли столкновения

В Шевченковском райсуде Киева до сих пор продолжается рассмотрение дела относительно активиста Сергея Стерненко. Его защите уже отказали в отводе судьи, также должно быть решение об отводе прокурора.

В то же время вспыхнули столкновения под залом суда, поскольку туда не пускали людей силовики. Более того, у одного из мужчин обнаружили травматический пистолет. Произошли беспорядки и под зданием суда.

Дело Стерненко: беспорядки под судом и в здании суда (Фото: 24 канал, скриншоты видео)

В результате пострадал бывший пленник Кремля Владимир Балух. Он утверждает, что его избили правоохранители, когда активисты пытались прорваться в зал суда.

В то же время Судебная охрана утверждает, что силу и спецсредства они не применяли. А только блокировали проход. Представитель Управления судебной охраны Киева и области Николай Жукович объяснил, что допуск в зал суда ограничен из-за карантинных требований.

Также он рассказал, что возле здания суда собралось около 150 человек сторонников Стерненко. Они, в частности, жгли файеры. В то же время значительная часть людей пыталась попасть непосредственно в здание суда и зал заседания.

Между тем, в суд пришли также и известные люди. В частности, в толпе заметили экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун, экс-главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна.

А депутаты от "Голоса" Ольга Стефанишина и руководитель фракции Кира Рудик готовы взять Стерненко на поруки вместо домашнего ареста.

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Украина получила статус партнера НАТО: что это значит

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Этот день настал. Я глубоко благодарен нашим партнерам по Альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец получает заслуженный статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе,

– отметил он.

Что предусматривает статус партнера

НАТО еще в 2014 году запустил так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель состоит в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.

Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.

До недавнего времени статус партнера был только у 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.

Министр обороны Андрей Загороднюк добавил, что такой статус имеют страны, которые не являются членами НАТО, но интегрированы и работают вместе с Альянсом. Он назвал получение Украиной статуса партнера НАТО крупнейшим прорывом в евроатлантической интеграции с тех пор как наша страна окончательно определилась со своим курсом.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на решение НАТО, согласно которому Украина стала участницей программы альянса "Партнерство расширенных возможностей".

Благодарен членам за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию безопасности в мире. Статус Партнера расширенных возможностей НАТО – практическое решение, которое позволит Украине и Альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности,

– сказал он.

В НАТО, со своей стороны, поздравили Украину с присоединением к программе расширенных возможностей Альянса. Здесь считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".

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6 миллионов гривен взятки Холодницкому: детали

Экс-чиновник 12 июня пытался дать руководству антикоррупционных органов взятку в сумме 6 миллионов долларов. Ему помогал один из руководителей управления ГФС в Киеве. Детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали предоставление взятки.

Что известно о задержании

В САП уточнили, что деньги чиновник предлагал за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Говорится о двух уголовных делах – по факту растраты и присвоения имущества, а также относительно отмывания доходов.

Детективы НАБУ сейчас проводят неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц.

Правоохранители пока не назвали фамилию задержанного.

В то же время по информации экс-нардепа Сергея Лещенко, взятку якобы давали за закрытие дела относительно владельца компании Burisma, экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Об этом также пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.



Деньги изъятые правоохранителями / Фото САП



Мешок с деньгами, который изъяли силовики / Фото САП

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Конфуз оккупантов с Россией в Крыму

В оккупированном Крыму местные жители заметили очередной конфуз так называемой власти. В Алуште ко Дню России повесили приветственный плакат. Однако на нем допустили ошибку, неправильно написав название страны – вместо двух "с" использовали только одну.

Это сразу заметили пользователи и вызвали в сеть. По мнению автора публикации, пропавшую букву якобы "украли бандеровцы". Ведь в украинской версии "Россия" пишется с одной "с".

Пока неизвестно, исправили ли оккупанты свой ляп.



В Крыму оккупанты оконфузились с плакатом ко Дню России / Фото Apostrophe.ua