Перша леді України Олена Зеленська захворіла на коронавірус. У Києві з боями триває суд над одеським активістом Сергієм Стерненком , якому закидають умисне вбивство. Україна отримала статус партнера НАТО. Експосадовець намагався дати очільнику САП Назару Холодницькому хабар на суму 6 мільйонів доларів. Такими були головні новини 12 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

В Олени Зеленської підтвердили коронавірус

У дружини президента України Олени Зеленської підтвердили коронавірусну хворобу. Наразі вона почувається добре, а хвороба проходить у неї безсимптомно.

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Одразу скажу, що почуваюся добре, але перебуваю на амбулаторному лікуванні. Я ізольовано від інших членів сім’ї, щоб не наражати їх на небезпеку,

– переконує перша леді.

Водночас в Офісі Президента запевнили, що під час робочих зустрічей і в побуті Олена Зеленська постійно дотримувалася правил карантину й рекомендацій МОЗ. Також, відповідно до вимог протоколу безпеки, вона регулярно проходила тестування на COVID-19.

Наразі невідомо, де саме вона могла заразитися. У зв’язку з цим проводять епідеміологічне розслідування.

Щодо очільника держави, то він разом із дітьми також пройшов тестування на COVID-19. На щастя, в них ознак інфікування немає. Крім того, усім, з ким могла контактувати Олена Зеленська, вже повідомили про небезпеку. Їм рекомендували пройти самоізоляцію, а за можливості – тестування.

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Стерненку обирають запобіжний захід: під судом і у суді сталися сутички

У Шевченківському райсуді Києва ще досі триває розгляд справи щодо активіста Сергія Стерненка. Його захисту вже відмовили у відводі судді, також має бути рішення про відвід прокурора.

Водночас спалахнули сутички під залою суду, оскільки туди не пускали людей силовики. Більше того, в одного з чоловіків виявили травматичний пістолет. Сталися заворушення і під будівлею суду.

Справа Стерненка: заворушення під судом і у будівлі суду (Фото: 24 канал, скриншоти відео)

У результаті постраждав колишній бранець Кремля Володимир Балух. Він переконує, що його побили правоохоронці, коли активісти намагалися прорватися до зали суду.

Натомість Судова охорона переконує, що силу та спецзасоби вони не застосовували. А лише блокували прохід. Речник Управління судової охорони Києва та області Микола Жукович пояснив, що допуск до зали суду є обмеженим через карантинні вимоги.

Також він розповів, що біля будівлі суду зібралося майже 150 осіб прихильників Стерненка. Вони, зокрема, палили фаєри. Водночас значна частина людей намагалася потрапити безпосередньо в будівлю суду та залу засідання.

Тим часом, до суду прийшли також і відомі люди. Зокрема, в натовпі помітили ексміністрку охорони здоров'я Уляну Супрун, ексглаву Державної митної служби Максима Нефьодова, а також ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна.

А депутати від "Голосу" Ольга Стефанишина і керівник фракції Кіра Рудик ж готовими взяти Стерненка на поруки замість домашнього арешту.

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