В Херсоне владельцы ночных клубов устроили протест и перекрыли Антоновский мост. Производство о третьем нападении на Стерненко приостановили. Кремль отреагировал на заявление Украины о минских переговорах. Такими были главные новости воскресенья, 12 июля.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 12 июля:

Протесты на Херсонщине

Владельцы ночных клубов решили выразить свое мнение относительно ограничений работы их заведений. В частности их не устраивает работа до 11 часов вечера, за которую на днях проголосовало правительство.

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Вместе с владельцами клубов на протест вышли работники закведений и постоянные клиенты. Они перекрыли Антоновский мост, по которому отдыхающие ездят на море.

На мосту и так обычно пробки, ведь весовой комплекс постоянно проверяет фуры. Из-за протеста туда съехались много работников полиции, ведь перекрытие грозит транспортным коллапсом.

Сейчас люди утверждают, что будут перекрывать трассу, а потом хотят отправляться в областную государственную администрацию, где будут говорить свои претензии местной власти.

Перекрытие моста в Херсоне / фото Kherson.net

Новости по делу Стеренко

Активист Сергей Стерненко заявил, что расследование третьего заказного нападения на него не происходит. Он отметил, что поиск организаторов, посредников и заказчика покушения остановили.

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Сергей отметил, что еще в 2019 году СБУ дала сбежать его нападающему – Исайкулу. Стерненко рассказал, что чтобы предотвратить это, еще в мае он обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить его уже, чтобы не всплывали сроки расследования.

А главное производство необходимо было и дальше расследовать, поскольку до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайлу и следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников,

– написал Стерненко.

Активист добавил, что теперь теоретически никакие следственные действия могут не проводиться годами. Как сказал Стерненко, практически это означает, что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам его убить.

Третье покушение на Стерненко: коротко

Это именно то нападение, из-за которого сейчас судят самого Сергея Стерненко. Тогда двое мужчин напали на активиста и его девушку в Одессе.

Сергей Стерненко, логично, начал защищать себя и свою девушку. Прибегнув к самозащите, он смертельно ранил одного из нападавших, а второй убежал. Позже – за пределы Украины.

Требуют судить активиста преимущественно пророссийские политики – Анатолий Шарий, Илья Кива, Андрей Портнов и другие.

Реакция Кремля на заявление о минских договоренностях

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к выходу Украины из минских договоренностей. Однако он отметил, что новую базу для переговоров будет сложно создать.

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Если такое произойдет, мы потеряем любую базу, на основе которой выстраиваем переговорный процесс, и создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно,

– сказал Песков.

Отметим, что такова реакция Кремля – ​​на слова вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Украины Алексея Резникова. Тот заявил, что минские соглашения нужно пересмотреть, ведь они не соответствуют нынешним реалиям.