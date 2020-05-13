Главные новости 13 мая: даты послабления карантина, разрешение гулять группами до 8 человек
В Минздраве назвали предварительные даты послабления карантина. Правительство разрешило украинцам передвигаться по улицам компаниями до 8 человек. Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект. Когда в Украине заработает метро: прогноз Шмыгаля, просьбы Кличко. Юрий Витренко говорит, что его увольняют из "Нафтогаза". Такими были главные новости 13 мая в Украине и мире.
Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:
Даты послабления карантина
В Минздраве заявили о наличии контрольных дат по ослаблению карантина в Украине. Это: 22 мая, 1 и 11 июня.
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Глава министерства Максим Степанов отметил, что конкретные условия смягчения карантина представят уже на этой неделе. Он также отметил, что будет обращаться к правительству для утверждения алгоритма снятия карантина.
Кроме того, Минздрав будет настаивать на введении адаптивного карантина. Он нужен, чтобы в регионах могли усиливать ограничения при необходимости.
Также уже вскоре презентуют и план открытия детских садов.
Когда могут заработать детские сады? В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные заведения в этом году смогут работать летом. В то же время часть нардепов "Слуги народа" предлагают открывать детские сады уже весной. Парламентарии обратились по этому поводу к премьеру Шмыгалю.
Что разрешат с 22 мая
- проведение спортивных соревнований;
- работу гостиниц;
- проведение ВНО.
Важно! Второй этап наступит, если в течение 10 дней подряд процент новых случаев будет снижаться, а количество выздоровевших людей будет расти.
План выхода Украины из карантина: этапы / Инфографика 24 канала
Разрешение на передвижение до 8 человек
Правительство разрешило украинцам собираться в компании до 8 человек и перемещаться в таком составе по улицам.
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Более месяца, а именно с 6 апреля, по улицам нельзя было ходить больше, чем вдвоем. Исключением было сопровождение детей.
Кроме того, на летних площадках заведений общественного питания теперь можно размещать до 4 человек. До сих пор было до 2. Вместе с тем требование о дистанции 1,5 метра между местами для сидения и столиками сохранили.
Также в своем телеграм-канале Денис Шмыгаль отметил, что условия пребывания на летних площадках и в парках опубликуют после доработки.
Окончательное одобрение "антиколомойского законопроекта"
Рада на внеочередном заседании 13 мая приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Так называемый "антиколомойский" законопроект является одним из требований МВФ относительно невозврата "Приватбанка" олигарху.
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Законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности", а также депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционных. Ни одного голоса за документ не отдали ОПЗЖ и "Батькивщина".
Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за принятое решение. В своем обращении он назвал одобрение "банковского" закона зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки.
Что этому предшествовало
- В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого депутаты, которых связывают с олигархом Коломойским, внесли более 16 тысяч поправок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке.
- Также Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые блокируются правками.
Что предусматривает "антиколомойский" законопроект
- Начавшиеся процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.
- Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признали неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.
- Важнейшим пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие владельцы или собственники банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.
- Законопроект устраняет возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем, деньги экс-владельцу все же будут компенсированы, если нарушение будет доказано.
- Стоимость акций, а соответственно и причиненного бывшему собственнику ущерба, определяется международной аудиторской компанией.
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Когда в Украине заработает метро
Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли еще 17 марта. Оно точно не будет работать минимум до конца карантина, то есть до 22 мая.
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В правительстве опасаются, что метро и междугородние перевозки будут способствовать быстрому распространению коронавируса.
Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что возобновление работы метро и междугородного транспорта может состояться только с третьего этапа ослабления карантина.
Позиция Минздрава
Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что открывать метро в Украине в правительстве планировали на четвертом этапе ослабления карантина. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Как и когда заработает метро в Украине
- На 3-м этапе ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан, оно будет ездить с определенными ограничениями.
- В обычном режиме метрополитен заработает только на четвертом этапе ослабления карантина.
- В украинских городах метро перевозит ежедневно более 2 миллионов человек – а это место огромного риска заражения коронавирусом.
Что просит Виталий Кличко
Мэр Киева обратился к правительству с просьбой открыть метро в столице с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу во время ослабления карантина, Киев ожидает транспортный коллапс.
Он пообещал, что городская власть, конечно, обратит особое внимание на динамику распространения коронавируса в столице. Кличко также обратился к киевлянам и попросил придерживаться элементарных правил, дистанции и носить маски.
Витренко об увольнении из "Нафтогаза"
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность в компании сокращают. Через два месяца он может покинуть "Нафтогаз", в котором работает уже более 18 лет.
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По его словам, увольнение связано со смещением приоритетов – в частности, заинтересованности в "газовой войне" с Россией.
Витренко вспомнил и председателя правления "Нафтогаза" Коболева. Он прокомментировал, что его не увольняют, а наоборот – без конкурса продлили контракт на 4 года.
Слухи об увольнении
- В начале апреля 2020 года из "Нафтогаза" ушел топ-менеджер Андрей Фаворов. В СМИ появилась информация, что еще один человек может оставить должность, а именно Витренко.
- В "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управления, автором которого является голландец Отто Ватерландер. Была информация, что именно из-за разногласий с Ватерландером Фаворов покинул "Нафтогаз".
Что известно о Юрии Витренко?Экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Сын одиозного политика Натальи Витренко. В "Нафтогазе" работает с 2002 года. Был помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики и ценовой политики. С 2018 года работал исполнительным директором.
Вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией. Среди важнейших достижений Витренко – выигранный арбитраж против "Газпрома" в Стокгольме.
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