Главные новости 13 мая: даты послабления карантина, разрешение гулять группами до 8 человек

В Минздраве назвали предварительные даты послабления карантина. Правительство разрешило украинцам передвигаться по улицам компаниями до 8 человек. Рада окончательно одобрила "антиколомойский" законопроект. Когда в Украине заработает метро: прогноз Шмыгаля, просьбы Кличко. Юрий Витренко говорит, что его увольняют из "Нафтогаза". Такими были главные новости 13 мая в Украине и мире.

Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:​

Даты послабления карантина

В Минздраве заявили о наличии контрольных дат по ослаблению карантина в Украине. Это: 22 мая, 1 и 11 июня.

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Глава министерства Максим Степанов отметил, что конкретные условия смягчения карантина представят уже на этой неделе. Он также отметил, что будет обращаться к правительству для утверждения алгоритма снятия карантина.

Кроме того, Минздрав будет настаивать на введении адаптивного карантина. Он нужен, чтобы в регионах могли усиливать ограничения при необходимости.

Также уже вскоре презентуют и план открытия детских садов.

Когда могут заработать детские сады? В Министерстве образования допускают, что дошкольные учебные заведения в этом году смогут работать летом. В то же время часть нардепов "Слуги народа" предлагают открывать детские сады уже весной. Парламентарии обратились по этому поводу к премьеру Шмыгалю.

Что разрешат с 22 мая

проведение спортивных соревнований;

работу гостиниц;

проведение ВНО.

Важно! Второй этап наступит, если в течение 10 дней подряд процент новых случаев будет снижаться, а количество выздоровевших людей будет расти.



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Разрешение на передвижение до 8 человек

Правительство разрешило украинцам собираться в компании до 8 человек и перемещаться в таком составе по улицам.

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Более месяца, а именно с 6 апреля, по улицам нельзя было ходить больше, чем вдвоем. Исключением было сопровождение детей.

Кроме того, на летних площадках заведений общественного питания теперь можно размещать до 4 человек. До сих пор было до 2. Вместе с тем требование о дистанции 1,5 метра между местами для сидения и столиками сохранили.

Также в своем телеграм-канале Денис Шмыгаль отметил, что условия пребывания на летних площадках и в парках опубликуют после доработки.

Окончательное одобрение "антиколомойского законопроекта"

Рада на внеочередном заседании 13 мая приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы. Так называемый "антиколомойский" законопроект является одним из требований МВФ относительно невозврата "Приватбанка" олигарху.

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Законопроект №2571-д поддержали 270 депутатов. За закон проголосовали 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности", а также депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционных. Ни одного голоса за документ не отдали ОПЗЖ и "Батькивщина".

Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за принятое решение. В своем обращении он назвал одобрение "банковского" закона зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки.

Что этому предшествовало

В первом чтении законопроект одобрили еще 16 апреля. После этого депутаты, которых связывают с олигархом Коломойским, внесли более 16 тысяч поправок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке.

Также Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые блокируются правками.

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект

Начавшиеся процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами. Решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам.

Решения судов не повлияют на акты правительства, Минфина или Нацкомиссии по ценным бумагам. Законопроект запрещает арест имущества и денег банка, который признали неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев.

или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка. Этот пункт не касается случаев ликвидации банка по решению его владельцев. Важнейшим пунктом "антиколомойского" законопроекта является то, что бывшие владельцы или собственники банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами.

Законопроект устраняет возможность возвращения национализированного банка его прежнему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации. Впрочем, деньги экс-владельцу все же будут компенсированы, если нарушение будет доказано.

Стоимость акций, а соответственно и причиненного бывшему собственнику ущерба, определяется международной аудиторской компанией.

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Когда в Украине заработает метро

Метро в Киеве, Харькове и Днепре закрыли еще 17 марта. Оно точно не будет работать минимум до конца карантина, то есть до 22 мая.

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В правительстве опасаются, что метро и междугородние перевозки будут способствовать быстрому распространению коронавируса.

Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что возобновление работы метро и междугородного транспорта может состояться только с третьего этапа ослабления карантина.

Позиция Минздрава

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что открывать метро в Украине в правительстве планировали на четвертом этапе ослабления карантина. По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как и когда заработает метро в Украине

На 3-м этапе ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан, оно будет ездить с определенными ограничениями.

В обычном режиме метрополитен заработает только на четвертом этапе ослабления карантина.

В украинских городах метро перевозит ежедневно более 2 миллионов человек – а это место огромного риска заражения коронавирусом.

Что просит Виталий Кличко

Мэр Киева обратился к правительству с просьбой открыть метро в столице с 25 мая. По его словам, в условиях, когда все больше людей возвращаются на работу во время ослабления карантина, Киев ожидает транспортный коллапс.

Он пообещал, что городская власть, конечно, обратит особое внимание на динамику распространения коронавируса в столице. Кличко также обратился к киевлянам и попросил придерживаться элементарных правил, дистанции и носить маски.

Витренко об увольнении из "Нафтогаза"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность в компании сокращают. Через два месяца он может покинуть "Нафтогаз", в котором работает уже более 18 лет.

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По его словам, увольнение связано со смещением приоритетов – в частности, заинтересованности в "газовой войне" с Россией.

Витренко вспомнил и председателя правления "Нафтогаза" Коболева. Он прокомментировал, что его не увольняют, а наоборот – без конкурса продлили контракт на 4 года.

Слухи об увольнении

В начале апреля 2020 года из "Нафтогаза" ушел топ-менеджер Андрей Фаворов. В СМИ появилась информация, что еще один человек может оставить должность, а именно Витренко.

В "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управления, автором которого является голландец Отто Ватерландер. Была информация, что именно из-за разногласий с Ватерландером Фаворов покинул "Нафтогаз".

Что известно о Юрии Витренко?Экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании AYA Capital. Сын одиозного политика Натальи Витренко. В "Нафтогазе" работает с 2002 года. Был помощником заместителя председателя правления, заместителем начальника Департамента экономики и ценовой политики. С 2018 года работал исполнительным директором.



Вел активную деятельность в "газовой войне" с Россией. Среди важнейших достижений Витренко – выигранный арбитраж против "Газпрома" в Стокгольме.