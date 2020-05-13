Головні новини 13 травня: дати послаблення карантину, дозвіл гуляти групами до 8 людей

У МОЗ назвали попередні дати послаблення карантину. Уряд дозволив українцям пересуватись по вулицях компаніями до 8 людей. Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт. Коли в Україні запрацює метро: прогноз Шмигаля та прохання Кличка. Юрій Вітренко каже, що його звільняють з "Нафтогазу". Такими були головні новини 13 травня в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Дати послаблення карантину

У МОЗ заявили про наявність контрольних дат щодо послаблення карантину в Україні. Це: 22 травня, 1 та 11 червня.

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Очільник міністерства Максим Степанов зазначив, що конкретні умови пом'якшення карантину представлять уже цього тижня. Він також наголосив, що звертатиметься до уряду для затвердження алгоритму зняття карантинних обмежень.

Крім того, МОЗ наполягатиме на введенні адаптивного карантину. Він потрібен, аби у регіонах могли посилювати обмеження за потреби.

Також вже незабаром презентують і план відкриття дитячих садочків.

Коли можуть запрацювати дитячі садки? У Міністерстві освіти допускають, що дошкільні навчальні заклади в цьому році зможуть працювати влітку. Водночас частина нардепів "Слуги народу" пропонують відкривати дитячі садочки вже навесні. Парламентарі звернулися щодо цього до прем'єра Шмигаля.

Крім того, уряд 13 травня дозволив відкрити пішохідний пункт пропуску Шегині на кордоні з Польщею.

Що дозволять з 22 травня

проведення спортивних змагань;

роботи готелів;

проведення ЗНО.

Важливо! Другий етап настане, якщо протягом 10 днів поспіль відсоток нових випадків знижуватиметься, а кількість людей, які одужали, зростатиме.



План виходу України з карантину: етапи / Інфографіка 24 каналу

Дозвіл на пересування до 8 людей

Уряд дозволив українцям збиратися у компанії до 8 людей та пересуватися у такому складі вулицями.

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Понад місяць, а саме з 6 квітня, вулицями не можна було ходити більше, ніж удвох. Винятками був супровід дітей.

Окрім того, на літніх майданчиках закладів громадського харчування тепер можна розміщувати до 4 людей. Досі було до 2. Водночас вимогу про дистанцію у 1,5 метра між місцями для сидіння та столиками зберегли.

Також у своєму телеграм-каналі Денис Шмигаль зазначив, що умови перебування на літніх майданчиках і в парках опублікують після допрацювання.

Остаточне схвалення "антиколомойського законопроєкту"

Рада на позачерговому засіданні 13 травня схвалила в другому читанні законопроєкт про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери. Так званий "антиколомойським" законопроєкт є однією з вимог МВФ щодо неповернення "Приватбанку" олігарху.

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Законопроєкт №2571-д підтримали 270 депутатів. За нього проголосували 200 депутатів від "Слуги народу", 23 нардепи "Європейської солідарності", а також депутати "Голосу", групи "Довіра" і позафракційні. Жодного голосу за документ не віддали ОПЗЖ та "Батьківщина".

Володимир Зеленський подякував депутатам за прийняте рішення. У своєму зверненні він назвав схвалення "банківського" закону зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки.

Що цьому передувало

У першому читанні законопроєкт схвалили ще 16 квітня. Після цього депутати, яких пов'язують з олігархом Коломойським, внесли понад 16 тисяч правок. За підрахунками, до кожного слова вийшло по одній правці.

Також Рада ухвалила закон про внесення змін до регламенту, аби уникнути тривалого розгляду важливих законопроєктів, які блокуються правками.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт

Розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можуть зупинятись судами . Рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів.

. Рішення судів не вплинуть на акти уряду, Мінфіну чи Нацкомісії з цінних паперів. Законопроєкт забороняє арешт майна та грошей банку, який визнали неплатоспроможним або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників.

або щодо якого схвалено рішення про відкликання банківської ліцензії чи ліквідацію банку. Цей пункт не стосується випадків ліквідації банку за рішенням його власників. Найважливішим пунктом "антиколомойського" законопроєкту є те, що колишні власники чи власники банків, права яких були порушені незаконними рішеннями органів державної влади, зможуть отримати компенсацію лише грошима .

. Законопроєкт усуває можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику навіть у тому випадку, якщо буде доведено протиправність націоналізації. Втім гроші ексвласнику таки будуть компенсовані, якщо порушення буде доведено .

. Вартість акцій, а відповідно й завданої колишньому власнику шкоди, визначатиметься міжнародною аудиторською компанією.

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Коли в Україні запрацює метро

Метро у Києві, Харкові та Дніпрі закрили ще 17 березня. Воно точно не працюватиме щонайменше до кінця карантину, тобто до 22 травня.

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В уряді побоюються, що метро та міжміські перевезення сприятимуть швидкому поширенню коронавірусу.

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що відновлення роботи метро та міжміського транспорту може відбутися лише з третього етапу послаблення карантину.

Позиція МОЗ

Раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що відкривати метро в Україні в уряді планували на четвертому етапі послаблення карантину. За його словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Як і коли запрацює метро в Україні

На 3-му етапі послаблення карантину метро відкриють для окремих категорій громадян, і воно їздитиме з певними обмеженнями.

У звичайному режимі метрополітен запрацює лише на четвертому етапі послаблення карантину.

В українських містах перевозить щодня понад 2 мільйони осіб – а це місце величезного ризику зараження коронавірусом.

Що просить Віталій Кличко

Мер Києва звернувся до уряду з проханням відкрити метро у столиці з 25 травня. За його словами, в умовах, коли все більше людей повертаються на роботу під час ослаблення карантину, на Київ чекає транспортний колапс.

Він пообіцяв, що міська влада звичайно зверне особливу увагу на динаміку поширення коронавірусу в столиці. Кличко також звернувся до киян і попросив дотримуватись елементарних правил, дистанції та носити маски.

Вітренко про звільнення з "Нафтогазу"

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду у компанії скорочують. Через два місяці він може покинути "Нафтогаз", у якому працює вже понад 18 років.

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За його словами, звільнення пов'язане зі зміщенням пріоритетів – зокрема, зацікавленості у "газовій війні" з Росією.

Вітренко згадав і голову правління "Нафтогазу" Коболєва. Він прокоментував, що його не звільняють, а навпаки – без конкурсу продовжили контракт на 4 роки.

Чутки про звільнення

На початку квітня 2020 року з "Нафтогазу" пішов топ-менеджер Андрій Фаворов. У ЗМІ з'явилася інформація, що ще одна людина може залишити посаду, а саме Вітренко.

У "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управління, автором якого є нідерландець Отто Ватерландер. Була інформація, що саме через розбіжності з Ватерландером Фаворов покинув "Нафтогаз".

Що відомо про Юрія Вітренка?Економіст та фінансист, гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Син одіозної політикині Наталії Вітренко. У "Нафтогазі" працює з 2002 році. Був помічником заступника голови правління, заступником начальника Департаменту економіки та цінової політики. З 2018 року працював виконавчим директором.



Вів активну діяльність у "газовій війні" з Росією. Серед найважливіших досягнень Вітренка – виграний арбітраж проти "Газпрому" у Стокгольмі.