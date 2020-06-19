В правительстве объявили о начале второй волны коронавируса в Украине. Минздрав инициировал усиление карантина. Новым министром экологии назначили Романа Абрамовского. Вакарчук вышел из фракции "Голос". Курьез с турецкими журналистами из-за "жены" Зеленского. Такими были главные новости пятницы, 19 июня.

Самые важные новости в Украине и мире за пятницу, 19 июня:

Вторая волна коронавируса в Украине

Актуально Реанимации переполнены: врач сообщила об увеличении тяжелобольных COVID-19

За прошедшие сутки в Украине выявлено наибольшее количество новых случаев с начала эпидемии коронавируса – 921 новый больной. По состоянию на 19 июня в Украине зафиксировали уже почти 35 тысяч случаев заражения. Самое большое количество случаев заболевания COVID-19 теперь фиксируют во Львовской, Ровненской, Закарпатской, Черновицкой областях и в городе Киеве.

Несмотря на высокую температуру на улице и негативное влияние ультрафиолета на вирус, люди все больше подхватывают COVID-19.

В то же время нагрузка на больницы, которые привлечены к противодействию коронавирусной болезни, увеличилась. Прежде всего говорится о реанимациях, которые переполнены пациентами в тяжелых состояниях.



Динамика новых заражений / Инфографика 24 канала

Как на это отреагировали в правительстве

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что это "антирекорд, которого Украина еще не знала".

В то же время премьер-министр Украины признал, что фактически в Украине началась вторая волна COVID-19. По его мнению, это произошло из-за несоблюдения противоэпидемических мер населением.

Усиление контроля за карантином в Украине

В Украине действует адаптивный карантин до 31 июля, ослаблять или усиливать меры можно в каждой области отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

По данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой объект нарушает противоэпидемиологические нормы. Минздрав инициирует усиление карантина. Говорится о максимально жестком контроле за соблюдением карантина теми или иными заведениями.

Из-за резкого увеличения больных коронавирусом в Украине правительство планирует усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений.

За что будут штрафовать людей

За неиспользование защитной маски в общественных местах – штраф 17 тысяч гривен.

Владельцы заведений, которые не придерживаются карантинных правил, наказываются штрафом от 170 тысяч до 340 тысяч гривен.



Когда снова могут усилить карантин / инфографика 24 канала

Новый глава Минэкологии

Советуем ознакомиться Роман Абрамовский: что известно о новоназначенном министре экологии

Верховная Рада 19 июня проголосовала за назначение Романа Абрамовского на должность главы Министерства экологии. Ранее его кандидатуру поддержал профильный комитет.

За назначение Абрамовского на заседании 19 июня проголосовали 264 народных депутата.

Во время своего выступления в парламенте сам Роман Абрамовский отметил, что в экологической политике в Украине сейчас много вызовов. Впрочем, он заверил, что четко знает, что нужно делать на посту министра.

Обратите внимание! В правительстве заявили, что объединение двух ведомств в Минэнергетики и Минприроды не дало желаемого результата. 27 мая 2020 года правительство приняло постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кто такой Роман Абрамовский

Фамилия Абрамовского была мало кому известна до его назначения на должность министра. Он не был публичным и общался с журналистами крайне редко.

Родился Абрамовский в России, в городке Комсомольск на Амуре, Хабаровского края. Однако для обучения выбрал Украину. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел.

Большую часть жизни он работал в строительной и энергетической сферах. Работая в бизнесе Роман Абрамовский был соучредителем нескольких донецких фирм. Он занимал должность гендиректора ЧАО "Укрстальконструкция", первого заместителя председателя правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

В 2013 -2014 годах был штатным помощником нардепа Александра Бобкова (мажоритарщика-регионала из Донбасса)

В 2015 году – заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ.

В октябре 2019 года назначен заместителем министра энергетики и окружающей среды.



Роман Абрамовский / Фото ЭП

Вакарчук все же уйдет из Рады

Актуально Узник Верховной Рады: в соцсетях шутят о Вакарчуке, которого не отпускает парламент

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента 19 июня зачитал постановление о том, что Святослав Вакарчук выходит из фракции "Голос".

Лидер партии "Голос" Кира Рудик в эксклюзивном интервью 24 каналу сообщила, что члены "Голоса" созовут съезд партии, на котором через ЦИК исключат Вакарчука из списков.

В то же время нардеп отметила, что сейчас "Голос" будет использовать императивный мандат.

Что такое императивный мандат?

Это правило, согласно которому депутат парламента связан приказами избирателей и в течение всей своей деятельности ответственен перед ними. Однако на законодательном уровне закрепляется возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверия избирателей.

Что об этом говорит сам Святослав Вакарчук

Он подтвердил: чтобы сложить депутатский мандат, он должен сначала выйти из фракции, а затем его должны исключить из избирательного списка на съезде партии. И это автоматически приведет к потере депутатского мандата нардепом.

Он отметил, что это единственный выбор, который ему оставила Верховная Рада.

Что известно о сложении Вакарчуком мандата нардепа

11 июня экс-лидер партии "Голос" сообщил, что сложит мандат народного депутата Украины. По его словам, он выполнил свою миссию – привел партию в Раду.

Святослав Вакарчук отметил, что на его место по спискам партии "Голос" в Верховую Раду должны войти Алина Свидерская.

Также он пояснил, что не покидает "Голос" и не уходит из большой политики. Пока он только покидает парламент. В дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.

В то же время 18 июня Верховная Рада провалила голосование за лишение депутатского мандата Вакарчука.

Курьез в Турции из-за "жены" Зеленского

К теме Турецкая газета в новости о коронавирусе у Елены Зеленской дала фото Веры Брежневой

Одна из самых популярных турецких газет Hürriyet в своей печатной версии допустила недопустимую, но в то же время забавную ошибку. В новости о госпитализации жены президента Украины Владимира Зеленского Елены из-за коронавируса журналисты использовали фото певицы Веры Брежневой.

Они опрометчиво вставили кадр из фильма "Восемь лучших свиданий", где семейную пару сыграли Владимир Зеленский и бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева.



Турецкая газета с новостью о госпитализации Елены Зеленской и фотографией Веры Брежневой

Стоит отметить, что новость о госпитализации Елены Зеленской была опубликована и на сайте издания 17 июня. Однако сейчас там изображен только Владимир Зеленский (вполне вероятно, что на сайте фотографию успели заменить).

Что известно о коронавирусе у Зеленской