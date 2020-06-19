В уряді оголосили про початок другої хвилі коронавірусу в Україні. МОЗ ініціювало посилення карантину. Новим міністром екології призначили Романа Абрамовського. Вакарчук вийшов з фракції "Голос". Курйоз турецьких журналістів через "дружину" Зеленського. Такими були головні новини п'ятниці, 19 червня.

Найважливіші новини в Україні та світі за п'ятницю, 19 червня:

Друга хвиля коронавірусу в Україні

Актуально Реанімації переповнені: лікарка повідомила про збільшення важкохворих на COVID-19

За минулу добу в Україні виявлено найбільшу кількість нових випадків з початку епідемії коронавірусу – 921 новий хворий. Станом на 19 червня в Україні зафіксували вже майже 35 тисяч випадків зараження. Найвищу кількість випадків захворювання на COVID-19 наразі фіксують у Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій областях та у місті Києві.

Незважаючи високу температуру на вулиці та негативний вплив ультрафіолету на вірус, люди дедалі більше підхоплюють COVID-19.

Водночас навантаження на лікарні, які залучені до протидії коронавірусній хворобі, збільшилося. Передусім мовиться про реанімації, які переповнені пацієнтами у важких станах.



Динаміка нових заражень / Інфографіка 24 каналу

Як на це відреагували в уряді

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що це "антирекорд, якого Україна ще не знала".

Водночас прем'єр-міністр України визнав, що фактично в Україні розпочалася друга хвиля COVID-19. На його думку, це сталося через недотримання протиепідеміологічних заходів населенням.

Посилення контролю за карантином в Україні

В Україні діє адаптивний карантин до 31 липня, послаблювати чи посилювати заходи можна у кожній області окремо, залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.

За даними Держпродспоживслужби, кожен шостий об'єкт порушує протиепідеміологічні норми. МОЗ ініціює посилення карантину. Мовиться про максимально жорсткий контроль щодо дотримання карантину тими чи іншими закладами.

Через різке збільшення хворих на коронавірус в Україні уряд планує посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

За що штрафуватимуть людей

За не користування захисною маскою у громадських місцях – штраф 17 000 гривень.

Власники закладів, які не дотримуються карантинних правил, караються штрафом від 170 000 до 340 000 гривень.



Коли знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу

Новий очільник Мінекології

Радимо ознайомитись Роман Абрамовський: що відомо про новопризначеного міністра екології

Верховна Рада 19 червня проголосувала за призначення Романа Абрамовського на посаду глави Міністерства екології. Раніше його кандидатуру підтримав профільний комітет.

За призначення Абрамовського на засіданні 19 червня проголосували 264 народні депутати.

Під час свого виступу в парламенті сам Роман Абрамовський наголосив, що в екологічній політиці в Україні нині є багато викликів. Втім він запевнив, що чітко знає, що потрібно робити на посаді міністра.

Зверніть увагу! В уряді заявили, що об’єднання двох відомств у Міненергетики та Мінекології не дало бажаного результату. 27 травня 2020 року уряд ухвалив постанову про створення Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Хто такий Роман Абрамовський

Прізвище Абрамовського було мало кому відоме до його призначення на посаду міністра. Він не був публічним і спілкувався з журналістами вкрай рідко.

Народився Абрамовський в Росії, в містечку Комсомольськ на Амурі, Хабарівського краю. Проте для навчання обрав Україну. У 2006 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ.

Більшу частину життя він працював у будівельній та енергетичній сферах. Працюючи в бізнесі Роман Абрамовський був співзасновником кількох донецьких фірм. Він обіймав посади гендиректора ПрАТ "Укрстальконструкція", першого заступника голови правління ПАТ ЄМЗ "Металіст".

У 2013 –2014 роках був штатним помічником нардепа Олександра Бобкова (мажоритарника-регіонала з Донеччини)

У 2015 році – заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

У жовтні 2019 року призначений заступником міністра енергетики та навколишнього середовища.



Роман Абрамовський / Фото ЕП

Вакарчук таки піде з Ради

Актуально Що буде з "Голосом" без Вакарчука та кому зручний Аваков: інтерв'ю з Кірою Рудик

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту 19 червня зачитав постанову про те, що Святослав Вакарчук виходить з фракції "Голос".

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу повідомила, що члени "Голосу" скличуть з’їзд партії, на якому через ЦВК виключать Вакарчука зі списків.

Водночас нардепка зауважила, що зараз "Голос" буде використовувати імперативний мандат.

Що таке імперативний мандат? Це правило, згідно з яким депутат парламенту зв'язаний наказами виборців і протягом усієї своєї діяльності відповідальний перед ними. Однак, на законодавчому рівні закріплюється можливість дострокового відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців.

Що про це каже сам Святослав Вакарчук

Він підтвердив, що аби скласти депутатський мандат, має спочатку вийти з фракції, а потім його мають виключити з виборчого списку на з'їзді партії. І це автоматично призведе до втрати нардепом депутатського мандату.

Він зауважив, що це єдиний вибір, який йому залишила Верховна Рада.

Що відомо про складання Вакарчуком мандату нардепа

11 червня екслідер партії "Голос" повідомив, що складає мандат народного депутата України. За його словами, він виконав свою місію – привів партію в Раду.

Святослав Вакарчук зазначив, що на його місце за списками партії "Голос" у Верхову Раду має увійти Аліна Свідерська.

Також він пояснив, що не покидає "Голос" і не йде з великої політики. Поки що він лише залишає парламент. Надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.

Водночас 18 червня Верховна Рада провалила голосування за позбавлення депутатського мандату Вакарчука.

Курйоз в Туреччині через "дружину" Зеленського

До теми Турецька газета в новині про коронавірус в Олени Зеленської дала фото Віри Брєжнєвої

Одна з найпопулярніших турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії припустилася неприпустимої, але водночас кумедної помилки. В новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени через коронавірус, журналісти використали фото співачки Віри Брежнєвої.

Вони необачно вставили кадр із фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва.



Турецька газета з новиною про госпіталізацію Олени Зеленської та фотографією Віри Брежнєвої

Варто відзначити, що новина про госпіталізацію Олени Зеленської була опублікована і на сайті видання 17 червня. Однак зараз там зображений лише Володимир Зеленський (цілком ймовірно, що на сайті фотографію встигли замінити).

Що відомо про коронавірус у Зеленської