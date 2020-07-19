Известный журналист Юрий Бутусов заразился коронавирусом. По Украине прокатилась очередная волна страшных ДТП, в том числе смертельных. Россия причастна к попыткам украсть данные о разработке вакцины от COVID-19. Подъем танкера Delfi перенесли после неудачных попыток его поднять. Такими были главные новости воскресенья, 19 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Коронавирус у Бутусова

К теме Юрий Бутусов заразился коронавирусом: он контактировал с Разумковым и другими политиками

У известного журналиста и главного редактора издания "Цензор.Нет" 19 июля подтвердили коронавирус. По его словам, с ним все в порядке, он чувствует себя хорошо.

Среди симптомов – температура 36,9 – 37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов, в частности боли в горле и кашля нет.

При этом он не знает, где мог подхватить COVID-19. Журналист добавил, что сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей в доме.

Обратите внимание! По состоянию на 18 июля в Киеве зафиксировали 6884 случая заражения коронавируса. В частности, 87 из них за прошедшие сутки.

С кем контактировал Бутусов

В четверг, 16 июля, Юрий Бутусов принял участие в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Во время программы он сидел рядом с Ириной Геращенко с одной стороны и Александром Корниенко с другой. Сама Геращенко написала, что также проверится на наличие COVID-19.

Кто еще из политиков был в студии вместе с Бутусовым

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков,

народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский,

глава партии и фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко,

председатель политической партии и член депутатской группы "За будущее" Игорь Палица.

Александр Корниенко (слева), Юрий Бутусов и Ирина Геращенко / Скриншот с видео

Кто такой Юрий Бутусов?

44-летний журналист главный редактор сайта "Цензор.нет". Родом из Киева. После начала российской агрессии Бутусов значительное внимание уделяет войне на Донбассе. Он также является автором серии очерков о событиях Революции Достоинства, в которой принимал активное участие.

Серия ужасных ДТП в Украине

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Трагическая авария на Закарпатье

На трассе Киев – Чоп возле села Ивановцы на Закарпатье 19 июля произошла смертельная авария. В ДТП столкнулись легковушка Mazda и грузовик, в результате чего погибли три человека. Среди погибших – 56-летний футбольный главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко.

Обстоятельства ДТП

Грузовик "разнес" легковушку. От столкновения грузовик с песком загорелся.

Известно, что в легковушке Mazda погибли три человека. Среди них двое детей.

Единственный человек, который выжил – жена тренера. Женщину госпитализировали в больницу в сознании.

Смотрите видео с места ДТП (18+)

Масштабное ДТП в Харькове

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В Харькове 19 июля произошла авария с участием сразу трех автомобилей. В результате ДТП в больнице оказались пять человек, среди них двое детей – 3 и 7 лет.

Обстоятельства аварии

Авария произошла на улице Шевченко. Водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.

В результате удара Hyundai отбросило на автомобиль Honda, который двигался позади. Те, кто были в автомобиле Hyundai, попали в больницу. Это – 40-летний водитель, его 35-летняя жена и двое детей.

Также пришлось госпитализировать и 60-летнего водителя Daewoo Nexia, который и стал причиной аварии. Всех пострадавших доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



ДТП в Харькове / Фото Нацполиции



В аварии пострадали пять человек / Фото Нацполиции

Россия хотела украсть данные о вакцине

К теме Великобритания обвинила РФ во вмешательстве в выборы-2019: Кремль говорит, что упреки "какие-то туманные"

Великобритания собрала данные о попытках хакеров похитить информацию о разработке вакцины против COVID-19. По мнению главы МИД Доминика Рааба, за этими попытками стоит именно Россия.

В чем обвиняют Москву

Глава британского МИД отметил, что сбору информации о хакерских атаках помогали США и Канада.

Великобритания уверяет, что во всех подобных случаях специалисты сначала внимательно собирают информацию. Поэтому обвинения небезосновательны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также отреагировал на кибератаки России на разработчиков вакцины против COVID-19. Он подчеркнул, что Украина годами страдает от российских кибератак и настаивает на том, что злоумышленники должны быть наказаны.

Что на это говорят в Кремле

Посол России в Великобритании Андрей Келин опровергает обвинения в том, что российские спецслужбы пытались украсть результаты исследований новой вакцины против коронавируса.

А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел опровергнуть обвинения, ведь они "не подкреплены доказательствами".

Что известно о хакерских атаках

На днях сразу 3 разведслужбы – США, Великобритании и Канады – заявили, что хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Эта группировка собирала данные о разработке вакцины против COVID-19.

Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что на 95% уверен, что Cozy Bear является частью российской разведки.

Эпопея с танкером Delfi продолжается

Актуально Подъем танкера Delfi перенесли после неудачных попыток его поднять

После двух неудачных попыток поднять затонувший танкер Delfi водолазы будут разбирать его, чтобы уменьшить его вес. Работы по облегчению танкера должны были начаться 19 июля, но их перенесли на другую дату.

Детали операции

Предыдущие попытки поднять танкер были безуспешными, поскольку он оказался слишком тяжелым и при попытке поднять его не выдержал один из швартовых канатов.

Поэтому теперь водолазы должны облегчить Delfi: откатать кормовой отсек и носовой трюм, достать треснувший понтон и заменить его.

Отметим, что вскоре заканчивается отведенный президентом Зеленским срок на ликвидацию последствий аварии Delfi.

Как происходили работы по подъему танкера Delfi

Между пляжем и танкером постоянно курсировали катера, что доставляли водолазов к месту работ.

На расстояние в примерно 100 метров подошли буксиры. На них прикрепили тросы, чтобы дернуть танкер для переворота судна на киль (конструктивная балка нижней части судна, которая является его главным креплением).

Во время сбробы дернуть танкер у одного из буксиров порвался трос. К операции были привлечены три катера спасательной службы и 12 сотрудников.

Обратите внимание! 15 июля местные экологи подтвердили новое утечки горючего. Отметим, что это не первый разлив нефтепродуктов с танкера Delfi. Масштабное пятно заметили еще 21 июня. Тогда нефть продолжала сочиться из судна в течение нескольких дней.

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