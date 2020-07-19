Відомий журналіст Юрій Бутусов заразився коронавірусом. Україною прокотилась чергова хвиля страшних ДТП, в тому числі смертельних. Росія причетна до спроб викрасти дані про розробку вакцини від COVID-19. Підняття танкера Delfi перенесли після невдалих спроб його підняти. Такими були головні новини неділі, 19 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус у Бутусова

До теми Юрій Бутусов заразився коронавірусом: він контактував з Разумковим та іншими політиками

У відомого журналіста та головного редактора видання "Цензор.Нет" 19 липня підтвердили коронавірус. За його словами, з ним усе гаразд, він почуває себе добре.

Серед симптомів – температура 36,9 – 37,2 і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів, зокрема болю в горлі та кашлю немає.

Водночас він не знає, де міг підхопити COVID-19. Журналіст додав, що наразі перебуває на самоізоляції разом із сім'єю в будинку.

Зверніть увагу! Станом на 18 липня у Києві зафіксували 6 884 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, 87 з них за минулу добу.

З ким контактував Бутусов

У четвер, 16 липня, Юрій Бутусов взяв участь у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Під час програми він сидів поряд з Іриною Геращенко з одного боку та Олександром Корнієнком з іншого. Сама Геращенко написала, що також перевіриться на наявність COVID-19.

Хто ще з політиків був у студії разом з Бутусовим

спікер Верховної Ради Дмитро Разумков,

народний депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський,

голова партії та фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко,

співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко,

голова політичної партії та член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.



Олександр Корнієнко (зліва), Юрій Бутусов та Ірина Геращенко / Скриншот з відео

Хто такий Юрій Бутусов? 44-річний журналіст і головний редактор сайту "Цензор.нет". Родом з Києва. Після початку російської агресії Бутусов значну увагу приділяє війні на Донбасі. Він також є автором серії нарисів про події Революції Гідності, в якій брав активну участь.

Серія жахливих ДТП в Україні

До теми Футбольний тренер Віктор Ряшко і двоє дітей загинули у страшній ДТП біля Мукачева: фото та відео

Трагічна аварія на Закарпатті

На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці на Закарпатті 19 липня сталася смертельна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко.

Обставини ДТП

Вантажівка "розтрощила" легковик. Від зіткнення з піском вона загорілась.

Відомо, що в легковику Mazda загинуло троє людей. Серед них двоє дітей.

Єдина людина, яка вижила – дружина тренера. Жінку госпіталізували в лікарню у свідомості.

Дивіться відео з місця ДТП (18+)

Масштабна ДТП у Харкові

Дивіться також У Києві жінка випила, спричинила ДТП, влаштувала бійку й роздяглася: фото, відео

У Харкові 19 липня сталась аварія за участі одразу трьох автівок. У результаті ДТП в лікарні опинились п'ятеро осіб, серед них двоє дітей – 3 та 7 років.

Обставини аварії

Аварія сталась на вулиці Шевченка. Водій Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai.

Внаслідок удару Hyundai відкинуло на автомобіль Honda, що рухався позаду. Ті, хто були в автомобілі Hyundai, потрапили до лікарні. Це – 40-річний водій, його 35-річна дружина та двоє дітей.

Також довелось госпіталізувати і 60-річного водія Daewoo Nexia, який і спричинив аварію. Усіх потерпілих доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.



ДТП у Харкові / Фото Нацполіції



В аварії постраждали п'ять людей / Фото Нацполіції

Росія хотіла вкрасти дані про вакцину

До теми Британія звинуватила РФ у втручанні у вибори-2019: Кремль каже, що закиди "якісь туманні"

Велика Британія зібрала дані про спроби хакерів викрасти інформацію про розробку вакцини проти COVID-19. На думку глави МЗС Домініка Рааб, за цими спробами стоїть саме Росія.

В чому звинувачують Москву

Очільник британського МЗС зауважив, що збирати інформацію про хакерські атаки допомагали США та Канада.

Велика Британія запевняє, що у всіх подібних випадках фахівці спочатку уважно збирають інформацію. А тому звинувачення небезпідставні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відреагував на кібератаки Росії на розробників вакцини проти COVID-19. Він підкреслив, що Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що зловмисники повинні бути покараними.

Що на це кажуть у Кремлі

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін спростовує звинувачення в тому, що російські спецслужби намагалися вкрасти результати досліджень нової вакцини проти коронавірусу.

Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже встиг заперечити обвинувачення, адже вони "не підкріплені доказами".

Що відомо про хакерські атаки

Днями одразу 3 розвідслужби – США, Великої Британії та Канади – заявили, що хакерські атаки поклали на угрупування Cozy Bear, відому також як APT29 і Dukes.

Це угруповування збирала дані про розробку вакцини проти COVID-19.

Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що на 95% впевнений, що Cozy Bear є частиною російської розвідки.

Епопея з танкером Delfi триває

Актуально Підняття танкера Delfi перенесли після невдалих спроб його підняти

Після двох невдалих спроб підняти затонулий танкер Delfi водолази розбиратимуть його, аби зменшити його вагу. Роботи з полегшення танкера мали розпочатися 19 липня, але їх перенесли на іншу дату.

Деталі операції

Попередні спроби підняти танкер були безуспішними, оскільки він виявився занадто важким і під час спроби підняти його не витримав один зі швартових канатів.

Тому тепер водолази мають полегшити Delfi: відкочувати кормовий відсік і носовий трюм, дістати тріснутий понтон і замінити його.

Відзначимо, що невдовзі закінчується відведений президентом Зеленським термін на ліквідацію наслідків аварії Delfi.

Як відбувалися роботи з підйому танкера Delfi

Між пляжем і танкером постійно курсували катери, доправляючи водолазів до місця робіт.

На відстань у приблизно 100 метрів підійшли буксири. На них прикріпили троси, щоб смикнути танкер для встановлення судна на кіль (конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням).

Під час спроби смикнути танкер в одного з буксирів порвався трос. До операції було залучено три катери рятувальної служби та 12 співробітників.

Зверніть увагу! 15 липня місцеві екологи підтвердили нове витікання пального. Відзначимо, що це не перший розлив нафтопродуктів з танкера Delfi. Масштабну пляму помітили ще 21 червня. Тоді нафта продовжувала сочитися з судна протягом кількох днів.

Радимо ознайомитись Аварія танкера Delfi під Одесою: підрахували суму збитків

Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати