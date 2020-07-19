Головні новини 19 липня: коронавірус у Бутусова, жахливі ДТП, РФ хотіла вкрасти дані про вакцину
Відомий журналіст Юрій Бутусов заразився коронавірусом. Україною прокотилась чергова хвиля страшних ДТП, в тому числі смертельних. Росія причетна до спроб викрасти дані про розробку вакцини від COVID-19. Підняття танкера Delfi перенесли після невдалих спроб його підняти. Такими були головні новини неділі, 19 липня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні:
Коронавірус у Бутусова
До теми Юрій Бутусов заразився коронавірусом: він контактував з Разумковим та іншими політиками
У відомого журналіста та головного редактора видання "Цензор.Нет" 19 липня підтвердили коронавірус. За його словами, з ним усе гаразд, він почуває себе добре.
Серед симптомів – температура 36,9 – 37,2 і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів, зокрема болю в горлі та кашлю немає.
Водночас він не знає, де міг підхопити COVID-19. Журналіст додав, що наразі перебуває на самоізоляції разом із сім'єю в будинку.
З ким контактував Бутусов
У четвер, 16 липня, Юрій Бутусов взяв участь у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Під час програми він сидів поряд з Іриною Геращенко з одного боку та Олександром Корнієнком з іншого. Сама Геращенко написала, що також перевіриться на наявність COVID-19.
Хто ще з політиків був у студії разом з Бутусовим
- спікер Верховної Ради Дмитро Разумков,
- народний депутат від фракції партії "Слуга народу" Олександр Дубінський,
- голова партії та фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко,
- співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко,
- голова політичної партії та член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.
Олександр Корнієнко (зліва), Юрій Бутусов та Ірина Геращенко / Скриншот з відео
Хто такий Юрій Бутусов?44-річний журналіст і головний редактор сайту "Цензор.нет". Родом з Києва. Після початку російської агресії Бутусов значну увагу приділяє війні на Донбасі. Він також є автором серії нарисів про події Революції Гідності, в якій брав активну участь.
Серія жахливих ДТП в Україні
До теми Футбольний тренер Віктор Ряшко і двоє дітей загинули у страшній ДТП біля Мукачева: фото та відео
Трагічна аварія на Закарпатті
На трасі Київ – Чоп біля села Іванівці на Закарпатті 19 липня сталася смертельна аварія. У ДТП зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка, внаслідок чого загинуло троє людей. Серед загиблих – 56-річний футбольний головний тренер ФК "Мункач" Віктор Ряшко.
Обставини ДТП
- Вантажівка "розтрощила" легковик. Від зіткнення з піском вона загорілась.
- Відомо, що в легковику Mazda загинуло троє людей. Серед них двоє дітей.
- Єдина людина, яка вижила – дружина тренера. Жінку госпіталізували в лікарню у свідомості.
Дивіться відео з місця ДТП (18+)
Масштабна ДТП у Харкові
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У Харкові 19 липня сталась аварія за участі одразу трьох автівок. У результаті ДТП в лікарні опинились п'ятеро осіб, серед них двоє дітей – 3 та 7 років.
Обставини аварії
- Аварія сталась на вулиці Шевченка. Водій Daewoo Nexia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai.
- Внаслідок удару Hyundai відкинуло на автомобіль Honda, що рухався позаду. Ті, хто були в автомобілі Hyundai, потрапили до лікарні. Це – 40-річний водій, його 35-річна дружина та двоє дітей.
- Також довелось госпіталізувати і 60-річного водія Daewoo Nexia, який і спричинив аварію. Усіх потерпілих доправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
ДТП у Харкові / Фото Нацполіції
В аварії постраждали п'ять людей / Фото Нацполіції
Росія хотіла вкрасти дані про вакцину
До теми Британія звинуватила РФ у втручанні у вибори-2019: Кремль каже, що закиди "якісь туманні"
Велика Британія зібрала дані про спроби хакерів викрасти інформацію про розробку вакцини проти COVID-19. На думку глави МЗС Домініка Рааб, за цими спробами стоїть саме Росія.
В чому звинувачують Москву
- Очільник британського МЗС зауважив, що збирати інформацію про хакерські атаки допомагали США та Канада.
- Велика Британія запевняє, що у всіх подібних випадках фахівці спочатку уважно збирають інформацію. А тому звинувачення небезпідставні.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відреагував на кібератаки Росії на розробників вакцини проти COVID-19. Він підкреслив, що Україна роками страждає від російських кібератак і наполягає на тому, що зловмисники повинні бути покараними.
Що на це кажуть у Кремлі
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін спростовує звинувачення в тому, що російські спецслужби намагалися вкрасти результати досліджень нової вакцини проти коронавірусу.
Натомість прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вже встиг заперечити обвинувачення, адже вони "не підкріплені доказами".
Що відомо про хакерські атаки
- Днями одразу 3 розвідслужби – США, Великої Британії та Канади – заявили, що хакерські атаки поклали на угрупування Cozy Bear, відому також як APT29 і Dukes.
- Це угруповування збирала дані про розробку вакцини проти COVID-19.
- Британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що на 95% впевнений, що Cozy Bear є частиною російської розвідки.
Епопея з танкером Delfi триває
Актуально Підняття танкера Delfi перенесли після невдалих спроб його підняти
Після двох невдалих спроб підняти затонулий танкер Delfi водолази розбиратимуть його, аби зменшити його вагу. Роботи з полегшення танкера мали розпочатися 19 липня, але їх перенесли на іншу дату.
Деталі операції
- Попередні спроби підняти танкер були безуспішними, оскільки він виявився занадто важким і під час спроби підняти його не витримав один зі швартових канатів.
- Тому тепер водолази мають полегшити Delfi: відкочувати кормовий відсік і носовий трюм, дістати тріснутий понтон і замінити його.
- Відзначимо, що невдовзі закінчується відведений президентом Зеленським термін на ліквідацію наслідків аварії Delfi.
Як відбувалися роботи з підйому танкера Delfi
- Між пляжем і танкером постійно курсували катери, доправляючи водолазів до місця робіт.
- На відстань у приблизно 100 метрів підійшли буксири. На них прикріпили троси, щоб смикнути танкер для встановлення судна на кіль (конструктивна балка нижньої частини судна, що є його головним кріпленням).
- Під час спроби смикнути танкер в одного з буксирів порвався трос. До операції було залучено три катери рятувальної служби та 12 співробітників.
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Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати
- 21 листопада 2019 року через шторм біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Зранку 22 листопада у районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перекинулося.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води. 26 червня місцевий пляж "Дельфін" закрили через витік нафтопродуктів.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть.
- Якщо судновласник не встигне – Адміністрація морських портів України погрожує йому британським судом.