В Украине второй раз за неделю проявление терроризма, на этот раз в Полтаве. Антикоррупционному активисту Виталию Шабунину подожгли дом. Луцкого террориста взяли под стражу. Румынский тренер Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо". Такими были главные новости 23 июля.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Терроризм в Полтаве

В Полтаве правоохранители пытались задержать Романа Скрипника, которого подозревают в угоне автомобиля. Тот во время задержания достал гранату и начал угрожать правоохранителям.

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Позже злоумышленник взял в заложники одного из полицейских и выехал с ним за пределы города. Правоохранители объяснили, что позволили ему это сделать, чтобы избежать угрозы для полтавчан.

Скрипник выдвинул единственное требование – чтобы его не упекли в тюрьму. Впрочем в облгосадминистрации заявили, что требование террориста не будут выполнять.

Позже мужчина отпустил своего заложника, а точнее оставил его в машине, а сам убежал в лес.

Коротко о полтавском террористе:

Злоумышленника зовут Роман Николаевич Скрипник. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден.

По данным реестра судебных решений, Роман Скрипник женат и имеет ребенка.

Он участвовал в АТО.

Последний раз, в 2019 году, был осужден Полтавским районным судом к 3 годам условно за кражу и хранение наркотиков.

Суд установил, что вместе с подельниками он обокрал ряд объектов в Полтавской области, в частности школу в селе Дмитровка.

Условный срок Скрипнику дали из-за смягчающих обстоятельств – искреннее раскаяние и личное участие в АТО.

Поджог дома Шабунина

Дом главы организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина ночью подожгли неизвестные. Ни активиста, ни его детей в это время не было в доме. Родители Шабунина успели вовремя покинуть дом.

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Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв. Впрочем, он сразу исключил вероятность взрыва газа. По его словам, 2 недели назад газовая служба проверила счетчик и все соединения в доме.

Никто не пострадал: нас с детьми не было, а родители успели выбежать. Слава Богу, соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход,

– добавил активист.

Полиция Киевщины уже начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. За это виновникам грозит от 3 до 10 лет за решеткой.

Сам Виталий Шабунин против такой квалификации. Он настаивает, чтобы дело переквалифицировали в покушение на умышленное убийство.

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк во время стрима в фейсбуке заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

"Уже очевидно, что это был поджог. Из того, что я могу неэкспертно комментировать, то на пороге идентифицировали взрывные устройства", – сказала Каленюк.

Мера пресечения луцкому террористу

Суд взял под стражу террориста Максима Кривоша, который захватывал автобус с заложниками в Луцке. Он без права на залог будет находиться под стражей как минимум до 18 сентября.

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Сторона защиты имела право обжаловать такое решение суда, но отказалась от него. Еще в суде адвокаты сообщили, что их клиент отказывается от апелляции.

Сам Максим Кривош перед заседанием суда даже смог пообщаться с журналистами. Он в частности отметил, что совсем никто не собирался выполнять требования. Мол, они бы на следующий день просто оправдали свое "признание в терроризме" попыткой спасти людей.

В отношении Владимира Зеленского, который сначала записал обращение, а потом его удалил, террорист отметил, что не жалеет об этом. По его словам, многие люди и так успели посмотреть и записать это видео.

Что касается того, почему именно "Земляне" должен был рекомендовать Зеленский, задержанный отметил: чтобы это понять, надо посмотреть фильм и сделать выводы, ведь каждый "имеет голову на плечах".

Теракт в Луцке: коротко

В Луцке 21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус и взял в заложники 14 его пассажиров. Так он удерживал их в течение более 12 часов.

Впоследствии террорист добровольно сдался силовикам, никто из заложников не пострадал. Операцию совместно проводили полиция и СБУ.

Луческу возглавил "Динамо"

Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он начнет тренировать столичный клуб с сезона 2020/2021.

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Контракт между специалистом и комндой заключен на два года. Впрочем в нем есть пункт, который позволяет продлить договор еще на один год.

Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу,

– заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Сам "Мистер", как его называют в футбольном мире, признался, что очень скучал по Украине и мечтал сюда вернуться. Мол, здесь у него большая привязанность болельщиков.

"Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой будут довольны, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо", – сказал Мирча Луческу.

Впрочем ультрасы столичного клуба таким назначением, похоже, недовольны. Их не устраивает прошлое румынского специалиста, а именно 12 лет в донецком "Шахтере". Болельщики даже анонсировали акцию протеста.

Достижения Луческу в "Шахтере":

Чемпион Украины – 8 раз,

обладатель Кубка Украины – 6 раз,

обладатель Суперкубка Украины – 7 раз,

обладатель Кубка УЕФА – 1 раз (в 2009 году).

Также Мирча Луческу имеет государственные ордена "За заслуги" І, ІІ и ІІІ степеней. Все они так или иначе связаны с вкладом "Мистера" в развитие украинского футбола.