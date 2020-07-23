В Україні другий за тиждень прояв тероризму, цього разу в Полтаві. Антикорупційному активісту Віталію Шабуніну підпалили будинок. Луцького терориста взяли під варту. Румунський тренер Мірча Луческу очолив київське "Динамо". Такими були головні новини 23 липня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Тероризм у Полтаві

У Полтаві правоохоронці намагалися затримати Романа Скрипника, якого підозрюють у викраденні автомобіля. Той під час затримання дістав гранату й почав погрожувати правоохоронцям.

До слова Роман Скрипник захопив заручника у Полтаві і висунув єдину вимогу: що про нього відомо

Пізніше зловмисник взяв у заручники одного з поліцейських і виїхав з ним за межі міста. Правоохоронці пояснили, що дозволили йому це зробити, аби уникнути загрози для полтавчан.

Скрипник висунув єдину вимогу – щоб його не запроторили до в'язниці. Втім в облдержадміністрації заявили, що вимогу терориста не виконуватимуть.

Пізніше чоловік відпустив свого заручника, а точніше залишив його в машині, а сам втік у ліс.

Коротко про полтавського терориста:

Зловмисника звуть Роман Миколайович Скрипник. Він 1988 року народження. Раніше був засуджений.

За даними реєстру судових рішень, Роман Скрипник одружений і має дитину.

Він брав участь в АТО.

Востаннє, у 2019 році, був засуджений Полтавським районним судом до 3 років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків.

Суд встановив, що разом з поплічниками він обікрав низку об'єктів в Полтавській області, зокрема школу в селі Дмитрівка.

Умовний термін Скрипнику дали через пом'якшувальні обставини – щире каяття й особисту участь в АТО.

Підпал будинку Шабуніна

Будинок глави правління організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна вночі підпалили невідомі. Ані активіста, ані його дітей в цей час не було в будинку. Батьки Шабуніна встигли вчасно покинути оселю.

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Шабунін заявив, що перед займанням біля входу в будинок пролунав вибух. Втім він відразу виключив імовірність вибуху газу. За його словами, 2 тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з'єднання в домі.

Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу, сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід,

– додав активіст.

Поліція Київщини уже розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. За це винуватцям загрожує від 3 до 10 років за ґратами.

Сам Віталій Шабунін проти такої кваліфікації. Він наполягає, аби справу перекваліфікували в замах на умисне вбивство.

Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк під час стріму у фейсбуці заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

"Уже очевидно, що це був підпал. Із того, що я можу неекспертно коментувати, то на порозі ідентифікували вибухові пристрої", – сказала Каленюк.

Запобіжний захід луцькому терористу

Суд узяв під варту терориста Максима Кривоша, який захоплював автобус із заручниками в Луцьку. Він без права на заставу перебуватиме під вартою щонайменше до 18 вересня.

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Сторона захисту мала право оскаржити таке рішення суду, але відмовилася від нього. Ще в суді адвокати повідомили, що їхній клієнт відмовляється від апеляції.

Сам Максим Кривош перед засіданням суду навіть зміг поспілкуватися з журналістами. Він зокрема зауважив, що зовсім ніхто не збирався виконувати вимоги. Мовляв, вони б наступного дня просто виправдали своє "зізнання в тероризмі" спробою врятувати людей.

Щодо Володимира Зеленського, який спершу записав звернення, а потім його видалив, терорист зазначив, що не шкодує про це. За його словами, багато людей і так встигли переглянути й записати це відео.

Щодо того, чому саме "Земляни" мав рекомендувати Зеленський, то затриманий зазначив, щоб це зрозуміти треба подивитись фільм і зробити висновки, адже кожен "має голову на плечах".

Теракт у Луцьку: коротко

У Луцьку 21 липня озброєний Максим Кривош захопив автобус і взяв у заручники 14 його пасажирів. Так він утримував їх впродовж понад 12 годин.

Згодом терорист добровільно здався силовикам, а ніхто з заручників не постраждав. Операцію спільно проводили поліція й СБУ.

Луческу очолив "Динамо"

Румунський тренер Мірча Луческу офіційно очолив київське "Динамо". Він почне тренувати столичний клуб з сезону 2020/2021.

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Контракт між фахівцем і комндою укладено на два роки. Втім у ньому є пункт, який дозволяє продовжити договір ще на один рік.

Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського "Динамо", він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу,

– заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Сам "Містер", як його називають у футбольному світі, зізнався, що дуже сумував за Україною і мріяв сюди повернутися. Мовляв, тут у нього є велика прихильність уболівальників.

"Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі "Динамо", – сказав Мірча Луческу.

Втім ультраси столичного клубу таким призначенням, схоже, незадоволені. Їх не влаштовує минуле румунського фахівця, а саме 12 років у донецькому "Шахтарі". Уболівальники навіть анонсували акцію протесту.

Досягнення Луческу в "Шахтарі":

Чемпіон України – 8 разів,

володар Кубка України – 6 разів,

володар Суперкубка України – 7 разів,

володар Кубка УЄФА – 1 раз (у 2009 році).

Також Мірча Луческу має державні ордени "За заслуги" І, ІІ і ІІІ ступенів. Усі вони так чи інакше пов'язані з внеском "Містера" в розвиток українського футболу.