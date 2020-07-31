Минздрав разделил Украину на четыре зоны. Украина получила список задержанных в Минске вагнеровцев и будет просить Беларусь выдать 28 боевиков. В Крыму разбился автобус с российскими туристами. Активисты под МВД требуют от Авакова честного расследования дела Екатерины Гандзюк. Такими были главные новости пятницы, 31 июля.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Разделение Украины на четыре зоны

Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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Области попали в разные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Какие области куда попали

В красную зону отнесли Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевую зону – Ивано-Франковск, Львов и Бережаны на Тернопольщине. А также

Луцкий и Любашевский районы Волынской области,

Тысменицкий район Ивано-Франковской области,

Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,

Бучацкий район Тернопольской области.

В желтую зону попали такие города: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме. А также

Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,

Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области,

Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,

Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,

Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,

Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области,

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,

Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

К зеленой зоне отнесли остальную Украину, в том числе и Киев.

Минздрав разделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua

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Что предусматривают 4 зоны: коротко

Зеленая зона

в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона

Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона

К запрету с "желтой зоны" добавляются еще следующие ограничения:

деятельность заведений размещения;

деятельность развлекательных заведений;

плановые госпитализации в больницы;

спортзалы, фитнес-залы и заведения культуры также закрыты;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.

Красная зона

Запрещено:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как распределяют регионы

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.

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К слову, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 69 884 случая коронавируса, за последние сутки – 1 090 новых. От недуга умерли 1 693 больных, выздоровели – 38 752.

Дело задержанных в Минске вагнеровцев

Украина получила список задержанных вагнеровцев

МИД Беларуси обратилось к своим коллегам из Украины с просьбой проверить список людей о совершении ими преступлений или их участии в военных действиях на территории Украины.

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Как минимум семеро из них воевали в Сирии, трое участвовали в войне на Донбассе.

Список задержанных боевиков

Самый известный из них – 42-летний Андрей Бакунович.

Также в Сирии воевал 31-летний Сергей Маслов родом из-под Калуги.

45-летний Рустам Зайдуллин под позывным "Салим" родом из Башкирии.

35-летний Ринат Каримов под позывным "Аватар".

Также известно о задержании Александра Алтухова, Андрея Кожевникова, Рафика Танова.

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И будет просить Беларусь выдать 28 вагнеровцев

В Украине наемников "Вагнера" ​​планируют привлечь к ответственности за участие в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков, сообщает Офис прокурора.

28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации,

– говорится в сообщении.

Сейчас для оформления запроса готовят необходимые документы. Решение об экстрадиции, отмечают в Офисе генпрокурора, будут принимать компетентные органы Республики Беларусь.

Задержанные вагнеровцы в Беларуси: главное

29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранцев. Впоследствии выяснилось, что они – боевики ЧВК "Вагнера".

Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.

В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.

Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.

В России, комментируя дело, выдвигают версию о "российских гражданах, которые опоздали на самолет", поэтому вынуждены были остановиться в Минске.

Впоследствии в МВД заявили, что Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях вагнеровцев.

Задержание боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси: смотрите видео

В Крыму разбился автобус с россиянами

Микроавтобус с россиянами в ночь на 31 июля попал в ДТП во временно оккупированном Крыму.

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По предварительной версии, водитель заснул за рулем и врезался в прицеп грузовика, который стоял на обочине, пишет российский Интерфакс.

Авария произошла примерно в 5 утра 31 июля.

Известно, что микроавтобус ехал с российского Краснодара и передвигался по автодороге "Таврида", которую строят оккупанты, в сторону Симферополя. ДТП произошло возле села Русаковка.

Важно! Пока нет информации о том, есть ли среди жертв украинцы.

Что известно о жертвах

Сначала российские СМИ сообщали, что на на месте аварии сразу же погибли 7 человек, еще 5 пострадали. Когда их госпитализировали, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Также известно, что среди пострадавших есть 18-летняя беременная девушка.

Впоследствии СМИ со ссылкой на оккупационный "Минздрав Крыма" уточнили, что погибло уже 9 человек. Кроме того, еще 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них – 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней степени тяжести.

ДТП с 9 погибшими в Крыму: фото

Приблизительное место аварии в Крыму: карта​

Активисты требуют честного расследования дела Гандзюк

Активисты 31 июля устроили акцию под зданием МВД. Они требовали справедливого и честного расследования и наказания виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.

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На протест собралось более сотни активистов. Правоохранителей было немного – примерно 20. Акция продлилась недолго и прошла мирно. Они зажгли файеры и разрисовали асфальт перечеркнутыми именами чиновников МВД.

Смотрите видео с акции "2 года без Гандзюк":

Акция под МВД / Фото Андрея Костюка и Татьяны Крохмаль для 24 канала​

Что известно о расследовании убийства Екатерины Гандзюк

С момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло два года. Активистку облили серной кислотой, а через три месяца лечения с химическими ожогами она умерла в больнице.

Дело до сих пор расследуют, исполнители – за решеткой, но пока ответственность не понесли заказчики нападения. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.

Следствие выдвинуло подозрения 5 исполнителям:

организатору Сергею Торбину, соучастнику Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову.

Их осудили от 3 до 6 лет заключения. Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера . Посредник – Алексей Левин .

. Посредник – . В марте 2020 года он был экстрадирован из Болгарии. Оба сейчас находятся под арестом. В апреле этого года следствие передало дело в суд. Однако друзья и семья Гандзюк утверждают, что дело слили.

Под давлением общественности дело вернули следователям. А Мангера, который ранее вышел под залог, из-за угроз семье Екатерины и давления на свидетелей – все же отправили под стражу. И уже на этой неделе обвинительные акты против Мангера и Левина снова передали в суд.

Дело Екатерины Гандзюк: основное

Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.

Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.

Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.

Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября активистка умерла в больнице. Приговор по делу уже получили 5 человек, которые признались и пошли на сделку со следствием.

Под зданием МВД собралось более сотни активистов, а также много журналистов