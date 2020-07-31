Главные новости 31 июля: Минздрав разделил Украину на зоны, развитие дела вагнеровцев
Минздрав разделил Украину на четыре зоны. Украина получила список задержанных в Минске вагнеровцев и будет просить Беларусь выдать 28 боевиков. В Крыму разбился автобус с российскими туристами. Активисты под МВД требуют от Авакова честного расследования дела Екатерины Гандзюк. Такими были главные новости пятницы, 31 июля.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Разделение Украины на четыре зоны
Министерство здравоохранения разделило все регионы Украины на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
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Области попали в разные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Какие области куда попали
В красную зону отнесли Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевую зону – Ивано-Франковск, Львов и Бережаны на Тернопольщине. А также
- Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
- Тысменицкий район Ивано-Франковской области,
- Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,
- Бучацкий район Тернопольской области.
В желтую зону попали такие города: Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме. А также
- Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,
- Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области,
- Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,
- Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
- Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,
- Жолковский, Яворовский и Каменно-Бугский районы Львовской области,
- Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,
- Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
К зеленой зоне отнесли остальную Украину, в том числе и Киев.
Минздрав разделил Украину на зоны / Инфографика LB.ua
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Что предусматривают 4 зоны: коротко
Зеленая зона
- в общественных зданиях или транспорте люди должны находиться в масках или респираторах;
- проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;
- кинотеатры с заполненностью на 50%
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона
Запрещается посещение учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди. Исключением являются те, кто предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона
К запрету с "желтой зоны" добавляются еще следующие ограничения:
- деятельность заведений размещения;
- деятельность развлекательных заведений;
- плановые госпитализации в больницы;
- спортзалы, фитнес-залы и заведения культуры также закрыты;
- прием новых смен в детские лагеря;
- ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 квадратных метров, но не более 100 человек.
Красная зона
Запрещено:
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Как распределяют регионы
Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%;
- Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней
- Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;
- Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.
- Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения суммарно за последние семь дней.
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К слову, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 69 884 случая коронавируса, за последние сутки – 1 090 новых. От недуга умерли 1 693 больных, выздоровели – 38 752.
Дело задержанных в Минске вагнеровцев
Украина получила список задержанных вагнеровцев
МИД Беларуси обратилось к своим коллегам из Украины с просьбой проверить список людей о совершении ими преступлений или их участии в военных действиях на территории Украины.
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Как минимум семеро из них воевали в Сирии, трое участвовали в войне на Донбассе.
Список задержанных боевиков
- Самый известный из них – 42-летний Андрей Бакунович.
- Также в Сирии воевал 31-летний Сергей Маслов родом из-под Калуги.
- 45-летний Рустам Зайдуллин под позывным "Салим" родом из Башкирии.
- 35-летний Ринат Каримов под позывным "Аватар".
- Также известно о задержании Александра Алтухова, Андрея Кожевникова, Рафика Танова.
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И будет просить Беларусь выдать 28 вагнеровцев
В Украине наемников "Вагнера" планируют привлечь к ответственности за участие в военных действиях на Донбассе на стороне боевиков, сообщает Офис прокурора.
28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации,
– говорится в сообщении.
Сейчас для оформления запроса готовят необходимые документы. Решение об экстрадиции, отмечают в Офисе генпрокурора, будут принимать компетентные органы Республики Беларусь.
Задержанные вагнеровцы в Беларуси: главное
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранцев. Впоследствии выяснилось, что они – боевики ЧВК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в украинской базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- В России, комментируя дело, выдвигают версию о "российских гражданах, которые опоздали на самолет", поэтому вынуждены были остановиться в Минске.
- Впоследствии в МВД заявили, что Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях вагнеровцев.
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В Крыму разбился автобус с россиянами
Микроавтобус с россиянами в ночь на 31 июля попал в ДТП во временно оккупированном Крыму.
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По предварительной версии, водитель заснул за рулем и врезался в прицеп грузовика, который стоял на обочине, пишет российский Интерфакс.
Авария произошла примерно в 5 утра 31 июля.
Известно, что микроавтобус ехал с российского Краснодара и передвигался по автодороге "Таврида", которую строят оккупанты, в сторону Симферополя. ДТП произошло возле села Русаковка.
Что известно о жертвах
Сначала российские СМИ сообщали, что на на месте аварии сразу же погибли 7 человек, еще 5 пострадали. Когда их госпитализировали, один из пострадавших скончался по дороге в больницу. Также известно, что среди пострадавших есть 18-летняя беременная девушка.
Впоследствии СМИ со ссылкой на оккупационный "Минздрав Крыма" уточнили, что погибло уже 9 человек. Кроме того, еще 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них – 2 находятся в тяжелом состоянии, 1 – в состоянии средней степени тяжести.
ДТП с 9 погибшими в Крыму: фото
Приблизительное место аварии в Крыму: карта
Активисты требуют честного расследования дела Гандзюк
Активисты 31 июля устроили акцию под зданием МВД. Они требовали справедливого и честного расследования и наказания виновных в убийстве Екатерины Гандзюк.
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На протест собралось более сотни активистов. Правоохранителей было немного – примерно 20. Акция продлилась недолго и прошла мирно. Они зажгли файеры и разрисовали асфальт перечеркнутыми именами чиновников МВД.
Смотрите видео с акции "2 года без Гандзюк":
Акция под МВД / Фото Андрея Костюка и Татьяны Крохмаль для 24 канала
Что известно о расследовании убийства Екатерины Гандзюк
- С момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло два года. Активистку облили серной кислотой, а через три месяца лечения с химическими ожогами она умерла в больнице.
- Дело до сих пор расследуют, исполнители – за решеткой, но пока ответственность не понесли заказчики нападения. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.
Следствие выдвинуло подозрения 5 исполнителям:
- организатору Сергею Торбину,
- соучастнику Никите Грабчуку,
- Владимиру Васяновичу,
- Вячеславу Вишневскому,
- Виктору Горбунову.
- Их осудили от 3 до 6 лет заключения. Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин.
- В марте 2020 года он был экстрадирован из Болгарии. Оба сейчас находятся под арестом. В апреле этого года следствие передало дело в суд. Однако друзья и семья Гандзюк утверждают, что дело слили.
- Под давлением общественности дело вернули следователям. А Мангера, который ранее вышел под залог, из-за угроз семье Екатерины и давления на свидетелей – все же отправили под стражу. И уже на этой неделе обвинительные акты против Мангера и Левина снова передали в суд.
Дело Екатерины Гандзюк: основное
- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей.
- Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о готовящемся преступлении.
- Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября активистка умерла в больнице. Приговор по делу уже получили 5 человек, которые признались и пошли на сделку со следствием.
Под зданием МВД собралось более сотни активистов, а также много журналистов