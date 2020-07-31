МОЗ поділило Україну на чотири зони. Україна отримала список затриманих у Мінську вагнерівців і проситиме Білорусь видати 28 бойовиків. У Криму розбився автобус з російськими туристами. Активісти під МВС вимагають від Авакова чесного розслідування справи Катерини Гандзюк. Такими були головні новини п'ятниці, 31 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Поділ України на чотири зони

Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Важливо Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Області потрапили до різних зон залежно від епідеміологічної ситуації.

Які області куди потрапили

До червоної зони віднесли Луцьк і Тернопіль, а також Кіцманский район Чернівецької області.

До помаранчевої зони – Івано-Франківськ, Львів та Бережани на Тернопільщині. А також

Луцький та Любешівський райони Волинської області,

Тисьменицький район Івано-Франківської області,

Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,

Бучацький район Тернопільської області.

До жовтої зони потрапили такі міста: Вінниця, Могилів-Подільській, Нововолинськ, Житомир, Бердичів, Малин, Новоград-Волинський, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп та Яречме. А також

Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,

Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,

Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,

Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,

Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,

Жовківський, Яворівський та Кам'яно-бузький райони Львівської області,

Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,

Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

До зеленої зони віднесли решту України, зокрема і Київ.



МОЗ поділило Україну на зони / Інфографіка LB.ua

Читайте також Освіта на карантині: які зміни чекають на школи з 1 вересня

Що передбачають 4 зони: коротко

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Помаранчева зона

До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Червона зона

Заборонено:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як розподіляють регіони

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%; Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів; Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11%; Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше за 8 випадків на 100 тисяч населення сумарно за останні сім днів.

Зверніть увагу Черговий антирекорд: за добу в Україні госпіталізували понад 200 хворих з коронавірусом



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

До слова, станом на 31 липня в Україні зафіксували 69 884 випадки коронавірусу, за останню добу – 1 090 нових. Від недуги померли 1 693 хворих, одужали – 38 752.

Справа затриманих у Мінську вагнерівців

Україна отримала список затриманих вагнерівців

МЗС Білорусі звернулося до своїх колег з України з проханням перевірити список людей щодо скоєння ними злочинів або їхньої участі у військових діях на території України.

До теми Вагнерівці в Білорусі: чому приїхали, кому вигідне затримання і що хоче Україна

Як мінімум семеро з них воювали в Сирії, троє брали участь у війні на Донбасі.

Список затриманих бойовиків

Найвідоміший з них – 42-річний Андрій Бакунович.

Також у Сирії воював 31-річний Сергій Маслов родом з-під Калуги.

45-річний Рустем Зайдуллін під позивним "Салім" родом з Башкирії.

35-річний Ринат Карімов під позивним "Аватар".

Також відомо про затримання Олександра Алтухова, Андрія Кожевникова, Рафіка Танова.

Радимо ознайомитися Затримані вагнерівці в Білорусі: в ЗМІ оприлюднили фото та прізвища бойовиків

Та проситиме Білорусь видати 28 вагнерівців

В Україні найманців "Вагнера" планують притягнути до відповідальності за участь у військових діях на Донбасі на стороні бойовиків, повідомляє Офіс прокурора.

28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації,

– мовиться у повідомленні.

Наразі для оформлення запиту готують необхідні документи. Рішення про екстрадицію, наголошують в Офісі генпрокурора, ухвалюватимуть компетентні органи Республіки Білорусь.

Затримані вагнерівці в Білорусі: головне

29 липня в Білорусі затримали понад три десятки іноземців. Згодом з’ясувалося, що вони – бойовики ПВК "Вагнера".

Прибули найманці з Росії й жили в санаторії "Белорусочка" під Мінськом.

У Білорусі вважають, що метою російських бойовиків була дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії президента. Зокрема, їх підозрюють у підготовці теракту. Також російських найманців пов’язують з опонентами Лукашенка Тихановським і Сташевським.

Імена багатьох із затриманих вагнерівців є в українській базі "Миротворець". Тобто вони є учасниками війни на Донбасі з боку проросійських сил.

У Росії, коментуючи справу, висувають версію про "російських громадян, що спізнилися на літак", тому змушені були зупинитися у Мінську.

Згодом у МВС заявили, що Україна передасть Білорусі інформацію про злочини вагнерівців.

Затримання бойовиків "Вагнера" у Білорусі: дивіться відео

У Криму розбився автобус з росіянами

Мікроавтобус з росіянами у ніч на 31 липня потрапив у ДТП в тимчасово окупованому Криму.

Цікаво Патрульні протаранили мікроавтобус в Одесі: відео зіткнення 18+

За попередньою версією, водій заснув за кермом і врізався у причіп вантажівки, яка стояла на узбіччі, пише російський Интерфакс.

Аварія трапилася приблизно о 5 ранку 31 липня. Відомо, що мікроавтобус їхав з російського Краснодара й пересувався автодорогою "Таврида", яку будують окупанти, у сторону Сімферополя. ДТП трапилася біля села Русаківка.

Важливо! Наразі немає інформації про те, чи серед жертв є українці.

Що відомо про жертв

Спершу російські ЗМІ повідомляли, що на на місці аварії одразу ж загинули 7 людей, ще 5 постраждали. Коли їх госпіталізовували, один з постраждалих помер по дорозі в лікарню. Також відомо, що серед постраждалих є 18-річна вагітна дівчина.

Згодом ЗМІ з посиланням на окупаційне "МОЗ Криму" уточнили, що загинуло вже 9 людей. Крім того, ще 9 пасажирів отримали травми різного ступеня важкості, серед них – 2 перебувають у важкому стані, 1 – у стані середнього ступеня тяжкості.

ДТП з 9 загиблими в Криму: фото

Приблизне місце аварії в Криму: карта

Активісти вимагають чесного розслідування справи Гандзюк

Активісти 31 липня влаштували акцію під будівлею МВС. Вони вимагали справедливого та чесного розслідування і покарання винних у вбивстві Катерини Гандзюк.

Дізнайтеся більше Вбивство Катерини Гандзюк: як просунулася справа за 2 роки

На протест зібралась понад сотня активістів. Правоохоронців було небагато – приблизно 20. Акція протривала недовго і відбулася мирно. Вони запалили фаєри та розмалювали асфальт перекресленими іменами чиновників МВС.

Дивіться відео з акції "2 роки без Гандзюк":

Акція під МВС / Фото Андрія Костюка та Тетяни Крохмаль для 24 каналу

Що відомо про розслідування вбивства Катерини Гандзюк

З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло два роки. Активістку облили сірчаною кислотою, а через три місяці лікування з хімічними опіками, вона померла в лікарні.

Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Слідство висунуло підозри 5 виконавцям:

організатору Сергію Торбіну, співучаснику Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову.

Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера . Посередник – Олексій Левін .

. Посередник – . У березні 2020 року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконують, що справу злили.

Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту. І вже цього тижня обвинувальні акти проти Мангера та Левіна знову передали до суду.

Справа Катерини Гандзюк: основне

Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.

Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той вже знайшов виконавців.

Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.

Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада активістка померла в лікарні. Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.

Під будівлею МВС зібралась понад сотня активістів, а також чимало журналістів