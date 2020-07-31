З моменту нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк минуло 2 роки. Дівчину облили сірчаною кислотою, а через 3 місяці лікування із хімічними опіками, вона померла в лікарні. Справу досі розслідують, виконавці – за ґратами, але поки відповідальність не понесли замовники нападу. Причиною трагедії називають діяльність активістки, зокрема боротьбу з корупцією серед чиновників Херсонщини.

Як просунулася справа за цей час – дивіться в матеріалі журналістів 24 каналу.

Зверніть увагу Справа про вбивство Гандзюк: обвинувальний акт щодо Мангера і Левіна направили до суду

Вбивство активістки Катерини Гандзюк

Я вірю, що всі винні будуть знайдені, покарані й засуджені. І що кожен із нас буде вільним і не буде мати в серці страху,

– говорила у своєму останньому публічному зверненні громадська активістка Катерина Гандзюк.

Вона померла в лікарні з 40% опіків на шкірі через 3 місяці після нападу на неї під власним будинком. У липні зловмисник облив дівчину сірчаною кислотою. Спочатку справу кваліфікували як звичайне хуліганство. І врешті під тиском громадськості – як замах на вбивство.

Мотив – діяльність активістки: боротьба із корупцією в підрозділах місцевої поліції та незаконною вирубкою лісів у регіоні.

У перші дні після нападу на Катю вони не допитували свідків, не робили фоторобот нападника, не спромоглися зробити аналіз речовини, якою облили Катю. Усі зрушення в справі Каті Гандзюк відбувалися після того, як ми проводили якісь акції, робили якісь звернення,

– наголосила активістка Марина Хромих.

Підозри виконавцям

Врешті слідство висунуло підозри 5 виконавцям:

організатору Сергію Торбіну співучаснику Микиті Грабчуку, Володимиу Васяновичу, В'ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову.

Їх засудили від 3 до 6 років ув'язнення. Замовником слідство вважає голову Херсонської облради Владислава Мангера. Посередник – Олексій Левін. У березні цього року його екстрадували з Болгарії. Обидва зараз перебувають під арештом. У квітні цього року слідство передало справу до суду. Однак друзі та родина Гандзюк переконували – справу злили.

"Зараз тишком-нишком вирішили зробити закриття досудового розслідування. Це означає, якщо суд визнає докази недостатні, то повернути цю справу ніколи не буде можливо. Суд скаже, що ніхто не винен. Це не питання політики, Зеленського чи Порошенка.Це питання Каті Гандзюк", – заявив адвокат та друг Катерини Гандзюк Масі Найєм.

Обвинувальні акти

Під тиском громадськості справу знову повернули слідчим. А Мангера, який раніше вийшов під заставу, через погрози родині Катерини та тиск на свідків – таки відправили під варту. І вже цього тижня обвинувальні акти проти Мангера та Левіна знову передали до суду.

Утім друзі та батько Катерини підозрюють ще 2 замовників – ексголову Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Саме проти них Катерина вела розслідування незаконної вирубки лісів на Херсонщині.

Нині термін запобіжного заходу Владислава Мангера продовжили до 11 вересня, а Олексія Левіна – до 24 серпня. Поки ж суд вирішує, коли розпочати розгляд справи по суті.

Основне про справу Катерини Гандзюк