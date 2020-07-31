С момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк прошло 2 года. Девушку облили серной кислотой, а через 3 месяца лечения химических ожогов, она умерла в больнице. Дело до сих пор расследуют, исполнители – за решеткой, но пока ответственность не понесли заказчики нападения. Причиной трагедии называют деятельность активистки, в частности борьбу с коррупцией среди чиновников Херсонщины.

Как продвинулось дело за это время – смотрите в материале журналистов 24 канала.

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Убийство активистки Екатерины Гандзюк

Я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным и не будет иметь в сердце страха,

– говорила в своем последнем публичном обращении общественная активистка Екатерина Гандзюк.

Она умерла в больнице с 40% ожогов на коже через 3 месяца после нападения на нее под собственным домом. В июле злоумышленник облил девушку серной кислотой. Сначала дело квалифицировали как обычное хулиганство. И наконец под давлением общественности – как покушение на убийство.

Мотив – деятельность активистки: борьба с коррупцией в подразделениях местной полиции и незаконной вырубкой лесов в регионе.

В первые дни после нападения на Катю они не допрашивали свидетелей, не делали фоторобот нападавшего, не удосужились сделать анализ вещества, которым облили Катю. Все сдвиги в деле Кати Гандзюк происходили после того, как мы проводили какие-то акции, делали какие-то обращения,

– отметила активистка Марина Хромых.

Подозрения исполнителям

В конце следствие выдвинуло подозрения 5 исполнителям:

организатору Сергею Торбину,

соучастнику Никите Грабчуку,

Владимиру Васяновичу,

Вячеславу Вишневскому,

Виктору Горбунову.

Их осудили от 3 до 6 лет заключения. Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Посредник – Алексей Левин. В марте этого года его экстрадировали из Болгарии. Оба сейчас находятся под арестом. В апреле этого года следствие передало дело в суд. Однако друзья и семья Гандзюк убеждали – дело слили.

"Сейчас потихоньку решили сделать закрытие досудебного расследования. Это значит, если суд признает доказательства недостаточными, то вернуть это дело никогда не будет возможно. Суд скажет, что никто не виноват. Это не вопрос политики, Зеленского или Порошенко. Это вопрос Кати Гандзюк", – заявил адвокат и друг Екатерины Гандзюк Маси Найем.

Обвинительные акты

Под давлением общественности дело вернули следователям. А Мангера, который ранее вышел под залог, из-за угроз семье Екатерины и давления на свидетелей – таки отправили под стражу. И уже на этой неделе обвинительные акты против Мангера и Левина снова передали в суд.

Впрочем друзья и отец Екатерины подозревают еще 2 заказчиков – экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Именно против них Екатерина вела расследование незаконной вырубки лесов на Херсонщине.

Сейчас срок меры пресечения Владислава Мангера продлили до 11 сентября, а Алексея Левина – до 24 августа. Пока же суд решает, когда начать рассмотрение дела по существу.

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