Главные новости 18 марта: коронавирус у Шахова, штрафы за нарушение карантина

У нардепа Сергея Шахова подтвердили коронавирус. В Украине начинают действовать штрафы за нарушение режима карантина. Метро в Киеве будет работать, но с ограничениями. Однако призыва в армию во время карантина не будет. Такими были главные новости среды, 18 марта.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире:

Коронавирус у нардепа Сергея Шахова

У депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Информацию подтвердили в Министерстве здравоохранения. Недавно он отдыхал в Италии, где рекордное в Европе количество зараженных коронавирусом.

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Известно, что нардеп прилетел домой 11 марта. Переночевал дома, а на следующий день был в Киеве. Нардеп не был на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта 2020 года. Однако посещал профильный комитет. После этого появились симптомы коронавируса.

Информацию о положительном тесте на коронавирус сообщили 18 марта. Сейчас Шахов находится на самоизоляции.

Сам он прокомментировал ситуацию, отметив, что медицинская лаборатория, где он сдавал анализы, по телефону подтвердила, что у него коронавирус.

Что известно о депутатах, которые с ним контактировали

заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что всем депутатам, которые контактировали с Шаховым рекомендуется самоизолироваться;

нардепы из фракции "Голос", которые ранее контактировали с Шаховым, тоже будут в самоизоляции.

Шахов отметил, что точно контактировал с нардепом Сергеем Вельможным, Александром Суховым и Александром Лукашевым. Однако добавил, что может помнить не всех, с кем общался, поэтому убежден, что каждому в Верховной Раде нужно пройти тест.

В сети начали распространять фото, где Сергей Шахов здоровается за руку с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, а также фото Шахова с Владимиром Зеленским. Однако эти фото сделаны до того, как Шахов вернулся из Женевы.

Впоследствии в пресс-служба Верховной Рады сообщили, что всем депутатам, с которыми общался депутат Шахов, проведут тестирование на коронавирус.

Важно! В своем обращении Владимир Зеленский сказал, что удалось установить полный список людей, контактировавших с зараженным.

Штрафы за нарушение карантина

Верховная Рада приняла временный закон о мерах по предотвращению пандемии коронавируса. В частности, ввели в действие ответственность за нарушение карантина. Такое практикуют во многих странах мира.

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Наказание за отсутствие маски в общественном транспорте

Могут оштрафовать за отсутствие защитной маски. Первый раз правоохранители могут только предупредить, однако в дальнейшем – штрафовать. Юрист 24 канала Василий Мирошниченко отмечает, если в аптеке нет масок, их можно сделать самостоятельно из марли или гигиенической бумаги. Такой маски достаточно для выполнения требований законодательства – ездить в общественном транспорте.

Наказание магазинов

Магазины, торгующие товарами не первой необходимости должны временно прекратить работать. Если они этого не делают, то тогда должны платить штраф. Это нарушение требований, обеспечивающих здоровье всей нации.

Уголовная ответственность

Нарушение обсервации влечет за собой административное наказание. В случае умышленного заражения людей – уголовную ответственность.

По словам юриста, если человек знает, что болен коронавирусом, но оставляет больницу и общается с другими, они могут заболеть. Поэтому за это предусмотрено наказание.

Однако во время эпидемии сложно проводить следственные действия. К тому же это опасно – для следователей, прокуроров, свидетелей, потерпевших. Впрочем, срок давности остается. Эпидемия когда-то завершится и нарушителей потом могут и наказать. Поэтому угроза наказания реальна. Но это не будет мгновенно.

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За нарушение норм по предотвращению пандемии коронавируса предусмотрены следующие наказания:

штраф от 17 тысяч до 51 тысяч гривен;

арест на срок до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до трех лет;

лишение свободы на срок до трех лет.

должностные лица, нарушившие правила карантинного режима, будут обязаны выплатить штраф в размере от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Если действия человека стали причиной гибели людей или повлекли иные тяжкие последствия, наказание может увеличиться до 8 лет лишения свободы.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Работа метро в Киеве

Городская власть Киева разрабатывает план специальных мероприятий, чтобы запустить работу метрополитена. Однако пользоваться им смогут не все.

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По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, метро должно обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Кроме того, есть еще одна важная проблема. Примерно половина медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей.

Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы,

– пояснил Прокопов.

Что известно об ограничении транспорта во время карантина

ранее из-за карантина в Киеве, Днепре и Харькове закрыли метро;

это повлекло коллапс на дорогах: маршрутки переполнены, а люди масками не пользуются;

в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров

также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.

Внимание! Как прошел первый день без метро в крупных городах – читайте по ссылке.



Что запрещено в Украине во время карантина из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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Отмена призыва в армию

Военкоматы приостановили мероприятия по призыву украинцев на военную службу. Пауза продлится минимум до 3 апреля – завершение общенационального карантина. Однако впоследствии срок могут продлить.

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Военные комиссариаты и территориальные центры комплектации и соцподдержки на карантин не идут. Они будут продолжать работу с документами и организовывать противоэпидемические мероприятия.

Председателям призывных комиссий рекомендовали организовать работу комиссий в соответствии с карантином. Ранее в Генштабе ВСУ выразили надежду, что призыв удастся восстановить в мае – июне.