Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам
В Украине обнаружили коронавирус у 100 человек. Правительство ввело почасовую оплату медикам, которые лечат больных коронавирусом. Олимпийские игры в Токио в 2020 году перенесут на 2021. Такими были главные новости 24 марта.
Важные новости в Украине и мире за сегодня, 24 марта:
В Украине 100 подтвержденных случаев коронавируса
По состоянию на вечер 24 марта в Украине обнаружили 100 случаев заболевания на коронавирусом. В Минздраве не исключают заражения миллионов украинцев, но соблюдение карантина могло бы этого не допустить.
Важно! Минздрав пока официально сообщил о 97 случаях болезни, еще 1 случай подтвердил мэр Броваров, других 2 – тернопольские СМИ.
Важно 20% населения Земли оказалось в карантине из-за опасности коронавируса
Где обнаружили коронавирус в Украине:
- город Киев — 29 случаев;
- Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);
- Киевская область — 16 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);
- Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Тернопольская область — 4 случая;
- Львовская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Черкасская область — 1 случай.
Заметим, что руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил, что коронавирус подтвердили у бывшего руководителя СБУ Валерия Хорошковского.
Кроме того, в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в мире. Однако пока депутатам не хватает голосов, а глава МВД Арсен Аваков убежден, что пока таких решений принимать не нужно.
Что такое чрезвычайное положение / Инфографика 24 канала
Последние новости о коронавирусе в мире:
- В Испании сейчас ситуация хуже чем в Италии. За последние сутки в Испании зафиксировали 6 674 новых случаев инфицирования – это наибольший показатель с начала эпидемии.
- В Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже умерли 6 820 человек.
- По прогнозам ВОЗ, США – могут стать эпицентром пандемии.
- В Польше еще больше усилили ограничительные меры: запретили свободно передвигаться.
- Всего на карантине сейчас 20% населения Земли.
Важно: В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: что известно
Врачам будут платить почасово
Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, занимающимся лечением коронавирусной болезни Covid-19.
К теме Емец не собирается уходить в отставку, – пресс-секретарь главы Минздрава
Ранее глава Минздрава Илья Емец пообещал, что выступит с такой инициативой на заседании правительства.
Он отметил, что в условиях распространения коронавируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, следовательно нуждаются в дополнительной поддержке и защите.
Что еще решил Кабмин:
- Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины. Они должны гарантировать непрерывное обеспечение питания военнослужащих.
- Кабмин зарегистрировал в Раде "антиколомойский" законопроект. Он предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
Олимпиаду в Токио перенесли
Олимпийские игры в Токио в 2020 году не состоятся. Власти Японии согласилась перенести соревнования на 2021 год. Соответственно перенесли и Паралимпийские игры.
Кстати Когда еще в истории отменяли Олимпийские игры
Причина – вспышка коронавируса, который ставит под угрозу жизнь болельщиков и делает невозможным для спортсменов подготовиться к соревнованиям.
На когда перенесут Олимпийские игры – пока неизвестно. На официальном сайте МОК указано, что стороны согласились перенести Олимпиаду на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио-2020.