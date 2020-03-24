Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам

В Украине обнаружили коронавирус у 100 человек. Правительство ввело почасовую оплату медикам, которые лечат больных коронавирусом. Олимпийские игры в Токио в 2020 году перенесут на 2021. Такими были главные новости 24 марта.

Важные новости в Украине и мире за сегодня, 24 марта:

В Украине 100 подтвержденных случаев коронавируса

По состоянию на вечер 24 марта в Украине обнаружили 100 случаев заболевания на коронавирусом. В Минздраве не исключают заражения миллионов украинцев, но соблюдение карантина могло бы этого не допустить.

Важно! Минздрав пока официально сообщил о 97 случаях болезни, еще 1 случай подтвердил мэр Броваров, других 2 – тернопольские СМИ.

Важно 20% населения Земли оказалось в карантине из-за опасности коронавируса

Где обнаружили коронавирус в Украине:

город Киев — 29 случаев;

Черновицкая область — 38 случаев (1 летальный и 1 человек выздоровел);

Киевская область — 16 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев (1 летальный);

Житомирская область — 2 случая (1 летальный);

Днепропетровская область — 2 случая;

Тернопольская область — 4 случая;

Львовская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Черкасская область — 1 случай.

Заметим, что руководитель пророссийской фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович сообщил, что коронавирус подтвердили у бывшего руководителя СБУ Валерия Хорошковского.

Кроме того, в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса в мире. Однако пока депутатам не хватает голосов, а глава МВД Арсен Аваков убежден, что пока таких решений принимать не нужно.



Что такое чрезвычайное положение / Инфографика 24 канала

Последние новости о коронавирусе в мире:

В Испании сейчас ситуация хуже чем в Италии. За последние сутки в Испании зафиксировали 6 674 новых случаев инфицирования – это наибольший показатель с начала эпидемии.

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, уже умерли 6 820 человек.

По прогнозам ВОЗ, США – могут стать эпицентром пандемии.

В Польше еще больше усилили ограничительные меры: запретили свободно передвигаться.

Всего на карантине сейчас 20% населения Земли.

Важно: В Киеве усилили карантин из-за коронавируса: что известно

Врачам будут платить почасово

Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, занимающимся лечением коронавирусной болезни Covid-19.

К теме Емец не собирается уходить в отставку, – пресс-секретарь главы Минздрава

Ранее глава Минздрава Илья Емец пообещал, что выступит с такой инициативой на заседании правительства.

Он отметил, что в условиях распространения коронавируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, следовательно нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

Что еще решил Кабмин:

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект об изменениях в государственный бюджет Украины. Они должны гарантировать непрерывное обеспечение питания военнослужащих.

Кабмин зарегистрировал в Раде "антиколомойский" законопроект. Он предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Олимпиаду в Токио перенесли

Олимпийские игры в Токио в 2020 году не состоятся. Власти Японии согласилась перенести соревнования на 2021 год. Соответственно перенесли и Паралимпийские игры.

Кстати Когда еще в истории отменяли Олимпийские игры

Причина – вспышка коронавируса, который ставит под угрозу жизнь болельщиков и делает невозможным для спортсменов подготовиться к соревнованиям.

На когда перенесут Олимпийские игры – пока неизвестно. На официальном сайте МОК указано, что стороны согласились перенести Олимпиаду на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года. При этом Игры сохранят название Олимпийские и Паралимпийские игры Токио-2020.