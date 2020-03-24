Головні новини 24 березня: 100 випадків коронавірусу в Україні та погодинна оплата лікарям

В Україні виявили коронавірус у 100 людей. Уряд ввів погодинну оплату медикам, які лікують хворих на коронавірус. Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році перенесуть на 2021. Такими були головні новини 24 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 24 березня:

В Україні 100 випадків коронавірусу

Станом на вечір 24 березня в Україні виявили 100 випадків захворювання на коронавірус. У МОЗ не виключають зараження мільйонів українців, але дотримання карантину мало б цього не допустити.

Важливо! МОЗ наразі офіційно повідомило про 97 випадків хвороби, ще 1 випадок підтвердив мер Броварів, інших 2 – тернопільські ЗМІ.

Важливо 20% населення Землі виявилося в карантині через небезпеку коронавірусу

Де виявили коронавірус в Україні:

місто Київ — 29 випадків;

Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);

Київська область — 16 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 4 випадки;

Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.

Зауважимо, що керівник проросійської фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович повідомив, що коронавірус підтвердили у колишнього очільника СБУ Валерія Хорошковського.

Окрім того, в Україні можуть ввести надзвичайний стан через пандемію коронавірусу у світі. Однак поки депутатам не вистачає голосів, а очільник МВС Арсен Аваков переконаний, що наразі таких рішень приймати не потрібно.



Що таке надзвичайний стан / Інфографіка 24 каналу

Останні новини про коронавірус у світі:

В Іспанії зараз ситуація гірша ніж в Італії. За останню добу в Іспанії зафіксували 6 674 нових випадків інфікування – це найбільший показник із початку епідемії.

В Італії від ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, вже померли 6 820 людей.

За прогнозами ВООЗ, США – можуть стати епіцентром пандемії.

У Польщі ще більше посилили обмежувальні заходи: заборонили вільно пересуватися.

Загалом на карантині зараз 20% населення Землі.

Важливо: У Києві посилили карантин через коронавірус: що відомо

Лікарям платитимуть погодинно

Кабмін ввів погодинну оплату медикам та іншим працівникам, які займаються лікуванням коронавірусної хвороби Covid-19.

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Раніше очільник МОЗ Ілля Ємець пообіцяв, що виступить з такою ініціативою на засіданні уряду.

Він зауважив, що в умовах поширення коронавірусу лікарі та інший медичний персонал перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, отже потребують додаткової підтримки та захисту.

Що ще вирішив Кабмін:

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про зміни до державного бюджету України. Вони мають гарантувати безперервне забезпечення харчування військовослужбовців.

Кабмін зареєстрував у Раді "антиколомойський" законопроєкт. Він передбачає що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

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Олімпіаду в Токіо перенесли

Олімпійські ігри в Токіо у 2020 році не відбудуться. Влада Японії погодилася перенести змагання на 2021 рік. Відповідно перенесли й Паралімпійські ігри.

До речі Коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри

Причина – спалах коронавірусу, який ставить під загрозу життя вболівальників та неможливість спортсменів підготуватися до змагань.

На коли саме перенесуть Олімпійські ігри – поки невідомо. На офіційному сайті МОК вказано, що сторони погодилися перенести Олімпіаду на дату після 2020 року, але не пізніше літа 2021 року. При цьому Ігри збережуть назву Олімпійські та Паралімпійські ігри Токіо-2020.