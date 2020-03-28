Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУ

У народного депутата Украины Анны Скороход подтвердили коронавирус. Владимир Зеленский утвердил новые полномочия высшего руководства Вооруженных сил. МИД Украины разъяснило, как после закрытия сообщения попасть в Украину. Такими были главные новости воскресенья, 28 марта.

Важнейшие новости за сегодня, 28 марта, в Украине и мире:

Коронавирус у Анны Скороход

Народный депутат Украины Анна Скороход заболела коронавирусом. Свой диагноз народная избранница сама подтвердила в комментарии 24 канала.

Важно В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей

Она заверила, что хорошо себя чувствует, но не знает, где и как именно могла подхватить инфекцию.

Позже Скороход написала, что не чувствует запахов. Это и есть один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.

Сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу,

– написала нардеп.

Добавим, что нардеп была беременна и недавно родила ребенка. Мальчику примерно месяц. Гражданским мужем Скороход, по данным СМИ, является российский банкир Алексей Алякин, который ранее был бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса.

Что известно об Анне Скороход?

Внефракционный народный депутат Украины 9 созыва, которая была избрана в Верховную Раду по списку "Слуги народа". И впоследствии ее из фракции исключили.



Ранее она работала юристкой и была общественницей, но широкой публике она может быть известна именно из-за одного курьезного случая в Раде. Дело в том, что Скороход однажды просто начала плакать, когда в парламенте не хотели рассматривать ее правки.

Кто еще из депутатов заболел коронавирусом:

Сергей Шахов – группа "Доверие";

Сергей Вельможный – группа "Доверие";

Александр Лукашев – "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Руслан Горбенко – "Слуга народа";

Сергей Рудык – внефракционный.

Изменения в руководстве ВСУ

В Украине произошло разделение полномочий в Вооруженных силах. Ключевым лицом там продолжает оставаться главнокомандующий ВСУ, но должность начальника Генштаба ВСУ будет занимать другой человек.

Некоторые детали Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указы о новых назначениях "старых" руководителей. Соответственно, руководителями Вооруженных сил будут:

Руслан Хомчак - главнокомандующий ВСУ;

Сергей Корнийчук - начальник Генштаба ВСУ;

Сергей Наев - руководитель Объединенных сил ВСУ;

Командующим Операции Объединенных сил остается Владимир Кравченко, а вот Сергей Наев будет командовать всеми военными операциями за пределами ООС.

В чем заключается суть распределения полномочий?

Принципы, которые использовали в Украине еще до недавнего, давно устарели и, например, в странах НАТО их никто не применяет.



Суть распределения заключается в том, чтобы разграничить полномочия штаба ВСУ и Министерства обороны. Последнее должно быть гражданским органом власти, который будет только осуществлять надзор и ресурсное обеспечение Вооруженных сил.

Как вернуться в Украину

Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы украинцам, как и через какие пункты пропуска можно попасть из-за границы в Украину автомобилем.

Больше деталей здесь Как и каким путем в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

Из каких стран и как можно добраться до Украины на авто

Из Германии , Австрии , Чехии можно доехать до Украины транзитным коридором через Австрию и Венгрию. Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00.

, , можно доехать до Украины транзитным коридором через Австрию и Венгрию. Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00. Из Беларуси , России , Молдовы , Словакии , Румынии , Польши можно вернуться на авто через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

, , , , , можно вернуться на авто через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии возможен транзит только через Беларусь.

и возможен транзит только через Беларусь. Из Сербии можно въехать только через территорию Румынии. Но для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно сообщить МИД страны официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

Какие пункты пропуска на украинской границе останутся открытыми: карта