22:01
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУ

      - Читати новину українською
      Главные новости 28 марта / колаж 24 канала

      У народного депутата Украины Анны Скороход подтвердили коронавирус. Владимир Зеленский утвердил новые полномочия высшего руководства Вооруженных сил. МИД Украины разъяснило, как после закрытия сообщения попасть в Украину. Такими были главные новости воскресенья, 28 марта.

      Важнейшие новости за сегодня, 28 марта, в Украине и мире:

      Коронавирус у Анны Скороход

      Народный депутат Украины Анна Скороход заболела коронавирусом. Свой диагноз народная избранница сама подтвердила в комментарии 24 канала.

      Важно В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей

      Она заверила, что хорошо себя чувствует, но не знает, где и как именно могла подхватить инфекцию.

      Позже Скороход написала, что не чувствует запахов. Это и есть один из симптомов коронавирусной болезни. Она добавила, что все, кто общались с ней в течение последних 14 дней, должны пойти на самоизоляцию.

      Сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19. Основной признак у меня – не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу,
      – написала нардеп.

      Добавим, что нардеп была беременна и недавно родила ребенка. Мальчику примерно месяц. Гражданским мужем Скороход, по данным СМИ, является российский банкир Алексей Алякин, который ранее был бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса.

      Что известно об Анне Скороход?
      Внефракционный народный депутат Украины 9 созыва, которая была избрана в Верховную Раду по списку "Слуги народа". И впоследствии ее из фракции исключили.

      Ранее она работала юристкой и была общественницей, но широкой публике она может быть известна именно из-за одного курьезного случая в Раде. Дело в том, что Скороход однажды просто начала плакать, когда в парламенте не хотели рассматривать ее правки.

      Кто еще из депутатов заболел коронавирусом:

      • Сергей Шахов – группа "Доверие";
      • Сергей Вельможный – группа "Доверие";
      • Александр Лукашев – "Оппозиционная платформа – За жизнь";
      • Руслан Горбенко – "Слуга народа";
      • Сергей Рудык – внефракционный.

      Изменения в руководстве ВСУ

      В Украине произошло разделение полномочий в Вооруженных силах. Ключевым лицом там продолжает оставаться главнокомандующий ВСУ, но должность начальника Генштаба ВСУ будет занимать другой человек.

      Некоторые детали Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают

      Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указы о новых назначениях "старых" руководителей. Соответственно, руководителями Вооруженных сил будут:

      • Руслан Хомчак - главнокомандующий ВСУ;
      • Сергей Корнийчук - начальник Генштаба ВСУ;
      • Сергей Наев - руководитель Объединенных сил ВСУ;

      Командующим Операции Объединенных сил остается Владимир Кравченко, а вот Сергей Наев будет командовать всеми военными операциями за пределами ООС.

      В чем заключается суть распределения полномочий?
      Принципы, которые использовали в Украине еще до недавнего, давно устарели и, например, в странах НАТО их никто не применяет.

      Суть распределения заключается в том, чтобы разграничить полномочия штаба ВСУ и Министерства обороны. Последнее должно быть гражданским органом власти, который будет только осуществлять надзор и ресурсное обеспечение Вооруженных сил.

      Как вернуться в Украину

      Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы украинцам, как и через какие пункты пропуска можно попасть из-за границы в Украину автомобилем.

      Больше деталей здесь Как и каким путем в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

      Из каких стран и как можно добраться до Украины на авто

      • Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины транзитным коридором через Австрию и Венгрию. Транзит из Германии разрешен по трассе А1 Мюнхен – Зальцбург. Он работает с 17:00 до 01:00.
      • Из Беларуси, России, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши можно вернуться на авто через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
      • Из Литвы и Латвии возможен транзит только через Беларусь.
      • Из Сербии можно въехать только через территорию Румынии. Но для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно сообщить МИД страны официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

      Какие пункты пропуска на украинской границе останутся открытыми: карта

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости политики Новости Украины Верховная Рада Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Владимир Кравченко Анна Скороход Руслан Хомчак Сергей Наев Вооруженные силы Украины Публикации
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 15:27 Зеленский утвердил новые полномочия главнокомандующего ВСУ: что они предусматривают
      Новини України 10465
      сегодня , 16:09 Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
      Здорове життя 223433
      сегодня , 16:43 О деле "Приватбанка", встречах с Коломойским и возможности дефолта: интервью с Гончаруком
      Перехресний допит 3222
      сегодня , 17:31 В Нигерии прогремел мощный взрыв: снесло более 100 домов
      Новини світу 2878
      сегодня , 15:32 Законопроект об обеспечении лечения коронавируса: что он предусматривает
      Новини України 4433
      сегодня , 18:33 Зеленский назначил командующим ВСУ Руслана Хомчака, а руководителем Объединенных сил ВСУ – Наева
      Новини України 5736
      сегодня , 16:57 Одессит потратил 25 тысяч на "бесплатное" лечение коронавируса
      Новини України 9085
      сегодня , 20:30 Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      Здорове життя 136077
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:04 Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:00 Путинская эпидемия в России
      Андрій Ілларіонов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук