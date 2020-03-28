Головні новини 28 березня: коронавірус у Скороход, зміни у керівництві ЗСУ

У народної депутатки України Анни Скороход підтвердили коронавірус. Володимир Зеленський затвердив нові повноваження вищого керівництва Збройних сил. МЗС України роз'яснило, як після закриття сполучення потрапити в Україну. Такими були головні новини неділі, 28 березня.

Найважливіші новини за сьогодні, 28 березня, в Україні та світі:

Коронавірус в Анни Скороход

Народна депутатка України Анна Скороход захворіла на коронавірус. Свій діагноз народна обраниця сама підтвердила у коментарі 24 каналу.

Важливо В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей

Вона запевнила, що добре почувається, але не знає, де і як саме могла підхопити інфекцію.

Пізніше Скороход написала, що не відчуває запахів. Це і є один з симптомів коронавірусної хвороби. Вона додала, що всі, хто спілкувалися з нею протягом останніх 14 днів, мають піти на самоізоляцію.

Сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного,

– написала нардепка.

Додамо, що нардепка була вагітною та нещодавно народила дитину. Хлопчику приблизно місяць. Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

Що відомо про Анну Скороход?Позафракційна народна депутатка України 9 скликання, яка була обрана до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Та згодом її з фракції виключили.



Раніше вона працювала юристкою та була громадською діячкою, але широкому загалу вона може бути відомою саме через один курйозний випадок у Раді. Справа у тім, що Скороход одного разу просто почала плакати, коли у парламенті не хотіли розглядати її правки.

Хто ще з депутатів захворів на коронавірус:

Сергій Шахов – група "Довіра";

Сергій Вельможний – група "Довіра";

Олександр Лукашев – "Опозиційна платформа – За життя";

Руслан Горбенко – "Слуга народу";

Сергій Рудик – позафракційний.

Зміни у керівництві ЗСУ

В Україні відбувся розподіл повноважень у Збройних силах. Ключовою особою там і надалі залишається головнокомандувач ЗСУ, але посаду начальника Генштабу ЗСУ обійматиме інша людина.

Деякі деталі Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача ЗСУ: що вони передбачають

Президент України Володимир Зеленський вже підписав укази про нові призначення "старих" керівників. Відповідно, керівниками Збройних сил будуть:

Руслан Хомчак – головнокомандувач ЗСУ;

Сергій Корнійчук – начальник Генштабу ЗСУ;

Сергій Наєв – керівник Об'єднаних сил ЗСУ;

Командувачем Операції Об'єднаних сил залишається Володимир Кравченко, а ось Сергій Наєв командуватиме усіма військовими операціями за межами ООС.

У чому полягає суть розподілу повноважень?Принципи, які використовували в Україні ще до недавна давно застаріли і, наприклад, у країнах НАТО їх ніхто не застосовує.



Суть розподілу полягає у тому, щоб розмежувати повноваження штабу ЗСУ і Міністерства оборони. Останнє має бути цивільним органом влади, який лише здійснюватиме нагляд і ресурсне забезпечення Збройних сил.

Як повернутися до України

Міністерство закордонних справ України оприлюднило поради українцям, як і через які пункти пропуску можна потрапити з-за кордону до України автомобілем.

Більше деталей тут Як і яким шляхом до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

З яких країн і як можна дістатися до України на авто

З Німеччини , Австрії , Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину. Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00.

, , можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину. Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00. З Білорусі , Росії , Молдови , Словаччини , Румунії , Польщі можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

, , , , , можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби. З Литви та Латвії є можливим транзит лише через Білорусь.

та є можливим транзит лише через Білорусь. З Сербії можна в’їхати лише через територію Румунії. Але для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити МЗС країни офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

Які пункти пропуску на українському кордоні залишаться відкритими: карта