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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Головні новини 28 березня: коронавірус у Скороход, зміни у керівництві ЗСУ

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      Головні новини 28 березня / колаж 24 каналу

      У народної депутатки України Анни Скороход підтвердили коронавірус. Володимир Зеленський затвердив нові повноваження вищого керівництва Збройних сил. МЗС України роз'яснило, як після закриття сполучення потрапити в Україну. Такими були головні новини неділі, 28 березня.

      Найважливіші новини за сьогодні, 28 березня, в Україні та світі:

      Коронавірус в Анни Скороход

      Народна депутатка України Анна Скороход захворіла на коронавірус. Свій діагноз народна обраниця сама підтвердила у коментарі 24 каналу.

      Важливо В Україні від коронавірусу померли 8 людей: перелік областей

      Вона запевнила, що добре почувається, але не знає, де і як саме могла підхопити інфекцію.

      Пізніше Скороход написала, що не відчуває запахів. Це і є один з симптомів коронавірусної хвороби. Вона додала, що всі, хто спілкувалися з нею протягом останніх 14 днів, мають піти на самоізоляцію.

      Сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19. Основна ознака у мене – не відчуваю ніяких запахів. Бережіть себе і своїх близьких! І будьте добрішими один до одного,
      – написала нардепка.

      Додамо, що нардепка була вагітною та нещодавно народила дитину. Хлопчику приблизно місяць. Цивільним чоловіком Скороход, за даними ЗМІ, є російський банкір Олексій Алякін, який раніше був бізнес-партнером підприємця Павла Фукса.

      Що відомо про Анну Скороход?Позафракційна народна депутатка України 9 скликання, яка була обрана до Верховної Ради за списком "Слуги народу". Та згодом її з фракції виключили.

      Раніше вона працювала юристкою та була громадською діячкою, але широкому загалу вона може бути відомою саме через один курйозний випадок у Раді. Справа у тім, що Скороход одного разу просто почала плакати, коли у парламенті не хотіли розглядати її правки.

      Хто ще з депутатів захворів на коронавірус:

      • Сергій Шахов – група "Довіра";
      • Сергій Вельможний – група "Довіра";
      • Олександр Лукашев – "Опозиційна платформа – За життя";
      • Руслан Горбенко – "Слуга народу";
      • Сергій Рудик – позафракційний.

      Зміни у керівництві ЗСУ

      В Україні відбувся розподіл повноважень у Збройних силах. Ключовою особою там і надалі залишається головнокомандувач ЗСУ, але посаду начальника Генштабу ЗСУ обійматиме інша людина.

      Деякі деталі Зеленський затвердив нові повноваження головнокомандувача ЗСУ: що вони передбачають

      Президент України Володимир Зеленський вже підписав укази про нові призначення "старих" керівників. Відповідно, керівниками Збройних сил будуть:

      • Руслан Хомчак – головнокомандувач ЗСУ;
      • Сергій Корнійчук – начальник Генштабу ЗСУ;
      • Сергій Наєв – керівник Об'єднаних сил ЗСУ;

      Командувачем Операції Об'єднаних сил залишається Володимир Кравченко, а ось Сергій Наєв командуватиме усіма військовими операціями за межами ООС.

      У чому полягає суть розподілу повноважень?Принципи, які використовували в Україні ще до недавна давно застаріли і, наприклад, у країнах НАТО їх ніхто не застосовує.

      Суть розподілу полягає у тому, щоб розмежувати повноваження штабу ЗСУ і Міністерства оборони. Останнє має бути цивільним органом влади, який лише здійснюватиме нагляд і ресурсне забезпечення Збройних сил.

      Як повернутися до України

      Міністерство закордонних справ України оприлюднило поради українцям, як і через які пункти пропуску можна потрапити з-за кордону до України автомобілем.

      Більше деталей тут Як і яким шляхом до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

      З яких країн і як можна дістатися до України на авто

      • З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України транзитним коридором через Австрію та Угорщину. Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 01:00.
      • З Білорусі, Росії, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі можна повернутися на авто через КПП, які позначено зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.
      • З Литви та Латвії є можливим транзит лише через Білорусь.
      • З Сербії можна в’їхати лише через територію Румунії. Але для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити МЗС країни офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

      Які пункти пропуску на українському кордоні залишаться відкритими: карта

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Коронавірус в Україні Верховна Рада Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Володимир Кравченко Анна Скороход Руслан Хомчак Сергій Наєв Збройні сили України Публікації
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