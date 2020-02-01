Главные новости 1 февраля: потеря на Донбассе, скандал со "слугой народа", совещание с Зеленским

От пуль оккупантов вблизи Новотошковского погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник. Второй раз за последние несколько дней разгорелся скандал с участием нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря – на этот раз из-за оскорбительных слов о пенсионерах. Владимир Зеленский провел совещание, тема–уменьшение платежек. Великобритания первый день без ЕС. Такими были главные новости субботы 1 февраля.

Главные новости за сегодня, 1 февраля, в Украине и мире:

Смерть женщины-медика на Донбассе

Важно: За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это россиянин

Пророссийские боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского, что на Луганщине.

Под вражеский обстрел попала 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник – она получила несовместимые с жизнью ранения. Женщина несла лекарства больному бойцу, когда боевики открыли огонь.

Сегодня мы потеряли бойца. От обстрела террористических вооруженных формирований погиб старший боевой медик механизированной роты, сержант Сытник Клавдия Владимировна (девичья фамилия – Король),

– сообщают в фейсбуке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

В настоящее время указанный участок фронта обстреливали из минометов, станковых и ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Эксперты до сих пор устанавливают, осколком от какого именно снаряда убили женщину.



Боевики на Донбассе убили 33-летнюю Клавдию Сытник / Фейсбук 93-й ОМБр

Что известно о Клавдии Сытник

Родилась 25 февраля 1986 года в поселке Зачепиловка, что на Харьковщине. Там и проживала.

Окончила Красноградский медицинский колледж, была фельдшером по образованию.

В феврале 2017 года начала служить в Зачепиловском военкомате и заключила трехлетний контракт с Вооруженными силами.

У женщины остались дочь Юлия 2008 года, папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.



У Клавдии Сытник осталась несовершеннолетняя дочь / Фейсбук 93-й ОМБр

Офис Президента и командование объединенных сил и 93-й отдельной механизированной бригады выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей украинской защитницы.

"Новый скандал с депутатом от Слуги народа"

Народный избранник от президентской фракции "Слуга народа" Брагар Евгений уже второй раз за последние несколько дней вызвал бурю возмущения украинцев своими заявлениями. На этот раз он принял участие в политическом ток-шоу на одном из украинских телеканалов и предложил пенсионерке продать собаку.

Такой совет нардеп дал, когда женщина позвонила в студию и рассказала про маленькую пенсию размером в 2 тысячи гривен и большую плату за коммунальные услуги.

Если элитной породы (собака – 24 канал) во дворе, то она может ее продать. ... В любой момент и спокойно оплатить,

– сказал он.

Такая "шутка" депутата вызвала резкое осуждение у украинцев. Сам Евгений Брагар быстро написал слова извинения на своей странице в фейсбук. Он все объяснил тем, что "является новым лицом в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".

"Все мы имеем бабушек, дедушек, родителей, которые получают очень низкие пенсии. Хочу подчеркнуть, что не имел целью кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имения и свой роскошный образ жизни", – написал Брагар.

Прощения попросила также Евгения Кравчук – заместитель председателя фракции "Слуга народа". Нардеп подчеркнула, что некоторым лучше вообще не участвовать в таких ток-шоу, мол: "Не умеешь – не лезь".

Кравчук подчеркнула, что шутки Брагаря не поддерживают, потому что они "не являются и не могут быть" позицией фракции.

Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен (депутатам-миллионерам, которые не стеснялись получать возмещение за жилье в Киеве, привет!),

– написала она.

Заместитель председателя фракции "Слуги народа" при этом отметила, что задачи президентской политсилы – "повысить уровень жизни людей настолько, чтобы таких звонков и подсчетов в прямом эфире вообще не было".

Этот нардеп совсем недавно "прославился" еще одной неоднозначной ситуацией. Он официально написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат. Накануне девушка поссорилась с водителем, который не хотел отключить российский сериал в автобусе "Луцк – Киев".

Как "прославился" Брагар из-за российского сериала?

Ярина Чорногуз и ее подруга-волонтер Анастасия Конфедерат возвращались с похорон погибшего на Донбассе любимого Ярины. Девушки ехали в рейсовом автобусе из Луцка в Киев. Скандал возник из-за просьбы активисток отключить российский сериал, в конце концов, они оказались на трассе среди ночи. Больше об этом – здесь.



Перед этим Брагар также направил депутатский запрос в фирму перевозчика Winew и вступился за водителя, который отказал волонтерке выключить российский фильм. Нардеп призвал компанию "прекратить любые притеснения" водителя рейса и не увольнять его.

Зеленский хочет уменьшения сумм в платежках

Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства, Офиса Президента, "Нафтогаза" и других украинских ведомств. На ней, в частности, обсудили вопрос уменьшения сумм в платежках за теплоснабжение.

Пресс-служба Офиса Президента даже опубликовала видео. В начале ролика украинский президент напомнил, что рассматривать вопрос об уменьшении сумм в платежках начали еще пол года назад. Зато последнее такое совещание состоялось в конце декабря.

Действительно очень много людей сказали, что платежка уменьшилась. Но есть люди, которые не понимают, почему в их области платежка не уменьшилась или не уменьшилась ощутимо. И еще один вопрос – что появилось в новой платежке, а именно новая цена за транзит,

– подчеркнул глава государства.

Со своей стороны, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что уменьшение платежек было одной из задач президента, и правительству его удалось выполнить. В частности, за декабрь 2019 года жители Украины получили от 5% до 35% меньшую платежку. Такая разница зависит от каждого из городов.

Совещание с Владимиром Зеленским: смотрите видео

В общем поговорили про:

разницу между уменьшением сумм в платежках от города до города;

прогнозы цены на газ;

включение в платежки цены за транспортировку.

Относительно газа, то председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев дал прогноз – сейчас чистая цена газа как товара на январь составит 4 650 гривен за 1 тысячу кубометров. Однако эта сумма может немного уменьшиться или увеличиться в зависимости от европейского рынка.



Цены на транспортировку газа в Украине / Инфографика 24 канала

Первый день Британии без Евросоюза

Великобритания, которая 47 лет была членом Евросоюза, с 1 февраля покидает организацию. Теперь наступает 11-месячный переходный период, во время которого страна будет продолжать придерживаться правил Евросоюза и платить деньги организации. То есть большинство вещей останется на своих местах, однако и изменений не избежать.



Сторонники Brexit празднуют / Getty Images

Что остается, как было, до завершения переходного периода

Путешествия – к гражданам Великобритании все еще будут применяться те же правила, как и к гражданам ЕС.

Водительские удостоверения и паспорта домашних животных.

Европейская карточка медицинского страхования (EHIC).

Жизнь и работа британцев в ЕС.

Пенсии – граждане Британии, проживающие в ЕС, будут продолжать получать свою государственную пенсию.

Британия продолжит делать взносы в бюджет ЕС.

Торговля между Британией и ЕС будет продолжаться без дополнительных сборов.

Изменений не избежать – больше всего их будет уже после переходного периода. В то же время многие моменты, касающиеся существования Британии и ЕС после Brexit, до сих пор не определены. Однако есть факты, о которых уже можно говорить точно, их читайте по ссылке.

Интересно: Что изменится в феврале: доступные кредиты, учет древесины, ДТП будут рассматривать проще, Brexit

С чего начался Brexit?

Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.