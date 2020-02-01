Головні новини 1 лютого: втрата на Донбасі, скандал зі "слугою народу" та нарада із Зеленським

Від куль окупантів поблизу Новотошківського загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник. Вдруге за останні кілька днів розгорівся скандал за участі нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагаря – цього разу через образливі слова про пенсіонерів. Володимир Зеленський провів нараду, тема – зменшення платіжок. Велика Британія перший день без ЄС. Такими були головні новини суботи 1 лютого.

Найголовніші новини за сьогодні, 1 лютого, в Україні та світі:

Смерть жінки-медика на Донбасі

Важливо: За вбивствами Окуєвої та керівника "Київського метрополітену" стоїть одна людина: це росіянин

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Новотошківського, що на Луганщині.

Під ворожий обстріл потрапила 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник – вона отримала несумісні із життям поранення. Жінка несла ліки хворому бійцю, коли бойовики відкрили вогонь.

Сьогодні ми втратили бійця. Від обстрілу терористичних збройних формувань загинула старший бойовий медик механізованої роти, сержант Ситник Клавдія Володимирівна (дівоче прізвище – Король),

– повідомляють у фейсбуці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

У цей час зазначену ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти досі встановлюють, уламком від якого саме снаряду вбили жінку.



Бойовики на Донбасі вбили 33-річну Клавдію Ситник / Фейсбук 93-ї ОМБр

Що відомо про Клавдію Ситник

Народилася 25 лютого 1986 року у селищі Зачепилівка, що на Харківщині. Там і проживала.

Закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшеркою за освітою.

У лютому 2017 року почала служити у Зачепилівському військкоматі й уклала трирічний контракт зі Збройними силами.

У жінки залишились донька Юлія 2008 року народження, тато, мама і молодша сестра, яка має інвалідність.



У Клавдії Ситник залишилася неповнолітня донька / Фейсбук 93-ї ОМБр

Офіс Президента та командування об’єднаних сил та 93-ї окремої механізованої бригади висловили глибокі співчуття рідним та близьким загиблої української захисниці.

"Новий скандал із депутатом від "Слуги народу"

Народний обранець від президентської фракції "Слуга народу" Євгеній Брагар вже вдруге за останні кілька днів викликав шквал обурення українців своїми заявами. Цього разу він взяв участь у політичному ток-шоу на одному із українських телеканалів і запропонував пенсіонерці продати собаку.



Таку пораду нардеп дав, коли жінка зателефонувала в студію і розповіла про маленьку пенсію розміром у 2 тисячі гривень та велику плату за комунальні послуги.

Якщо елітної породи (собака – 24 канал) у дворі, то вона може її продати. … В будь-який момент і спокійно сплатити,

– сказав він.

Такий "жарт" депутата викликав різкий осуд в українців. Сам Євгеній Брагар швидко написав слова вибачення на своїй фейсбук-сторінці. Він усе пояснив тим, що "є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі запитання".

"Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки і свій розкішний спосіб життя", – написав Брагар.

Вибачення попросила також Євгенія Кравчук – заступниця голови фракції "Слуга народу". Нардепка наголосила, що декому краще взагалі не брати участі у таких ток-шоу, мовляв: "Не вмієш – не лізь".

Кравчук наголосила, що жарти Брагаря не підтримують, бо вони "не є і не можуть бути" позицією фракції.

Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений (депутатам-мільйонерам, які не соромились отримувати відшкодування за житло в Києві, привіт!),

– написала вона.

Заступниця голови фракції "Слуги народу" при цьому зазначила, що завдання президентської політсили – "підвищити рівень життя людей настільки, щоб таких дзвінків і підрахунків в прямому ефірі взагалі не було".

Цей нардеп зовсім недавно "прославився" ще однією неоднозначною ситуацією. Він офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат . Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".

Як "прославився" Брагар через російський серіал?Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедерат поверталися із похоронів загиблого на Донбасі коханого Ярини. Дівчата їхали у рейсовому автобусі із Луцька до Києва. Скандал виник через прохання активісток вимкнути російський серіал, зрештою, вони опинилися на трасі серед ночі. Більше про це – тут.



Перед цим Брагар також направив депутатський запит до фірми перевізника Winew і заступився за водія, який відмовив волонтерці вимкнути російський фільм. Нардеп закликав компанію "припинити будь-які утиски" водія рейсу і не звільняти його.

Зеленський хоче зменшення сум у платіжках

Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду, Офісу Президента, "Нафтогазу" та інших українських відомств. На ній, зокрема, обговорили питання зменшення сум у платіжках за теплопостачання.

Пресслужба Офісу Президента навіть опублікувала відео. На початку ролика український президент нагадав, що розглядати питання щодо зменшення сум у платіжках почали ще пів року тому. Натомість остання така нарада відбулася наприкінці грудня.

Дійсно дуже багато людей сказали, що зменшилася платіжка. Але є люди, які не розуміють, чому в їхній області платіжка не зменшилася або зменшилася не відчутно. І ще одне питання – що з’явилося у новій платіжці, а саме нова ціна за транзит,

– наголосив глава держави.

ЗІ свого боку, прем’єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що зменшення платіжок було одним із завдань президента, і уряду його вдалося виконати. Зокрема, за грудень 2019 року жителі України отримали від 5% до 35% меншу платіжку. Така різниця залежить від кожного з міст.

Нарада із Володимиром Зеленським: дивіться відео

Загалом поговорили про:

різницю між зменшенням сум у платіжках від міста до міста;

прогнози ціни на газ;

включення у платіжки ціни за транспортування.

Щодо газу, то голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв дав прогноз – наразі чиста ціна газу як товару на січень становитиме 4 650 гривень за 1 тисячу кубометрів. Однак ця сума може трохи зменшитись або ж зрости у залежності від європейського ринку.



Ціни на транспортування газу в Україні / Інфографіка 24 каналу

Перший день Британії без Євросоюзу

Велика Британія, яка 47 років була членом Євросоюзу, з 1 лютого залишає організацію. Тепер настає 11-місячний перехідний період, під час якого країна продовжуватиме дотримуватися правил Євросоюзу і платити гроші організації. Тобто більшість речей залишиться на своїх місцях, однак і змін не уникнути.



Прихильники Brexit святкують / Getty Images

Що залишається, як було, до завершення перехідного періоду

Подорожі – до громадян Великої Британії все ще будуть застосовуватися ті ж правила, як і до громадян ЄС.

Водійські посвідчення та паспорти домашніх тварин.

Європейська картка медичного страхування (EHIC).

Життя та робота британців у ЄС.

Пенсії – громадяни Британії, які проживають у ЄС, продовжуватимуть отримувати свою державну пенсію.

Британія продовжить робити внески до бюджету ЄС.

Торгівля між Британією та ЄС триватиме без додаткових зборів.

Змін не уникнути – найбільше їх буде вже після перехідного періоду. Водночас багато моментів, які стосуються існування Британії та ЄС після Brexit, досі не визначені. Однак є факти, про які вже можна говорити точно, їх читайте за посиланням.

Цікаво : Що зміниться у лютому: доступні кредити, облік деревини, ДТП розглядатимуть простіше, Brexit

З чого почався Brexit? Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі Євросоюзу.