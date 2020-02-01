За вбивствами Окуєвої та керівника "Київського метрополітену" стоїть одна людина: це росіянин

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що в Україні діяла злочинна група, яка скоїла три замовні вбивства. Мовиться про смерті директора компанії "Капарол Україна", директора управління реклами "Київського метрополітену" та учасниці війни на Донбасі Аміни Окуєвої.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, організував цю злочинну групу уродженець Росії. Щоправда, він ще мав українські паспорти: внутрішній і для виїзду за кордон. Поліцейські встановили, що обидва документи є підробними. Крім того, державна міграційна служба вже визнала ці документи недійсними.

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Річ у тім, що отримав він їх на підставі довідки "про реєстрацію особи громадянином України", яку управління Державної міграційної служби на Луганщині видало у березні 2014 року. А вже менше ніж за місяць населений пункт, де зловмисник отримав цю довідку, захопили бойовики. Тому вона не відповідає нормам чинного законодавства та має ознаки підробки.

Наразі щодо нього відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу про підробку документів та незаконне отримання громадянства України. Це стаття 358, її повна назва – "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів". Слідчі дії тривають. Самого ж зловминика затримали.

Імовірний організатор убивства Аміни Окуєвої

Деталі про зловмисника

За словами колишнього нардепа Ігора Мосійчука, мовиться про Ігора Редькіна. Громадянство та паспорт України він отримав на підставі фальшивої довідки, яку видало Ленінське районне управління ДМС у Луганську. Поліція встановила, що цю довідку було видано пізніше заднім числом. А сам Редькін їздив до Луганська вже після його окупації та створення так званої "ЛНР".

Незаконно отриманий паспорт громадянина України дозволив Ігору Редькіну отримати закордонний паспорт та стати співвласником та власником низки підприємств, зокрема стати бізнес-партнером одного з наближених до президента Зеленського народних депутатів від "Слуги народу" Юрія Арестова. Не виключено, що саме через бізнес Ігора Редькіна фінансувалася злочинна діяльність його угрупування. Сьогодні воно обґрунтовано підозрюється в скоєнні трьох замовних вбивств і це, ще далеко не кінець,

– наголосив Мосійчук.

За його словами, зараз слідство вивчає зв’язки Редькіна з бойовиками "ЛНР" та російськими спецслужбами.