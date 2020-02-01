За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это россиянин

Правоохранителям удалось выяснить, что в Украине действовала преступная группа, которая совершила три заказные убийства. Говорится о смерти директора компании "Капарол Украина", директора управления рекламы "Киевского метрополитена" и участницы войны на Донбассе Амины Окуевой.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, организовал эту преступную группу уроженец России. Правда, у него еще были украинские паспорта: внутренний и для выезда за границу. Полицейские установили, что оба документа являются поддельными. Кроме того, государственная миграционная служба уже признала эти документы недействительными.

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Дело в том, что получил он их на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", которую управление Государственной миграционной службы на Луганщине выдало в марте 2014 года. А уже меньше чем через месяц населенный пункт, где злоумышленник получил эту справку, захватили боевики. Поэтому она не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки.

Сейчас относительно него открыли производство по статье Уголовного кодекса о подделке документов и незаконном получении гражданства Украины. Эта статья 358, ее полное название – "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Следственные действия продолжаются. Самого же злоумышленника задержали.

Предполагаемый организатор убийства Амины Окуевои

Детали о злоумышленнике

По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, говорится об Игоре Редькине. Гражданство и паспорт Украины он получил на основании фальшивой справки, которую выдало Ленинское районное управление ГТС в Луганске. Полиция установила, что эту справку было выдано позже задним числом. А сам Редькин ездил в Луганск уже после его оккупации и создания так называемой "ЛНР".

"Незаконно полученный паспорт гражданина Украины разрешил Игорю Редькину получить загранпаспорт и стать совладельцем и владельцем ряда предприятий, в частности стать бизнес-партнером одного из приближенных к президенту Зеленскому народных депутатов от "Слуги народа" Юрия Арестова. Не исключено, что именно через бизнес Игоря Редькина финансировалась преступная деятельность его группировки. На сегодня она обоснованно подозревается в совершении трех заказных убийств и это еще далеко не конец",

– отметил Мосийчук.

По его словам, сейчас следствие изучает связи Редькина с боевиками "ЛНР" и российскими спецслужбами.

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Что еще известно об Игоре Редькине

Он является уроженцем города Каспийск, что располагается в России на территории республики Дагестан. Долгое время проживал в Украине. Имел бизнес в компании ІТ-технологий.

По данным следствия, Редькин входил в преступную группу, которая занималась заказными убийствами. В сентябре 2019 года полиция задержала его и еще шестерых членов группы по подозрению в двух убийствах: в сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области убили директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, в 2019 году - руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького.

Одним из ключевых доказательств возможной причастности Редькина к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое было оставлено недалеко от места преступления, а именно на ствольной коробке автомата. На оружии были обнаружены и другие следы, чьи именно, устанавливает следствие.

В середине января Святошинский суд Киева взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога. На момент задержания по делу убийства Окуевой Редькин находился под личным обязательством, на которое ранее изменили домашний арест.

Что известно об убийстве Амины Окуевой: коротко

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом неизвестные расстреляли авто Амины Окуевои и ее мужа Адама Осмаева. В результате нападения женщина погибла, а Осмаев получил ранение.

Полиция взялась расследовать это дело как заказное убийство. Следователи считали, что к преступлению причастны российские террористические диверсионные группировки, которые действуют при поддержке российских спецслужб.

Амина Окуева была общественной активисткой, медиком и военнослужащей. Также была помощницей тогдашнего нардепа Игоря Мосийчука.

С началом боевых бой на Донбассе в июле 2014 года пошла воевать на стороне Украины в составе чеченского батальона имени Джохара Дудаева, который впоследствии перешел в подразделение Нацгвардии "Киев-2".

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