Что изменится в феврале: выгодные кредиты, учет древесины, рассмотрение ДТП станет проще, Brexit

С 1 февраля в Украине вводят ряд изменений. В частности, можно будет получать государственные кредиты для бизнеса, но воспользоваться таксофоном уже не получится. Кроме того, должен полноценно заработать централизованный учет древесины, а Нацполиция должна упростить процедуру рассмотрения дел по ДТП. Также Британия наконец выходит из ЕС. Подробнее обо всем этом – в нашем материале.

Доступные кредиты предпринимателям от государства

В конце января премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что уже с 1 февраля те украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец-то получат "дешевый нормальный ресурс". Так он анонсировал предстоящий старт программы государственного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее цель – компенсация за счет госбюджета высоких кредитных ставок для микро- и малого предпринимательства.

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Постановление, что эта программа стартует 1 февраля, в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Она предполагает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

Кредит под 5% годовых будут выдавать тому, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и созданы как минимум два рабочих места.

годовых будут выдавать тому, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и созданы как минимум два рабочих места. Под 7% годовых – выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

– выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; Под 9% годовых – выручка составит до 50 миллионов гривен.

Кредиты будут выдавать как начинающим юрлицам, так и с опытом работы. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". От самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает более года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать техника и оборудование.

Правительство намерено финансировать любую сферу деятельности, в частности:

энергетику,

образование,

здравоохранение,

транспорт,

производство,

спорт,

развлечения,

другие услуги.

В Кабмине рассчитывают охватить доступными кредитами 50 тысяч предпринимателей в первый год действия программы. На компенсацию предусмотрено 2 миллиарда гривен в 2020 году.

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Новые нормы аренды государственного и коммунального имущества

С 1 февраля вступают в силу нормы нового профильного закона, который Верховная Рада поддержала еще в октябре 2019 года. Говорится о правилах аренды, в частности, имущественных комплексов предприятий, недвижимости и их частей, а также имущества органов исполнительной власти и местного самоуправления, которые уже являются ненужными для выполнения функций.

Следовательно, планируют составить два публичных перечня таких объектов. В одном будут те, которые сдают в аренду на условиях онлайн-аукциона. Туда войдут коммерчески привлекательные объекты. А их стартовая цена будет зависеть от балансовой стоимости, а не рыночной. Второй перечень – это имущество для аренды без аукциона.

Новая система отличается от старой прежде всего в том, что она происходит онлайн, а не офлайн, как это было раньше. По старым правилам, информация про имущество под аренду появлялась исключительно в печатных изданиях и на сайтах арендодателей.

Второе отличие – это появление онлайн-аукционов для привлекательных объектов. И что важно, информация о результатах будет открытой. Ранее же аукцион не был предусмотрен, и на аренду какого-либо имущества могли рассчитывать предприятия-льготники. Список последних не изменится, но теперь они будут иметь право рассчитывать на преимущественную аренду только имущества из второго списка – того, которое не имеет коммерческого интереса. Информация про эти арендные договоры также должна быть публичной – их должны обнародовать на сайтах арендодателей и в СМИ.

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Некоторые украинские города отключат за долги по отоплению

С 1 февраля для 16 украинских городов может закончиться отопительный сезон. Причина – задолженность местных теплокоммунэнерго. По данным "Нафтогаза", им должны 406 миллионов гривен, и эти долги нужно было погасить до конца 30 января 2020 года.

Таким образом, проблемы с отоплением могут возникнуть у жителей таких городов и городков:

Днепропетровская область

Кривой Рог,

Каменское,

Днепр.

Ивано-Франковская область

Калуш

Киевская область

Софиевская Борщаговка

Луганская область

Счастье,

Старобельск.

Одесская область

Одесса,

Хлебодарское.

Полтавская область

Полтава

Сумская область

Сумы,

Ромны.

Харьковская область

Чугуев,

Харьков.

Хмельницкая область

Дунаевцы.

Только после уплаты долгов "Нафтогаз" сможет возобновить поставки газа в эти населенные пункты. Ведь не имеет права доставлять газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов.

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Пересекать границу с Крымом станет труднее

С 9 февраля начнут действовать дополнительные условия при пересечении административной границы с временно оккупированным Крымом. Основные изменения касаются несовершеннолетних украинцев. Дело в том, что дети до 16 лет, которые выезжают из Крыма, сейчас могут пересечь административную границу, в частности на основании проездного документа ребенка. А с 9 февраля – только на основании внутреннего или загранпаспорта.

Процедуру перемещения для них уточняют. Если ребенок в возрасте от 14 до 16 лет раньше выехал из Крыма в сопровождении родителей, опекуна, попечителя, усыновителя, законного представителя, может въехать обратно в сопровождении кого-либо из перечисленных лиц. А также того, с кем он раньше уехал из Крыма.

Если же ребенок в возрасте от 14 до 16 лет учится в Украине, он сможет выехать из Крыма без сопровождения. Но при предъявлении украинского паспорта (внутреннего или заграничного). Также будут принимать во внимание и то, что информация про его обучение должна быть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Еще одно условие касается уже совершеннолетних. Сейчас те из них, кто выезжали из Крыма для оформления документов, удостоверяющих личность, могут въехать обратно, предоставив соответствующую справку, которую выдает Государственная миграционная служба. С 9 февраля справку нужно будет предъявлять и во время выезда из Крыма.

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Стартует централизованный учет древесины

Премьер-министр Алексей Гончарук еще в начале января дал поручение, чтобы с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины. По его словам, вопросом почти 12% лесного фонда Украины занимаются органы местного самоуправления. Они, со своей стороны, заготавливают примерно 2 миллиона кубометров древесины в год.

Он добавил, из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены лишь 69. А 7,5% лесного фонда не закреплено за постоянными лесопользователями. Соответственно их никто не охраняет, и ни один учет этой древесины не осуществляют.

Поэтому

МВД, Гослесагентству и Госэкоинспекции поручено непрерывно предотвращать незаконную вырубку лесов и выявлять нарушения.

Гослесагентству и другим постоянным лесопользователям и владельцам лесов – публиковать на официальных сайтах информацию относительно дел о лесных нарушениях.

А губернаторов обязали предоставить предложения по закреплению за постоянными лесопользователями лесов, не имеющих владельцев.

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Упрощение рассмотрения дел по ДТП

Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям. Таким образом, все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

Мы избавляемся от бюрократических препятствий и упрощаем процедуру рассмотрения материалов по ДТП. С 1 февраля в Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передавать непосредственно в управление патрульной полиции для регистрации и организации реагирования,

– отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Заметим, что в 2019 году в Украине произошло 160 тысяч ДТП, в которых погибли до 4 тысяч человек, еще 36 тысяч – получили травмы. В то же время аварии нанесли ущерб украинской экономике на 70 миллиардов гривен.

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Таксофоны уходят в прошлое

С 1 февраля "Укртелеком" больше не будет обслуживать уличные таксофоны. Также в компании заявили, что их начнут демонтировать. Как объяснили такой шаг в "Укртелекоме", у украинцев больше нет потребности в услугах таксофонов, поскольку все пользуются мобильной связью или мессенджерами.

К примеру, в 2019 с помощью таксофонов говорили менее 380 тысяч минут. Зато в 2017 году ежемесячно насчитывали примерно 900 тысяч минут таких разговоров. Сегодня в Украине есть почти 4800 таксофонов. И все они в основном размещаются в городах. В среднем с одного таксофона в день говорят только 2,5 минуты.

Кроме того, устарело оборудование, которое используют на таксофонной сети. А в Украине его не производят, поэтому ремонтировать стало труднее. Соответственно сама услуга стала убыточной. Повлияло на ситуацию и то, что различные структуры и организации стали просить у "Укртелекома" плату за размещение таксофонов.

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Новая банкнота

С 25 февраля в обращении появится новая банкнота номиналом в 200 гривен. На лицевой стороне, как и раньше будет размещаться портрет Леси Украинки, но не справа, а по центру. На обратной стороне – въездная башня Луцкого замка.

Выпущенные ранее, в 2007 году, банкноты обменивать не нужно – Национальный банк будет постепенно выводить их из обращения, заменяя изношенные новыми.

Почему Нацбанк вводит обновленные банкноты в 200 гривен?

Таким образом НБУ стремится повышать надежность украинских банкнот. Согласно международным стандартам, денежные знаки нужно обновлять с определенной периодичностью, чтобы минимизировать или вовсе исключить попытки мошенников подделать банкноты.



Обновленная банкнота в 200 гривен

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Brexit наконец состоялся

Ночью на 1 февраля Великобритания окончательно вышла из Евросоюза. Ранее соответствующее соглашение ратифицировали обе палаты британского парламента, а также королева Елизавета II и сам Борис Джонсон. А 29 числа его ратификацию одобрил Европарламент. Совет ЕС окончательно одобрил выход Британии уже через сутки в четверг, 30 января.

О намерении выйти из Европейского союза британцы объявили еще давно. И в 2016 году состоялся соответствующий референдум. Согласно его результатам, 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019. Но после нескольких провальных голосований в британском парламенте процедуру по Brexit переносили.