Главные новости 1 мая: конфликт Авакова и мэра Черкасс, обращение Зеленского

Из-за решения ослабить карантин в Черкассах глава МВД Украины пригрозил мэру Бондаренко. Тот тоже жестко ему ответил. Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. В правительстве рассказали об условиях для стран, которые хотят привезти к себе сезонных рабочих из Украины. В Украине уже 10 861 случай коронавируса. Такими были главные главные новости 1 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Ситуация с ослаблением карантина в Черкассах

Интересно Ослабление карантина в Черкассах: Зеленский передал "пламенный привет" мэру Бондаренко

30 апреля городские власти Черкасс самовольно приняли решение об ослаблении карантина с 1 мая. Чиновники разрешили работу магазинов, продающих непродовольственные товары. Также могут работать парикмахерские, салоны красоты, салоны по оказанию услуг по уходу за животными. Кроме того, сняты ограничения на пользование общественным транспортом.

Решение идет вразрез с постановлениями Кабмина. Поэтому в полиции уже открыли поэтому уголовное производство , а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города.

, а глава МВД Арсен Аваков обратился к руководству города. В частности, он пообещал жесткую реакцию на действия местной власти со стороны правоохранительных органов.

В областной центр срочно поехал министр здравоохранения Максим Степанов. Он заявил, что категорически не поддерживает решение местной власти Черкасс. Ослабление карантина, по его мнению, может "закончиться катастрофой".

Между тем мэр Черкасс Анатолий Бондаренко жестко ответил на обращение Авакова . Бондаренко отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится.

. Бондаренко отметил, что считает решение об ослаблении карантина правильным и ничего не боится. Он отдельно обратился к "высокопоставленным чиновникам". Вероятно, он имел в виду Арсена Авакова, поскольку дальше прозвучали слова о том, что "в Черкассах есть много дел, которые до сих пор нераскрыты, а это и убийства, и похищения машин".

В то же время Бондаренко уже пришла повестка в полицию. Его вызывают на допрос. В документе, поступившем от правоохранителей Бондаренко фигурирует как свидетель.

Реакция Зеленского

Глава государства считает, что ослабление карантина в Черкассах является попыткой местной власти заработать политические рейтинги ценой жизни и здоровья жителей города.

Он добавил, что за это будет юридические последствия и попросил других представителей местной власти в Украине "не заниматься самодеятельностью".

Обратите внимание! По состоянию на 1 мая в Черкасской области зафиксировано 296 случаев COVID-19. За минувшие сутки дополнительно заразились 6 человек, есть и один летальный случай. В целом от осложнений, вызванных инфекцией, в регионе умерли 9 человек. Выздоровели 63 пациента.

Новое обращение Зеленского к украинцам

К теме Впереди решающий шторм, – Зеленский о коронавирусе в Украине

Владимир Зеленский 1 мая записал уже привычное для украинцев обращение. В нем говорилось о будущем смягчении карантина через десять дней, помощи бизнесу и программе "Большая стройка".

Основные тезисы из обращения Зеленского

Президент поблагодарил за выдержку и терпение украинцев, которые прислушались ко всем рекомендациям и оставались дома. По его словам, первую волну заболеваний в Украине удалось сбить благодаря вовремя введенному карантину.

Властям удалось наладить регулярную доставку из-за границы всех необходимых медикаментов , средств защиты и аппаратов ИВЛ. Хотя в начале эпидемии в Украине с этим были проблемы.

, средств защиты и аппаратов ИВЛ. Хотя в начале эпидемии в Украине с этим были проблемы. В стране быстро и своевременно развернули производство собственных тест-систем, средств защиты. В Украине смогли производить до 1 миллиона масок за сутки.

Карантин нанес ущерб бизнесу , власти об этом известно. Сейчас делают все, чтобы как-то решить ситуацию: ввели систему кредитов для малого и среднего бизнеса. На нее планируется до 30 миллиардов гривен.

, власти об этом известно. Сейчас делают все, чтобы как-то решить ситуацию: ввели систему кредитов для малого и среднего бизнеса. На нее планируется до 30 миллиардов гривен. На помощь безработным украинцам, а также тем работодателям, которые прекратили свою деятельность, дополнительно направили 6 миллиардов гривен .

. В процессе запуска программа социальной защиты семей: предприниматели ФЛП 1 и 2 группы могут получить пособие на ребенка в возрасте до 10 лет. Более 300 тысяч семей смогут получить такую ​​помощь, ее размер около двух тысяч гривен.

Открытие рынков – важный шаг для сохранения доходов предпринимателей в Украине. Однако, власти ожидают встречный шаг ответственным отношение к санитарным нормам от владельцев рынков и самих продавцов. Иначе рынки закроют снова.

Однако, власти ожидают встречный шаг ответственным отношение к санитарным нормам от владельцев рынков и самих продавцов. Иначе рынки закроют снова. Зеленский поблагодарил нардепов за разблокирование "антиколомойского" закона. 16 тысяч правок не пугают власть, подчеркнул Зеленский, и не сорвут сотрудничество с МВФ.

"Большая стройка" продолжается : на дороги местного значения выделили 22 миллиарда гривен и 85 – на дороги государственного значения. Это позволит создать тысячи рабочих мест.

: на дороги местного значения выделили 22 миллиарда гривен и 85 – на дороги государственного значения. Это позволит создать тысячи рабочих мест. Смягчение карантина запланировано с 11 мая: уже все этапы выхода из него распланированы. Как быстро это произойдет, зависит только от самих украинцев.

Зеленский в Международный день труда поблагодарил всех, кто сейчас тяжело работает, чтобы украинцы были в безопасности. Напоследок президент призвал не праздновать "майские" на все 100, чтобы беречь иммунитет. Максимум, пошутил Зеленский, "по 50".

Обращение Зеленского к украинцам: смотрите видео

Работа украинцев за рубежом и позиция правительства

Актуально Европейские зарплаты дать не можем, – Пристайко об условиях выезда украинцев на работу за границу

Вадим Пристайко заявил, что правительство договаривается со странами ЕС о сезонной работе украинских заробитчан. По словам Пристайко, 44 австрийские компании ждут 802 украинцев, которые приедут на работу.

Что до Финляндии, то эта страна ожидает тысячи украинцев. По словам вице-премьера, речь идет о нескольких сотнях авиарейсов, которые нужно будет организовать.

Также к правительству обращались Израиль, Польша, Чехия, Германия и Великобритания.

Правительство заверило, что не будет создавать искусственных преград для украинцев, которые хотят выехать за границу на работу. Но предупредило об определенных условиях для стран, которые хотят принять в себя сезонных рабочих из Украины.

Условия Кабмина в страны, которые заинтересованы в украинских рабочих

Кабмин ожидает централизованных обращений от стран, которые хотят привезти к себе украинских работников. А также гарантированного трудоустройства на срок не менее трех месяцев.

Отъезд и приезд групп рабочих должны быть скоординированными и организованными с помощью чартерных рейсов.

Украинцы, которые планируют выехать на работу за границу, должны быть обеспечены тестированием на коронавирус в той стране, куда они собираются.

Власти также ожидают пакет социального и медицинского страхования для украинских работников, достойный уровень содержания и заработной платы.

Обратите внимание! 23 апреля около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Также аналогичный самолет вылетел в Великобританию. Хотя сначала авиакомпания МАУ отменила этот рейс из-за запрета Госавиаслужбы.

Как власти собираются удержать украинцевй дома

Пристайко отметил, что Украина пытается создать достойные условия для того, чтобы украинские заробитчане оставались на родине. Речь шла о кредитах, которые предоставляют украинцам, для начала собственного бизнеса. Пристайко вспомнил о программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Работа для украинцев во время карантина: главное

В Украине официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных, однако в действительности эта цифра намного больше. Речь о так называемой скрытой безработице.

Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Кабмине есть идеи о вакансиях, которые украинцы могут получить в период карантина. Зарплата будет колебаться в пределах 6 – 8 тысяч гривен. Имеется ввиду работа в социальной, коммунальной и бюджетной сферах.

Также Кабинет Министров Украины установил помощь по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты.



Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал

Хроники коронавируса в Украине и мире: последние новости

Интересно Украинская капсула для пациентов с COVID-19: фото и видео боксов

По состоянию на 1 мая в Украине подтвердили 10 861 случай COVID-19 (из них 455 за последние сутки). 272 человека умерли от коронавируса, из них 16 – медицинские работники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 413 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

COVID-19 (из них 455 за последние сутки). 272 человека умерли от коронавируса, из них 16 – медицинские работники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). 1 413 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава. Коронавирус подтвердили у 2 154 медиков в Украине. В Вооруженных силах Украины пока COVID-19 болеют 44 военных. Два человека, к сожалению, умерли. 30 военным удалось выздороветь, причем 10 из них – за последние сутки.

За рубежом от COVID-19 лечится 165 украинца. 45 наших граждан выздоровели, 7 умерли.

С 11 мая по всей стране начнется смягчение карантина. Сегодня это позволяет эпидемиологическая ситуация, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Весь комплекс мероприятий, который, опережая ситуацию, ввело правительство, дал возможность избежать пика заболевания коронавирусом.

С 1 мая в Украине разрешили открыть продовольственные и аграрные рынки. Однако и продавцы, и покупатели должны придерживаться ряда санитарных норм. Сейчас ситуация в Киеве и Львове контролируемая и нарушений новых правил полиция пока не зафиксировала.



Условия, при которых может работать рынок / Инфографика 24 канала

В мире подтверждено 3 322 661 случай COVID-19. 234 408 человек умерли от коронавируса, 1 050 408 – выздоровели.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 095 304;

Испания – 239 639;

Италия – 205 463;

Великобритания – 171 253;

Франция – 167 178.