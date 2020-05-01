Европейские зарплаты дать не можем: Пристайко назвал условия выезда украинцев на работу за грани

Правительство не будет создавать искусственных преград для украинцев, которые хотят выехать за границу на работу. Но предупредил об определенных условиях для стран, которые хотят принять у себя сезонных рабочих из Украины.

Меры по возобновлению работы за рубежом являются частью общего процесса смягчения карантина. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщает 24 канал.

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Условия украинского правительства в страны, которые заинтересованы в украинских рабочих

Кабмин ожидает централизованных обращений от стран, которые хотят привезти к себе украинских работников. А также гарантированного трудоустройства на срок не менее трех месяцев.

Отъезд и приезд групп рабочих должен быть скоординирован и организован с помощью чартерных рейсов.

Обсервация и тестирование должны быть максимально обеспечены.

Власть также ожидает пакет социального и медицинского страхования для украинских работников, достойный уровень содержания и заработной платы.

Правительство рассчитывает на украинцев, ранее работавших за рубежом, на их помощь в развитии страны. Предложить активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и искусственных преград не станем создавать,

– заявил Пристайко.

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