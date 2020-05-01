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      Европейские зарплаты дать не можем: Пристайко назвал условия выезда украинцев на работу за грани

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      Условия выезда украинцев на работу за границу во время карантина
      Вадим Пристайко / Офис Президента

      Правительство не будет создавать искусственных преград для украинцев, которые хотят выехать за границу на работу. Но предупредил об определенных условиях для стран, которые хотят принять у себя сезонных рабочих из Украины.

      Меры по возобновлению работы за рубежом являются частью общего процесса смягчения карантина. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, сообщает 24 канал.

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      Условия украинского правительства в страны, которые заинтересованы в украинских рабочих

      • Кабмин ожидает централизованных обращений от стран, которые хотят привезти к себе украинских работников. А также гарантированного трудоустройства на срок не менее трех месяцев.
      • Отъезд и приезд групп рабочих должен быть скоординирован и организован с помощью чартерных рейсов.
      • Обсервация и тестирование должны быть максимально обеспечены.
      • Власть также ожидает пакет социального и медицинского страхования для украинских работников, достойный уровень содержания и заработной платы.

      Правительство рассчитывает на украинцев, ранее работавших за рубежом, на их помощь в развитии страны. Предложить активной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и искусственных преград не станем создавать,
      заявил Пристайко.

      Новость дополняется..

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Безработица Новости Украины Новости политики Работа Кабинет Министров Украины Заробитчане Вадим Пристайко
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