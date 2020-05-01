Головні новини 1 травня: суперечка Авакова і мера Черкас, звернення Зеленського

Через рішення послабити карантин у Черкасах глава МВС України пригрозив меру Бондаренку. Той теж жорстко йому відповів. Володимир Зеленський записав нове звернення до українців. В уряді розповіли про умови для країн, які хочуть привезти до себе сезонних робітників з України. В Україні вже 10 861 випадок коронавірусу. Такими були головні головні новини 1 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Ситуація з послабленням карантину в Черкасах

Цікаво Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку

30 квітня міська влада Черкас самовільно ухвалила рішення про послаблення карантину з 1 травня. Чиновники дозволили роботу магазинів, що продають непродовольчі товари. Також можуть працювати перукарні, салони краси, салони з надання послуг по догляду за тваринами. Окрім того, зняті обмеження на користування громадським транспортом.

Рішення йде в розріз із постановами Кабміну. Відтак у поліції вже відкрили через це кримінальне провадження , а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста.

, а глава МВС Арсен Аваков звернувся до керівництва міста. Зокрема, він пообіцяв жорстку реакцію на дії місцевої влади з боку правоохоронних органів.

До обласного центру терміново поїхав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він заявив, що категорично не підтримує рішення місцевої влади Черкас. Послаблення карантину, на його думку, може "закінчитися катастрофою".

Тим часом міський голова Черкас Анатолій Бондаренко жорстко відповів на звернення Авакова . Бондаренко наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться.

. Бондаренко наголосив, що вважає рішення про послаблення карантину правильним і нічого не боїться. Він окремо звернувся до "високопосадовців". Ймовірно, він мав на увазі Арсена Авакова, оскільки далі пролунали слова про те, що "у Черкасах є багато справ, які досі нерозкриті, а це і вбивства, і викрадення машин".

Водночас Бондаренку вже прийшла повістка у поліцію. Його викликають на допит. У документі, що надійшов від правоохоронців Бондаренко фігурує як свідок.

Реакція Зеленського

Глава держави вважає, що послаблення карантину в Черкасах є спробою місцевої влади заробити політичні рейтинги ціною життя і здоров’я жителів міста.

Він додав, що це матиме юридичні наслідки та попросив інших представників місцевої влади в Україні "не займатися самодіяльністю".

Зверніть увагу! Станом на 1 травня на Черкащині зафіксовано 296 випадків COVID-19. За минулу добу додатково інфікувалися 6 осіб, є й один летальний випадок. Загалом від ускладнень, спричинених інфекцією, в регіоні померли 9 людей. Одужали 63 пацієнтів.

Нове звернення Зеленського до українців

До теми Попереду вирішальний шторм, – Зеленський про коронавірус в Україні

Володимир Зеленський 1 травня записав вже звичне для українців звернення. У ньому мовилось про майбутнє пом'якшення карантину через десять днів, допомогу бізнесу і програму "Велике будівництво".

Основні тези зі звернення Зеленського

Президент подякував за витримку та терпіння українцям, які дослухалися усіх рекомендацій та залишалися вдома. За його словами, першу хвилю захворювань в Україні вдалося збити завдяки вчасно введеному карантину.

Владі вдалося налагодити регулярну доставку з-за кордону усіх необхідних медикаментів , засобів захисту і апаратів ШВЛ. Хоч на початку епідемії в Україні з цим були проблеми.

, засобів захисту і апаратів ШВЛ. Хоч на початку епідемії в Україні з цим були проблеми. В країні швидко і вчасно розгорнули виробництво власних тест-систем, засобів захисту. В Україні змогли виготовляти до 1 мільйона масок на добу.

Карантин завдав збитків бізнесу , владі про це відомо. Наразі роблять усе, щоб якось владнати ситуацію: запровадили систему кредитів для малого і середнього бізнесу. На неї заплановано до 30 мільярдів гривень.

, владі про це відомо. Наразі роблять усе, щоб якось владнати ситуацію: запровадили систему кредитів для малого і середнього бізнесу. На неї заплановано до 30 мільярдів гривень. На допомогу безробітним українцям, а також тим роботодавцям, які припинили свою діяльність, додатково спрямували 6 мільярдів гривень .

. У процесі запуску програма соціального захисту сімей: підприємці-ФОП 1 і 2 групи можуть отримати допомогу на дитину віком до 10 років. Більше 300 тисяч родин зможуть отримати таку допомогу, її розмір близько двох тисяч гривень.

Відкриття ринків – важливий крок для збереження доходів підприємців в Україн і. Однак, влада чекає на зустрічний крок –відповідальне ставлення до санітарних норм від власників ринків і самих продавців. Інакше ринки зачинять знову.

і. Однак, влада чекає на зустрічний крок –відповідальне ставлення до санітарних норм від власників ринків і самих продавців. Інакше ринки зачинять знову. Зеленський подякував нардепам за розблокування "антиколомойського" закону. 16 тисяч правок не лякають владу, підкреслив Зеленський, і не зірвуть співпрацю із МВФ.

"Велике будівництво" триває : на дороги місцевого значення виділили 22 мільярдів гривень, і 85 – на дороги державного. Це дозволить створити тисячу робочих місць.

: на дороги місцевого значення виділили 22 мільярдів гривень, і 85 – на дороги державного. Це дозволить створити тисячу робочих місць. Пом'якшення карантину заплановане з 11 травня: вже всі етапи виходу з нього розплановані. Як швидко це станеться, залежить тільки від самих українців.

Зеленський у Міжнародний день праці подякував усім, хто наразі тяжко працює, щоб українці були у безпеці. Наостанок президент закликав не святкувати "травневі" на усі 100, щоб берегти імунітет. Максимум, пожартував Зеленський, "по 50".

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Робота українців за кордоном і позиція уряду

Актуально Європейські зарплати дати не можемо, – Пристайко про умови виїзду українців на роботу за кордон

Вадим Пристайко заявив, що уряд домовляється з країнами ЄС про сезонну роботу українців-заробітчан. За словами Пристайка, 44 австрійські компанії чекають на 802 українців, які приїдуть на роботу.

Щодо Фінляндії, то ця країна очікує тисячі українців. За словами віцепрем'єра, мовиться про декілька сотень авіарейсів, які потрібно буде організувати.

Також до уряду звертався Ізраїль, Польща, Чехія, Німеччина та Велика Британія.

Уряд запевнив, що не робитиме штучних перепон для українців, які хочуть виїхати за кордон на роботу. Але попередив про певні умови для країн, які хочуть прийняти в себе сезонних робітників з України.

Умови Кабміну до країн, які зацікавлені в українських робітниках

Кабмін очікує централізованих звернень від країн, які хочуть привезти до себе українських працівників. А також гарантованого працевлаштування на термін не менше як три місяці.

Від'їзд і приїзд груп робітників має бути скоординований і організований за допомогою чартерних рейсів.

Українці, які планують виїхати на роботу за кордон, повинні бути забезпечені тестуванням на коронавірус у тій країні, куди вони збираються.

Влада також очікує пакет соціального і медичного страхування для українських працівників, достойний рівень утримання і заробітної плати.

Зверніть увагу! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Як влада збирається втримати українців вдома

Пристайко наголосив, що Україна намагається створити гідні умови для того, аби українські заробітчани залишалися на батьківщині. Мовиться про кредити, які надають українцям, для започаткування власного бізнесу. Пристайко згадав про програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Робота для українців під час карантину: головне

В Україні офіційно зареєстрували понад 400 тисяч безробітних, однак насправді ця цифра є набагато більшою. Мова про так зване приховане безробіття.

Денис Шмигаль сказав, що уряд працює над створенням 500 тисяч робочих місць. Він зауважив, що у Кабміні є ідеї щодо вакансій, які українці можуть отримати у період карантину. Зарплата коливатиметься у межах 6 – 8 тисяч гривень. Мовиться про роботу у соціальній, комунальній та бюджетній сферах.

Також Кабінет Міністрів України встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.



Як отримати кредит на бізнес від держави / Інфографіка 24 канал

Хроніки коронавірусу в Україні та світі: останні новини

Цікаво Українська капсула для пацієнтів з COVID-19: фото та відео боксів

Станом на 1 травня в Україні підтвердили 10 861 випадок COVID-19 (з них 455 за останню добу). 272 людей померло від коронавірусу, з них 16 – медичні працівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 413 пацієнтів одужало, повідомляє пресслужба МОЗ.

COVID-19 (з них 455 за останню добу). 272 людей померло від коронавірусу, з них 16 – медичні працівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85%). 1 413 пацієнтів одужало, повідомляє пресслужба МОЗ. Коронавірус підтвердили у 2 154 медиків в Україні. У Збройних силах України наразі на COVID-19 хворіють 44 військових. Двоє осіб, на жаль, померли. 30 військовим вдалося одужати, при чому 10 з них – за останню добу.

За кордоном від COVID-19 лікується 165 українці. 45 наших громадян одужали, 7 померли.

З 11 травня в усій країні почнеться пом'якшення карантину. На сьогоднішній день це дозволяє епідеміологічна ситуація, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Весь комплекс заходів, який, випереджуючи ситуацію, ввів уряд, дав можливість уникнути піку захворювання на коронавірус.

З 1 травня в Україні дозволили відкрити продовольчі та аграрні ринки. Однак і продавці, і покупці мають дотримуватися низки санітарних норм. Наразі ситуація у Києві і Львові контрольована, і порушень нових правил поліція поки не зафіксувала.



Умови, за яких може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

У світі підтверджено 3 322 661 випадок COVID-19. 234 408 людини померли від коронавірусу, 1 050 408 – одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 095 304;

Іспанія – 239 639;

Італія – 205 463;

Велика Британія – 171 253;

Франція – 167 178.