23:13
3 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сигал, Охлобыстин и Прилепин – партия фриков РФ. Фюрер реинкарнировал в Путина
      Вєсті Кремля
      22:04, сегодня
      Вести.UA : Новая валюта – украинское пессо. Тимошенко предлагает продавать "слуг народа"
      Вєсті.UA
      21:10, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА КОРОНАВИРУС 2020 РЕДЖЕП ЭРДОГАН ГРИПП В УКРАИНЕ

      Главные новости 3 февраля: Зеленский и Эрдоган, Иран обиделся на Украину из-за сбитого самолета

      174 Читати новину українською
      Главные новости 3 февраля / коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве принял турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Иран обиделся на Украину из-за слива записей разговоров во время сбития украинского самолета. Опубликовали новые рейтинги доверия к власти. Дмитрий Разумков призвал "слуг народа" быть ближе к своим хозяевам. Такими были главные новости понедельника, 3 февраля.

      Главные новости за сегодня, 3 февраля, в Украине и мире:

      Зеленский встретился с Эрдоганом

      Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

      Интересно: Путин пригласил Эрдогана в Крым увидеть "реальное положение дел"

      В ходе встречи между государствами был подписан ряд двусторонних соглашений и договоров:

      • соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
      • протокол о воплощении финансовой помощи;
      • соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений;
      • меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям;
      • меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли;
      • протокол о сотрудничестве между государственными архивными службами.

      Подробнее о подписанных соглашениях читайте по ссылке.

      Встреча Зеленского и Эрдогана: смотрите видео

      Кроме того, главы двух государств договорились о сотрудничестве в ряде ключевых отраслей:

      • экономическое сотрудничество:
        президенты хотят, чтобы двусторонний товарооборот между государствами вырос до 10 миллиардов долларов в год;
      • энергетика:
        Зеленский заявил о желании транспортировать через Турцию каспийский газ;
      • авиация:
        обсуждалось совместное строительство и поставки самолетов Ан-178;
      • безопасность в Черноморском регионе:
        стороны договорились о сотрудничестве в поисково-спасательных работах в море;
      • помощь крымским татарам:
        Эрдоган пообещал, что Турция построит жилье для 500 крымских татар.

      Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана: смотрите фото

      Иран обиделся на Украину

      Власти Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который сами же и сбили. Все из-за того, что переданные ранее записи разговоров диспетчера аэропорта и пилота другого самолета обнародовали в СМИ.

      Запись можно увидеть здесь: Иран знал о попадании ракеты в самолет МАУ с самого начала: появилась громкая запись разговора

      Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом,
      – заявил директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

      Что было на записях разговора

      Согласно записям, человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Поэтому вполне вероятно, что иранские авиаслужбы скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.

      В ходе разговора пилот рассказывает диспетчеру, что видел свет, что летел со стороны города. Он спрашивает, Так ли и должно быть. Когда оба догадываются, что это может быть, то диспетчер делает несколько неудачных попыток связаться с украинским бортом.

      Впоследствии борт рассказывает, что видел вспышку взрыва, но не понимает, что это. Спрашивает, не будет ли такой же ситуации с иранским самолетом. "Для вас таких проблем не должно быть", – ответил диспетчер.

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
      • На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
      • Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
      • Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

      авіакатастрофа літака МАУ в Ірані

      Главные цифры авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Новые рейтинги доверия к власти

      Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опубликовали новое исследование рейтинга доверия к власти.

      Интересно: Сколько украинцев дома говорят на государственном языке: результаты исследования

      Кому больше всего доверяют украинцы

      • Президенту Владимиру Зеленскому – 51,6%;
      • Спикеру ВР Дмитрию Разумкову – 36,2%;
      • Премьеру Алексею Гончаруку – 23,5%;
      • Кабмину и Верховной Раде – 23,4%.

      При этом, не доверяют Зеленскому – 41,5% опрошенных, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабмину – 68,3%, Верховной Раде – 68,5%.

      кому найбільше довіряють українці, дослідження
      Кому больше всего доверяют украинцы / инфографика 24 канала

      "Слуги народа" должны быть ближе к своим хозяевам

      Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с участием народного депутата из "Слуги народа" Евгения Брагаря. Он посоветовал депутатам следить за словами во время телевизионных эфиров и быть ближе к народу.

      Интересно: Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку

      Кроме того, спикер украинского парламента предупредил, что с кресел Верховной Рады можно "очень быстро" вылететь.

      Не нужно забывать, и прошедшие выборы показали, что ситуация может очень быстро измениться. И с не совсем удобных кресел Верховной Рады можно оказаться ближе к людям,
      – сказал Разумков.

      Поэтому он порекомендовал всем парламентариям чаще общаться с людьми, слышать их проблемы, а если есть возможность – помогать их решать.

      Что известно о скандальном заявлении Брагаря:

      • 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
      • Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
      • Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. Во фракции также отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей.
      • После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.
      Третья мировая: насколько реален масштабный конфликт в 2020 году
      сегодня
      2955
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Алексей Гончарук Дмитрий Разумков рейтинги Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Крымские татары Чорное море Новости Турции Реджеп Эрдоган Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:20 Главные новости 3 февраля: Зеленский и Эрдоган, Иран обиделся на Украину из-за сбитого самолета
      Ірина Вихрущ 174
      сегодня , 22:00 Начался ли уже кризис из-за коронавируса?
      Ігор Гуменний 103
      31 января , 18:00 Какой принтер выбрать для малого бизнеса: реальные истории предпринимателей
      Єва Шварц 266
      30 января , 10:00 Почему не стоит лечить геморрой народными методами и какие последствия это может иметь
      515
      сегодня , 20:30 Помидоры против крабов: как коронавирус повлияет на торговлю с Китаем
      Анатолій Максимов 218
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук