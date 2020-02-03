Главные новости 3 февраля: Зеленский и Эрдоган, Иран обиделся на Украину из-за сбитого самолета
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве принял турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Иран обиделся на Украину из-за слива записей разговоров во время сбития украинского самолета. Опубликовали новые рейтинги доверия к власти. Дмитрий Разумков призвал "слуг народа" быть ближе к своим хозяевам. Такими были главные новости понедельника, 3 февраля.
Главные новости за сегодня, 3 февраля, в Украине и мире:
Зеленский встретился с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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В ходе встречи между государствами был подписан ряд двусторонних соглашений и договоров:
- соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;
- протокол о воплощении финансовой помощи;
- соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений;
- меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям;
- меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли;
- протокол о сотрудничестве между государственными архивными службами.
Подробнее о подписанных соглашениях читайте по ссылке.
Встреча Зеленского и Эрдогана: смотрите видео
Кроме того, главы двух государств договорились о сотрудничестве в ряде ключевых отраслей:
- экономическое сотрудничество:
президенты хотят, чтобы двусторонний товарооборот между государствами вырос до 10 миллиардов долларов в год;
- энергетика:
Зеленский заявил о желании транспортировать через Турцию каспийский газ;
- авиация:
обсуждалось совместное строительство и поставки самолетов Ан-178;
- безопасность в Черноморском регионе:
стороны договорились о сотрудничестве в поисково-спасательных работах в море;
- помощь крымским татарам:
Эрдоган пообещал, что Турция построит жилье для 500 крымских татар.
Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана: смотрите фото
Иран обиделся на Украину
Власти Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который сами же и сбили. Все из-за того, что переданные ранее записи разговоров диспетчера аэропорта и пилота другого самолета обнародовали в СМИ.
Запись можно увидеть здесь: Иран знал о попадании ракеты в самолет МАУ с самого начала: появилась громкая запись разговора
Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом,
– заявил директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.
Что было на записях разговора
Согласно записям, человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Поэтому вполне вероятно, что иранские авиаслужбы скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.
В ходе разговора пилот рассказывает диспетчеру, что видел свет, что летел со стороны города. Он спрашивает, Так ли и должно быть. Когда оба догадываются, что это может быть, то диспетчер делает несколько неудачных попыток связаться с украинским бортом.
Впоследствии борт рассказывает, что видел вспышку взрыва, но не понимает, что это. Спрашивает, не будет ли такой же ситуации с иранским самолетом. "Для вас таких проблем не должно быть", – ответил диспетчер.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.
- На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.
- Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.
- Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.
Главные цифры авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Новые рейтинги доверия к власти
Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опубликовали новое исследование рейтинга доверия к власти.
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Кому больше всего доверяют украинцы
- Президенту Владимиру Зеленскому – 51,6%;
- Спикеру ВР Дмитрию Разумкову – 36,2%;
- Премьеру Алексею Гончаруку – 23,5%;
- Кабмину и Верховной Раде – 23,4%.
При этом, не доверяют Зеленскому – 41,5% опрошенных, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабмину – 68,3%, Верховной Раде – 68,5%.
Кому больше всего доверяют украинцы / инфографика 24 канала
"Слуги народа" должны быть ближе к своим хозяевам
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с участием народного депутата из "Слуги народа" Евгения Брагаря. Он посоветовал депутатам следить за словами во время телевизионных эфиров и быть ближе к народу.
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Кроме того, спикер украинского парламента предупредил, что с кресел Верховной Рады можно "очень быстро" вылететь.
Не нужно забывать, и прошедшие выборы показали, что ситуация может очень быстро измениться. И с не совсем удобных кресел Верховной Рады можно оказаться ближе к людям,
– сказал Разумков.
Поэтому он порекомендовал всем парламентариям чаще общаться с людьми, слышать их проблемы, а если есть возможность – помогать их решать.
Что известно о скандальном заявлении Брагаря:
- 1 февраля в студию одного из телеканалов позвонила женщина и спросила политиков, как ей прожить на пенсию размером в 2 тысячи гривен при высоких ценах на коммунальные услуги.
- Гостем студии был скандальный нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. В ответ на вопрос пенсионерки он предложил ей продать собаку "элитной породы" и заплатить за коммуналку.
- Это заявление вызвало волну возмущения среди украинцев. В партии "Слуга народа" сразу сказали, что не поддерживают позицию Брагаря и просят прощения за его слова. Во фракции также отметили – задачей их команды является повышение уровня жизни людей.
- После шквала критики нардеп и сам сделал новое заявление. Он отметил, что является новым человеком в политике и еще не научился отвечать на чувствительные вопросы. Политик добавил, что не имел целью кого-то обидеть, лишь хотел обратить внимание на случаи, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями.