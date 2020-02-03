Главные новости 3 февраля: Зеленский и Эрдоган, Иран обиделся на Украину из-за сбитого самолета

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве принял турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Иран обиделся на Украину из-за слива записей разговоров во время сбития украинского самолета. Опубликовали новые рейтинги доверия к власти. Дмитрий Разумков призвал "слуг народа" быть ближе к своим хозяевам. Такими были главные новости понедельника, 3 февраля.

Главные новости за сегодня, 3 февраля, в Украине и мире:

Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Интересно: Путин пригласил Эрдогана в Крым увидеть "реальное положение дел"

В ходе встречи между государствами был подписан ряд двусторонних соглашений и договоров:

соглашение о военно-финансовом сотрудничестве;

протокол о воплощении финансовой помощи;

соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений;

меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям;

меморандум о взаимопонимании относительно переговоров о соглашении о зоне свободной торговли;

протокол о сотрудничестве между государственными архивными службами.

Подробнее о подписанных соглашениях читайте по ссылке.

Встреча Зеленского и Эрдогана: смотрите видео

Кроме того, главы двух государств договорились о сотрудничестве в ряде ключевых отраслей:

экономическое сотрудничество:

президенты хотят, чтобы двусторонний товарооборот между государствами вырос до 10 миллиардов долларов в год;

президенты хотят, чтобы двусторонний товарооборот между государствами вырос до 10 миллиардов долларов в год; энергетика:

Зеленский заявил о желании транспортировать через Турцию каспийский газ;

Зеленский заявил о желании транспортировать через Турцию каспийский газ; авиация:

обсуждалось совместное строительство и поставки самолетов Ан-178;

обсуждалось совместное строительство и поставки самолетов Ан-178; безопасность в Черноморском регионе:

стороны договорились о сотрудничестве в поисково-спасательных работах в море;

стороны договорились о сотрудничестве в поисково-спасательных работах в море; помощь крымским татарам:

Эрдоган пообещал, что Турция построит жилье для 500 крымских татар.

Встреча Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана: смотрите фото

Иран обиделся на Украину

Власти Ирана заявили, что больше не будут делиться с Украиной доказательствами об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, который сами же и сбили. Все из-за того, что переданные ранее записи разговоров диспетчера аэропорта и пилота другого самолета обнародовали в СМИ.

Запись можно увидеть здесь: Иран знал о попадании ракеты в самолет МАУ с самого начала: появилась громкая запись разговора

Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом,

– заявил директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар.

Что было на записях разговора

Согласно записям, человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Поэтому вполне вероятно, что иранские авиаслужбы скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ.

В ходе разговора пилот рассказывает диспетчеру, что видел свет, что летел со стороны города. Он спрашивает, Так ли и должно быть. Когда оба догадываются, что это может быть, то диспетчер делает несколько неудачных попыток связаться с украинским бортом.

Впоследствии борт рассказывает, что видел вспышку взрыва, но не понимает, что это. Спрашивает, не будет ли такой же ситуации с иранским самолетом. "Для вас таких проблем не должно быть", – ответил диспетчер.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране.

На борту находилось 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.

Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после кататсрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

Главные цифры авиакатастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Новые рейтинги доверия к власти

Центр социального мониторинга и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опубликовали новое исследование рейтинга доверия к власти.

Интересно: Сколько украинцев дома говорят на государственном языке: результаты исследования

Кому больше всего доверяют украинцы

Президенту Владимиру Зеленскому – 51,6%;

Спикеру ВР Дмитрию Разумкову – 36,2%;

Премьеру Алексею Гончаруку – 23,5%;

Кабмину и Верховной Раде – 23,4%.

При этом, не доверяют Зеленскому – 41,5% опрошенных, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабмину – 68,3%, Верховной Раде – 68,5%.



Кому больше всего доверяют украинцы / инфографика 24 канала

"Слуги народа" должны быть ближе к своим хозяевам

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандал с участием народного депутата из "Слуги народа" Евгения Брагаря. Он посоветовал депутатам следить за словами во время телевизионных эфиров и быть ближе к народу.

Интересно: Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку

Кроме того, спикер украинского парламента предупредил, что с кресел Верховной Рады можно "очень быстро" вылететь.

Не нужно забывать, и прошедшие выборы показали, что ситуация может очень быстро измениться. И с не совсем удобных кресел Верховной Рады можно оказаться ближе к людям,

– сказал Разумков.

Поэтому он порекомендовал всем парламентариям чаще общаться с людьми, слышать их проблемы, а если есть возможность – помогать их решать.

Что известно о скандальном заявлении Брагаря: