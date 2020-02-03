Головні новини 3 лютого: Зеленський і Ердоган, Іран образився на Україну через збитий літак

Президент України Володимир Зеленський у Києві прийняв турецького колегу Реджепа Ердогана. Іран образився на Україну через злиття записів розмов під час збиття українського літака. Опублікували нові рейтинги довіри до влади. Дмитро Разумков закликав "слуг народу" бути ближчими до своїх господарів. Такими були головні новини понеділка, 3 лютого.

Найголовніші новини за сьогодні, 3 лютого, в Україні та світі:

Зеленський зустрівся з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

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У ході зустрічі між державами було підписано низку двосторонніх угод та договорів:

угоду про військово-фінансове співробітництво;

протокол про втілення фінансової допомоги;

угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія;

меморандум про взаєморозуміння про співробітництво між службами з надзвичайних ситуацій;

меморандум про взаєморозуміння щодо переговорів про угоду про зону вільної торгівлі;

протокол про співробітництво між державними архівними службами.

Детальніше про підписані угоди читайте за посиланням.

Зустріч Зеленського і Ердогана: дивіться відео

Крім того, глави двох держав домовилися про співпрацю у низці ключових галузей:

економічна співпраця :

президенти хочуть, щоб двосторонній товарообіг між державами зріс до 10 мільярдів доларів на рік;

: президенти хочуть, щоб двосторонній товарообіг між державами зріс до 10 мільярдів доларів на рік; енергетика :

Зеленський заявив про бажання транспортувати через Туреччину каспійський газ;

: Зеленський заявив про бажання транспортувати через Туреччину каспійський газ; авіація :

обговорювалося спільне будівництво і постачання літаків Ан-178;

: обговорювалося спільне будівництво і постачання літаків Ан-178; безпека у Чорноморському регіоні :

сторони домовилися про співробітництво у пошуково-рятувальних роботах у морі;

: сторони домовилися про співробітництво у пошуково-рятувальних роботах у морі; допомога кримським татарам:

Ердоган пообіцяв, що Туреччина збудує житло для 500 кримських татар.

Зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана: дивіться фото

Іран образився на Україну

Влада Ірану заявила, що більше не ділитиметься з Україною доказами про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані, який сама ж і збила. Усе через те, що передані раніше записи розмов диспетчера аеропорту та пілота іншого літака оприлюднили у ЗМІ.

Запис можна побачити тут: Іран знав про влучання ракети в літак МАУ від самого початку: з'явився гучний запис розмови

Група з технічного розслідування аварії українського авіалайнера дивним чином опублікувала секретний аудіофайл переговорів пілота літака, який летів одночасно з українським літаком,

– заявив директор з розслідувань катастроф в Іранській організації цивільної авіації Хасан Резаіфар.

Що було на записах розмови

Згідно з записами, людина за штурвалом іранського лайнеру бачила і пуск ракети, і вибух. Відтак цілком імовірно, що іранські авіаслужби приховували справжню причину авіакатастрофи літака МАУ.

У ході розмови пілот розповідає диспетчеру, що бачив світло, що летіло з боку міста. Він запитує, чи так і повинно бути. Коли обоє здогадуються, що це може бути, то диспетчер робить кілька невдалих спроб зв'язатися з українським бортом.

Згодом борт розповідає, що бачив великий спалах вибуху, але не розуміє, що це. Запитує, чи не буде такої ж ситуації з іранським літаком. "Для вас таких проблем не мало б бути", – відповів диспетчер.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після кататсрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Головні цифри авіакатастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

Нові рейтинги довіри до влади

Центр соціального моніторингу та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка опублікували нове дослідження рейтингу довіри до влади.

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Кому найбільше довіряють українці

Президенту Володимиру Зеленському – 51,6%;

Спікеру ВР Дмитру Разумкову – 36,2%;

Прем’єру Олексію Гончаруку – 23,5%;

Кабміну та Верховній Раді – 23,4%.

При цьому, не довіряють Зеленському – 41,5% опитаних, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабміну – 68,3%, Верховній Раді – 68,5%.



Кому найбільше довіряють українці / інфографіка 24 каналу

"Слуги народу" мають бути ближчими до своїх господарів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував скандал за участю народного депутата зі "Слуги народу" Євгена Брагаря. Він порадив депутатам стежити за словами під час телевізійних ефірів і бути ближчими до народу.

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Крім того, спікер українського парламенту попередив, що з крісел Верховної Ради можна "дуже швидко" вилетіти.

Не потрібно забувати, і минулі вибори показали, що ситуація може дуже швидко змінитися. І з не зовсім зручних крісел Верховної Ради можна опинитися ближчими до людей,

– сказав Разумков.

Відтак він порекомендував усім парламентарям частіше спілкуватися з людьми, чути про їхні проблеми, а якщо є можливість – допомагати їх вирішувати.

Що відомо про скандальну заяву Брагаря: