Главные новости 4 мая: продолжение и ослабление карантина, обращение Зеленского

Карантин в Украине продлили до 22 мая. Однако уже с 11 мая его начнут ослаблять. Зеленский записал видеообращение относительно карантина и медреформы. Известно, за кого украинцы голосовали бы на президентских и парламентских выборах. В Карпатах выпал снег и бушуют метели. Такими были главные новости понедельника, 4 мая.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Продление карантина до 22 мая

Правительство приняло решение продлить общенациональный карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 мая. По словам премьера Дениса Шмыгаля, власть заинтересована, чтобы как можно быстрее запустить все сферы экономики.

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Однако будут делать это постепенно. Ведь преждевременное снятие карантина может привести к тысячам новых жертв COVID-19. Первый этап ослабления ограничений стартует 11 мая.

Что откроют и позволят делать:

парки и скверы, зоны отдыха;

салоны красоты и парикмахерские;

летние площадки кафе и ресторанов;

оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

работу нотариусов, адвокатов и юристов;

заведения бытового обслуживания граждан;

музеи и библиотеки;

тренировки для профессиональных команд на закрытых базах;

стоматологические кабинеты;

сервисы обслуживания бытовой техники.

Подробно о том, какие правила и ограничения будут действовать для категорий бизнеса, которым разрешили возобновить деятельность, читайте по ссылке.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

Важно! По состоянию на 4 мая в Украине обнаружили 12 331 случай заболевания коронавирусом. От болезни умерли 303 человека, выздоровели – 1 619.

К слову, правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Обращение Владимира Зеленского

Президент записал видеообращение относительно карантина и медицинской реформы в Украине.

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Об ослаблении карантина

Зеленский заявил, что карантин несомненно имеет негативное влияние на экономику. Однако потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности – катастрофические.

Если завтра мы вернемся к привычной нам жизни, это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что смягчение карантина не может быть преждевременным. Оно будет поэтапным, как и планировалось.Актуальная статистика по коронавирусу в Украине дает надежду на будущее. По словам главы государства, на это повлияли своевременно принятые меры – жесткие, но, как показало время, правильные. Еще одна причина – мужество, профессионализм и преданность украинских врачей.

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О медицинской реформе

Президент отметил, что получает много обращений от медиков относительно второго этапа медреформы. В них украинские врачи умоляют о помощи.

По словам Зеленского, власти пришли к выводу, что медицинская реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы.

Глава государства заявляет, что из-за нового механизма финансирования медицинской сферы могут:

уволить примерно 50 тысяч медиков;

закрыть 332 больницы;

почти 1 тысяча больниц получат значительно меньше денег, чем в прошлом году.

Под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

Президент подчеркнул, что не может этого допустить. Поэтому обратился к министру здравоохранения, главе профильного комитета Рады и главному санврачу Украины безотлагательно предложить пути решения этих вопросов.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

За кого украинцы голосовали бы на выборах

О том, за кого украинцы готовы голосовать на президентских и парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Выборы президента

Рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с прошлым годом упал. В апреле 2020 года за него на выборах готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей. В 2019 году таких было 73%.

Текущий рейтинг кандидатов в президенты

42,6% – за Владимира Зеленского,

14,9% – за Петра Порошенко,

12,2% – за Юрия Бойко,

9,7% – за Юлию Тимошенко,

6,4% – за Игоря Смешко,

4,3% – за Анатолия Гриценко,

3,5% – за Олега Ляшко,

1,8% – за Святослава Вакарчука,

0,8% – за Александра Вилкула,

за других кандидатов – всего 3,7%.



За кого бы проголосовали украинцы / Инфографика 24 канала

Выборы в парламент

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце апреля этого года, то 5%-ый барьер преодолели бы четыре политических партии. В частности, "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

Текущий рейтинг украинских партий

32,6% украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа",

15,8% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь",

15,2% – за партию "Европейская солидарность",

12% – за партию ВО "Батькивщина".

3,6% опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Партию Шария",

3,5% – за партию "Голос",

3,4% – за партию "Сила и Честь" Смешко,

2,7% – за Радикальную партию Олега Ляшко,

2,5% – за партию "Гражданская позиция",

2% – за партию ВО "Свобода",

1,7% – за партию "Оппозиционный блок".



Какие партии прошли бы в Раду сейчас / Инфографика 24 канала

Что известно об опросе?Исследование настроений населения проводили с 17 до 25 апреля 2020 года путем телефонных интервью. Опросили 4 024 украинца в возрасте от 18 лет со всей Украины, кроме оккупированных территорий.