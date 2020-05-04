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      Наша медицинская отрасль – в шаге от комы, – Зеленский о ситуации с COVID-19

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам заявил, что медицинская отрасль Украины – в плохом состоянии, чтобы бороться с пандемией. Она, как заверил президент, не просто уязвима, а находится "в шаге от комы".

      Видеообращение Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбук.

      Интересно Владимир Зеленский записал обращение о карантине и медреформе: главное

      "Вопросы реформы не означают, что мы считаем нашу медицину идеальной и ничего не нужно менять. Поверьте, от начала (пандемии – 24 канал) коронавируса, как никто другой я вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима. Она, фактически, находится в шаге от комы", – сказал президент.

      Он отметил, что единственное, благодаря чему медицинская отрасль до сих пор "жива" – это украинские медики.

      Я не могу допустить того, чтобы 50 тысяч из них (медиков – 24 канал) оказались на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи – это тоже войско, которое защищает здоровье украинцев,
      – заверил Зеленский.

      Президент добавил, что ждет соответствующих решений от всех уполномоченных лиц, которые не позволят закрытие медучреждений и сокращение медиков.

      Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

       

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Коронавирус в Украине Больница Обращение Зеленского
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