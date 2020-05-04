Наша медична галузь – за крок від коми, – Зеленський про ситуацію з COVID-19
Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців заявив, що медична галузь України – у поганому стані, аби боротися з пандемією. Вона, як запевнив президент, не просто вразлива, а перебуває "за крок від коми".
Відеозвернення Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбук.
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"Питання до реформи не означають, що ми вважаємо нашу медицину ідеальною і нічого не потрібно змінювати. Повірте, від початку (пандемії – 24 канал) коронавірусу, як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива. Вона, фактично, перебуває за крок від коми", – сказав президент.
Він наголосив, що єдине, завдяки чому медична галузь досі "жива" – це українські медики.
Я не можу допустити того, щоб 50 тисяч з них (медиків – 24 канал) опинилися на вулиці. Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі – це теж військо, яке захищає здоров'я українців,
– запевнив Зеленський.
Президент додав, що чекає відповідних рішень від усіх уповноважених осіб, які не дозволять закриття медзакладів та скорочення медиків.
Дивіться звернення Володимир Зеленського: відео