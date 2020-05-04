Головні новини 4 травня: продовження та послаблення карантину, звернення Зеленського

Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Однак уже з 11 травня його почнуть послаблювати. Зеленський записав відеозвернення щодо карантину та медреформи. Відомо, за кого українці голосували б на президентських та парламентських виборах. У Карпатах випав сніг та лютують хуртовини. Такими були головні новини понеділка, 4 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Продовження карантину до 22 травня

Уряд прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин, введений через епідемію коронавірусу, до 22 травня. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, влада зацікавлена, аби якомога швидше запустити всі сфери економіки.

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Однак робитимуть це поступово. Адже передчасне зняття карантину може призвести до тисяч нових жертв COVID-19. Перший етап послаблення обмежень стартує 11 травня.

Що відкриють і дозволять робити:

парки та сквери, зони відпочинку;

салони краси й перукарні;

літні майданчики кафе та ресторанів;

гуртова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ;

роботу нотаріусів, адвокатів та юристів;

заклади побутового обслуговування громадян;

музеї та бібліотеки;

тренування для професійних команд на закритих базах;

стоматологічні кабінети;

сервіси обслуговування побутової техніки.

Детально про те, які правила та обмеження діятимуть для категорій бізнесу, яким дозволили відновити діяльність, читайте за посиланням.



Послаблення карантину / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Станом на 4 травня в Україні виявили 12 331 випадок захворювання на коронавірус. Від недуги померли 303 людини, одужали – 1 619.

До слова, уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Звернення Володимира Зеленського

Президент записав відеозвернення щодо карантину та медичної реформи в Україні.

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Про послаблення карантину

Зеленський заявив, що карантин безсумнівно має негативний вплив на економіку. Однак потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні.

Якщо завтра ми повернемося до звичного нам життя, це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року,

– зазначив президент.

Він наголосив, що пом'якшення карантину не може бути передчасним. Воно буде поетапним, як і планувалося.

Актуальна статистика щодо коронавірусу в Україні дає надію на майбутнє. За словами глави держави, на це вплинули вчасно вжиті заходи – жорсткі, але, як показав час, правильні. Ще одна причина – мужність, професійність та відданість українських лікарів.

До теми Наша медична галузь – за крок від коми, – Зеленський про ситуацію з COVID-19

Про медичну реформу

Президент зазначив, що отримує багато звернень від медиків щодо другого етапу медреформи. У них українські лікарі благають про допомогу.

За словами Зеленського, влада дійшла висновку, що медична реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси.

Глава держави заявляє, що через новий механізм фінансування медичної сфери можуть

звільнити приблизно 50 тисяч медиків;

закрити 332 лікарні;

майже 1 тисяча лікарень отримають значно менше грошей, ніж торік.

Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби.

Президент наголосив, що не може цього допустити. Тому звернувся до міністра охорони здоров'я, голови профільного комітету Ради та головного санлікаря України невідкладно запропонувати шляхи розв’язання цих питань.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

За кого українці б голосували на виборах

Про те, за кого українці готові голосувати на президентських та парламентських виборах, свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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Вибори президента

Рейтинг Володимира Зеленського у порівнянні з минулим роком впав. У квітні 2020 року за нього на виборах готові віддати свої голоси 42,6% виборців. У 2019 році таких було 73%.

Поточний рейтинг кандидатів у президенти

42,6% – за Володимира Зеленського,

14,9% – за Петра Порошенка,

12,2% – за Юрія Бойка,

9,7% – за Юлію Тимошенко,

6,4% – за Ігоря Смешка,

4,3% – за Анатолія Гриценка,

3,5% – за Олега Ляшка,

1,8% – за Святослава Вакарчука,

0,8% – за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів – загалом 3,7%..



За кого б проголосували українці / Інфографіка 24 каналу

Вибори у парламент

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наприкінці квітня цього року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири політичні партії. Зокрема, "Слуга народу", ОПЗЖ, "Європейська Солідарність" та "Батьківщина".

Поточний рейтинг українських партій

32,6% українців проголосували б за партію "Слуга народу",

15,8% – за партію "Опозиційна платформа – За життя",

15,2% – за партію "Європейська солідарність",

12% – за партію ВО "Батьківщина".

3,6% опитаних заявили, що проголосували б за "Партію Шарія",

3,5% – за партію "Голос",

3,4% – за партію "Сила і Честь" Смешка,

2,7% – за Радикальну партію Олега Ляшка,

2,5% – за партію "Громадянська позиція",

2% – за партію ВО "Свобода",

1,7% – за партію "Опозиційний блок".



Які партії пройшли б у Раду зараз / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про опитування?Дослідження настроїв населення проводили з 17 до 25 квітня 2020 року шляхом телефонних інтерв'ю. Опитали 4 024 українців віком від 18 років з усієї України, окрім окупованих територій.

Сніг у Карпатах

Погода в Україні 4 травня суттєво погіршилась, а в Карпатах з самого ранку сніжить та вирують хуртовини. Температура повітря опустилась до -2 градусів.

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За інформацією рятувальників Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, вранці видимість в горах була обмежена до 40 метрів. Також завіває потужний вітер з хуртовинами.

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