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      Главные новости 13 февраля: компании по производству оружия Коломойского, санкции США против РФ

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      Главные новости 13 февраля / Коллаж 24 канала

      Коломойский и Боголюбов открыли две компании по производству оружия на Западной Украине. США ввели санкции против оборонного сектора России. В правительстве придумали, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. А в ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Валентина. Такими были главные новости 13 февраля в Украине и мире.

      Важнейшие новости за сегодня в Украине:

      Компании по производству оружия Коломойского и Боголюбова

      Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов оказались одними из конечных бенефициарных владельцев двух компаний по производству оружия и боеприпасов – ООО "Таргет-М" и ООО "Рокот-М". Фирмы зарегистрировали в Едином государственном реестре 29 января 2020 года.

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      "Рокот-М" зарегистрирована в городе Надвирна Ивано-Франковской области. По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого – Коломойский и Боголюбов. Размер уставного капитала компании – 10 тысяч гривен.

      Виды деятельности: производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.

      "Таргет-М" зарегистрировано в Дрогобыче Львовской области. По этому же адресу зарегистрировано ПАО "НПК-Галичина" Коломойского. Конечные бенефициары – такие же, как у фирмы "Рокот-М". Размер уставного капитала – 50 тысяч гривен. Виды деятельности – такие же, как в ООО "Рокот-М".

      Кто такой Боголюбов и как он связан с Коломойским
      Геннадий Боголюбов является совладельцем группы "Приват". Хоть он и непубличная персона, однако является одним из крупнейших богачей Украины.

      В 1990-х Боголюбов вместе с Коломойским занимались импортом и продажей оргтехники, а впоследствии организовывали кооператив "Сентоза". В 1992 году олигарх стал одним из основателей Приватбанка. Тогда Боголюбов начал увеличивать свое состояние на уровне с Коломойским.

      Поскольку Боголюбов – главный партнер Игоря Коломойского по группе "Приват" (ему принадлежит 40% акций компании). Поэтому он наравне с Коломойским является ответчиком во всех делах национализированного Приватбанка.

      Санкции США против оборонного сектора России

      США ввели санкции против 3 российских организаций. Ограничение ввели по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Под санкции США попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО Кумертауское авиационное производственное предприятие".

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      По версии официального Вашингтона, эти российские организации "нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии". В черный список попал также ряд китайских компаний.

      Санкции запрещают:

      • департаментам, министерствам и агентствам США закупать или вести переговоры о закупке любых товаров, технологий или услуг этих организаций;
      • американским ведомствам оказывать помощь этим организациям;
      • самим организациям – принимать участие в американских программах помощи и покупать у США военное оборудование.

      Срок действия санкций – 2 года, однако он может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майк Помпео.

      Перепись населения на Донбассе и в Крыму

      Недавно в Украине завершилась электронная перепись населения. Однако в нем не учтены данные из Донбасса и Крыма. В правительстве предлагают посчитать украинцев на оккупированных территориях с помощью спутников. С этим проектом Украине может помочь ООН. Однако реализовать его будет сложно.

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      Как пояснил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, похожий проект проводят в Афганистане. Однако трудно сказать, насколько точно можно оценить через спутники или какие-то другие инструменты количество населения в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях.

      Какие результаты электронной переписи населения?
      Кабмин опубликовал результаты электронной переписи населения – нас 37 миллионов 289 тысяч человек. Эта оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Согласно результатам исследования в Украине 20 миллионов 9 тысяч женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин.

      Населення України по віку інфографіка 24 канал
      Население Украины по возрасту / Инфографика 24 канала

      Празднование Дня Валентина

      Православная церковьнапоминает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традициях, однако в разные даты.

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      Католики вспоминают его 14 февраля. Однако не в общем календаре, где в этот день чествуются святых Кирилла и Мефодия, а в "римском мартирологе", где указаны местные дни памяти. Православные же чествуют святого Валентина 12 августа.

      В Православной церкви Украины также добавили, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не подкреплен фактами из реальной жизни святого Валентина. Легенда содержит ошибку в хронологии событий. Ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания.

      Тогда Церковь считала законным тот брак, который "заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через общее причастие и объявление перед членами общины".

       

      Интересно! Уже более 1,4 тысячи пар планируют пожениться 14 февраля 2020 года. В День святого Валентина все влюбленные смогут подать в отдел государственной регистрации брака заявление о заключении брака (даже ночью) и зарегистрировать брак, если он назначен в этот день.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Публикации Дмитрий Дубилет Новости Крыма Новости Донецка Новости Луганска Перепись населения Православная церковь Украины Традиции День Валентина Санкции Новости США Оружие Игорь Коломойский
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