Головні новини 13 лютого: компанії з виробництва зброї Коломойського, санкції США проти Росії

Коломойський та Боголюбов відкрили дві компанії з виробництва зброї на Західній Україні. США ввели санкції проти оборонного сектора Росії. В уряді вигадали, як порахувати українців на Донбасі та в Криму. А в ПЦУ пояснили, коли святкувати День святого Валентина. Такими були головні новини 13 лютого в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні:

Компанії з виробництва зброї Коломойського та Боголюбова

Олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов виявилися одними з кінцевих бенефіціарних власників двох компаній з виробництва зброї та боєприпасів – ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокіт-М". Фірми зареєстрували в Єдиному державному реєстрі 29 січня 2020 року.

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"Рокіт-М" зареєстроване в місті Надвірна Івано-Франківської області. За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", серед кінцевих бенефіціарів якого – Коломойський і Боголюбов. Розмір статутного капіталу компанії – 10 тисяч гривень.

Види діяльності: виробництво зброї та боєприпасів (основний), діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, обслуговування систем безпеки.

"Таргет-М" зареєстроване у Дрогобичі Львівської області. За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "НПК-Галичина" Коломойського. Кінцеві бенефіціари – такі ж, як у фірми "Рокіт-М". Розмір статутного капіталу – 50 тисяч гривень. Види діяльності – такі ж, як у ТОВ "Рокіт-М". зареєстроване у Дрогобичі Львівської області. За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "НПК-Галичина" Коломойського.– такі ж, як у фірми "Рокіт-М".– 50 тисяч гривень.– такі ж, яку ТОВ "Рокіт-М". Хто такий Боголюбов і як він пов'язаний з КоломойськимГеннадій Боголюбов є співвласником групи "Приват". Хоч він і непублічна персона, однак є одним з найбільших багатіїв України.



У 1990-х Боголюбов разом із Коломойським займалися імпортом і продажем оргтехніки, а згодом організовували кооператив "Сентоза". У 1992 році олігарх став одним із засновників Приватбанку. Тоді Боголюбов почав збільшувати свої статки на рівні з Коломойським.



Оскільки Боголюбов – головний партнер Ігоря Коломойського в групі "Приват" (йому належить 40% акцій компанії). Тому він нарівні з Коломойським є відповідачем у всіх справах націоналізованого Приватбанку. Санкції США проти оборонного сектора Росії США ввели санкції проти 3 російських організацій. Обмеження запровадили за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення. Під санкції США потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ Кумертауське авіаційне виробниче підприємство".

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За версією офіційного Вашингтона, ці російські організації "порушують національне законодавство США про нерозповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ) щодо Ірану, КНДР і Сирії". У чорний список потрапила також низка китайських компаній.

Санкції забороняють:

департаментам, міністерствам і агентствам США закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій;

американським відомствам надавати допомогу цим організаціям;

самим організаціям – брати участь в американських державних програмах допомоги та купувати у США військове обладнання.

Термін дії санкцій – 2 роки, однак він може бути скорочений або припинений рішенням держсекретаря США Майка Помпео.

Перепис населення на Донбасі та в Криму

Нещодавно в Україні завершився електронний перепис населення. Однак у ньому не враховані дані з Донбасу та Криму. В уряді пропонують порахувати українців на окупованих територіях за допомогою супутників. З цим проєктом Україні може допомогти ООН. Однак реалізувати його буде складно.

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Як пояснив міністр Кабміну Дмитро Дубілет, схожий проєкт проводять в Афганістані. Проте важко сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в анексованому Криму та на окупованих територіях.

Які результати електронного перепису населення? Кабмін опублікував результати електронного перепису населення – нас 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Ця оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей. Відповідно до результатів дослідження в Україні 20 мільйонів 9 тисяч жінок і 17 мільйонів 280 тисяч чоловіків.



Населення України по віку / Інфографіка 24 каналу

Святкування Дня Валентина

Православна церква України наголошує, що пам'ять святого Валентина відзначається і в католицькій, і в православній традиціях, однак у різні дати.

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Католики згадують його 14 лютого. Однак не у загальному календарі, де цього дня вшановуються святі Кирило та Мефодій, а у "Римському мартиролозі", де вказані місцеві дні пам'яті. Православні ж вшановують святого Валентина 12 серпня.

У Православній церкві України також додали, що свято, яке заведено відзначати 14 лютого як день закоханих, насправді не підкріплене фактами з реального життя святого Валентина. Легенда містить помилку в хронології подій. Адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання.

Тоді церква вважала законним той шлюб, що "укладався відповідно до громадянських законів і який закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади".

Цікаво! Вже понад 1,4 тисячі пар планують одружитися 14 лютого 2020 року. У День святого Валентина всі закохані зможуть подати до відділу державної реєстрації шлюбу заяву про одруження (навіть вночі) та зареєструвати шлюб, якщо він призначений у цей день.