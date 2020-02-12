На які суми та які партії офіційно фінансують олігархи: вражаючі цифри

Відомо, що політичні партії в Україні також фінансують і олігархи. Вони часто вкладають гроші у політиків через схеми, проте деякі внески все ж роблять відкрито. Скільки українські багатії офіційно віддали на вибори та фінансування партій – читайте далі.

"ОПЗЖ" – лідер серед фінансування багатіями

Найбільше багатіїв офіційно фінансують "Опозиційну платформу – "За життя".

До теми: Як українці фінансують політичні партії: цифри вражають

Хто фінансує "ОПЗЖ":

Сім'я Льовочкіних – Сергій із сестрою Юлією – пожертвували партії майже 4,84 мільйона гривень.

Друге місце за щедрістю посідають Григорій Суркіс із донькою Мариною – 3 мільйона гривень. 2 мільйона 300 тисяч "ОПЗЖ" "висмоктала" з Віктора Медведчука. А закривають список депутат Нестор Шуфрич і забудовник Вадим Столар, які скинулись на опозиціонерів по 1 мільйонц 600 тисяч гривень.



Фінансування "ОПЗЖ"

Рінат Ахметов – таємний донор

Однак, найбагатший українець Рінат Ахметов особисто у фінзвітності не фігурує. Та експерти кажуть, що він може підтримувати політиків через працівників своїх підприємств, а якраз вони і є серед топових донорів радикалів і опозиціонерів.



Рінат Ахметов

Новинський та "голуби миру"

А от Вадим Новинський – найбагатший серед українців, чиє ім'я можна побачити з-поміж офіційних донорів. Він сам офіційно грошима не розкидається – розщедрився на рідний "Опоблок" всього десятьма тисячами гривень. Проте непогано підтримав ще одного "голуба миру", коли той вірив, що може стати президентом.

Новинський профінансував на 1 мільйон 600 тисяч кампанію Вілкула,

– розповів експерт ГО Чесно Ігор Фещенко.



Вадим Новинський

Сім'я Порошенка та "ЄС"

Найщедрішим донором "Європейської солідарності" виявився власник фармкомпанії "Дарниця" Гліб Загорій. Торік він перерахував партії 2 мільйона 660 тисяч гривень.

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Шостого у рейтингу багатіїв України – Петра Порошенка – у списку офіційних спонсорів власної політсили немає. Однак Порошенко сам офіційно профінансував свою президентську кампанію на рекордні 584,6 мільйона гривень. Нині ж його політсилу, за документами, збагачують батько та син. Перший – на 1 мільйон 600 тисяч гривень, інший – аж на 260 гривень.

Це єдиний випадок в історії української політики, коли три покоління однієї сім'ї фінансують політичну партію або виборчі кампанії, пов'язані з партією,

– пояснив Фещенко.



Петро Порошенко

Коломойський та медіа-підтримка

Більшість багатіїв, аби не світитися, переказують партіям внески, вдаючись до схем. Наприклад, через хінкальників, безробітних та пенсіонерів, які вносять захмарні, як на свої доходи, кошти. Є й такі, хто забезпечує безкоштовною медіа-підтримкою – як, наприклад, олігарх Ігор Коломойський – четвертий у рейтингу найбагатших людей України, який не фігурує у жодному звіті.

Пан Коломойський так чи інакше дотичний до партії "Слуга народу" і "Укроп". І деяких депутатських груп всередині парламенту,

– сказав політолог Олег Саакян.



Ігор Коломойський

"Жадібний" Кличко

А от найбільш жадібним офіційним донором можна вважати міського голову Києва Віталія Кличка, який розташувався на 70-й позиції найзаможніших людей України. Він збагатив "Європейську Солідарність" всього на 160 гривень.



Віталій Кличко