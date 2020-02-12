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      На які суми та які партії офіційно фінансують олігархи: вражаючі цифри

      Відомо, що політичні партії в Україні також фінансують і олігархи. Вони часто вкладають гроші у політиків через схеми, проте деякі внески все ж роблять відкрито. Скільки українські багатії офіційно віддали на вибори та фінансування партій – читайте далі.

      "ОПЗЖ" – лідер серед фінансування багатіями

      Найбільше багатіїв офіційно фінансують "Опозиційну платформу – "За життя". 

      До теми: Як українці фінансують політичні партії: цифри вражають

      Хто фінансує "ОПЗЖ":

      Сім'я Льовочкіних – Сергій із сестрою Юлією – пожертвували партії майже 4,84 мільйона гривень.

      1. Друге місце за щедрістю посідають Григорій Суркіс із донькою Мариною – 3 мільйона гривень.
      2. 2 мільйона 300 тисяч "ОПЗЖ" "висмоктала" з Віктора Медведчука.
      3. А закривають список депутат Нестор Шуфрич і забудовник Вадим Столар, які скинулись на опозиціонерів по 1 мільйонц 600 тисяч гривень.

      фінансування опзж
      Фінансування "ОПЗЖ"

      Рінат Ахметов – таємний донор

      Однак, найбагатший українець Рінат Ахметов особисто у фінзвітності не фігурує. Та експерти кажуть, що він може підтримувати політиків через працівників своїх підприємств, а якраз вони і є серед топових донорів радикалів і опозиціонерів.

      ахметов
      Рінат Ахметов

      Новинський та "голуби миру"

      А от Вадим Новинський – найбагатший серед українців, чиє ім'я можна побачити з-поміж офіційних донорів. Він сам офіційно грошима не розкидається – розщедрився на рідний "Опоблок" всього десятьма тисячами гривень. Проте непогано підтримав ще одного "голуба миру", коли той вірив, що може стати президентом.

      Новинський профінансував на 1 мільйон 600 тисяч кампанію Вілкула,
      – розповів експерт ГО Чесно Ігор Фещенко.

      новинський
      Вадим Новинський

      Сім'я Порошенка та "ЄС"

      Найщедрішим донором "Європейської солідарності" виявився власник фармкомпанії "Дарниця" Гліб Загорій. Торік він перерахував партії 2 мільйона 660 тисяч гривень.

      Важливо: "Партія Шарія" та "Опозиційний блок": які партії втратили державне фінансування

      Шостого у рейтингу багатіїв України – Петра Порошенка – у списку офіційних спонсорів власної політсили немає. Однак Порошенко сам офіційно профінансував свою президентську кампанію на рекордні 584,6 мільйона гривень. Нині ж його політсилу, за документами, збагачують батько та син. Перший – на 1 мільйон 600 тисяч гривень, інший – аж на 260 гривень.

      Це єдиний випадок в історії української політики, коли три покоління однієї сім'ї фінансують політичну партію або виборчі кампанії, пов'язані з партією,
      – пояснив Фещенко.

      порошенко
      Петро Порошенко

      Коломойський та медіа-підтримка

      Більшість багатіїв, аби не світитися, переказують партіям внески, вдаючись до схем. Наприклад, через хінкальників, безробітних та пенсіонерів, які вносять захмарні, як на свої доходи, кошти. Є й такі, хто забезпечує безкоштовною медіа-підтримкою – як, наприклад, олігарх Ігор Коломойський – четвертий у рейтингу найбагатших людей України, який не фігурує у жодному звіті.

      Пан Коломойський так чи інакше дотичний до партії "Слуга народу" і "Укроп". І деяких депутатських груп всередині парламенту,
      – сказав політолог Олег Саакян.

      коломойський
      Ігор Коломойський

      "Жадібний" Кличко

      А от найбільш жадібним офіційним донором можна вважати міського голову Києва Віталія Кличка, який розташувався на 70-й позиції найзаможніших людей України. Він збагатив "Європейську Солідарність" всього на 160 гривень.

      віталій кличко
      Віталій Кличко

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Петро Порошенко Ігор Коломойський Вадим Новинський Віктор Медведчук Рінат Ахметов Європейська солідарність Опозиційний блок Слуга народу Опозиційна платформа – За життя Новини України Новини політики
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