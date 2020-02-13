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      На какие суммы и какие партии официально финансируют олигархи: впечатляющие цифры

      Читати новину українською

      Известно, что политические партии в Украине также финансируют и олигархи. Они часто вкладывают деньги в политиков через схемы, однако некоторые взносы все же делают открыто. Сколько украинские богачи официально отдали на выборы и финансирование партий – читайте дальше.

      "ОПЗЖ" – лидер среди финансирования богачами

      Больше всего богачей официально финансируют "Оппозиционную платформу – "За жизнь".

      К теме: Как украинцы финансируют политические партии: цифры впечатляют

      Кто финансирует "ОПЗЖ":

      1. Семья Левочкиных – Сергей с сестрой Юлией пожертвовали партии почти 4,84 миллиона гривен.
      2. Второе место по щедрости занимают Григорий Суркис с дочкой Мариной – 3 миллиона гривен.
      3. 2 миллиона 300 тысяч "ОПЗЖ" "высосала" из Виктора Медведчука.
      4. А закрывают список депутат Нестор Шуфрич и застройщик Вадим Столар, которые скинулись на оппозиционеров по 1 миллион 600 тысяч гривен.

      фінансування опзж
      Финансирование "ОПЗЖ"

      Ринат Ахметов – тайный донор

      Однако, самый богатый украинец Ринат Ахметов лично в финотчетности не фигурирует. И эксперты говорят, что он может поддерживать политиков через работников своих предприятий, а как раз они и есть среди топовых доноров радикалов и оппозиционеров.

      ахметов
      Ринат Ахметов

      Новинский и "голуби мира"

      А вот Вадим Новинский – самый богатый среди украинцев, чье имя можно увидеть среди официальных доноров. Он сам официально деньгами не разбрасывается – раскошелился на родной "Оппоблок" всего десятью тысячами гривен. Однако неплохо поддержал еще одного "голубя мира", когда тот верил, что может стать президентом.

      Новинский профинансировал на 1 миллион 600 тысяч кампанию Вилкула,
      – рассказал эксперт ОО Честно Игорь Фещенко.

      новинський
      Вадим Новинский

      Семья Порошенко и "ЕС"

      Самым щедрым донором "Европейской солидарности" оказался владелец фармкомпании "Дарница" Глеб Загорий. В прошлом году он перечислил партии 2 миллиона 660 тысяч гривен.

      Важно: "Партия Шария" и "Оппозиционный блок": какие партии лишились государственного финансирования

      Шестой в рейтинге богачей Украины – Петр Порошенко – его в списке официальных спонсоров собственной политсилы нет. Однако Порошенко сам официально профинансировал свою президентскую кампанию на рекордные 584,6 миллиона гривен. Сейчас же его политсилу, по документам, обогащают отец и сын. Первый – на 1 миллион 600 тысяч гривен, другой – аж на 260 гривен.

      Это единственный случай в истории украинской политики, когда три поколения одной семьи финансируют политическую партию или избирательные кампании, связанные с партией,
      – пояснил Фещенко.

      порошенко
      Петр Порошенко

      Коломойский и медиа-поддержка

      Большинство богачей, чтобы не светиться, перечисляют партиям взносы, прибегая к схемам. Например, через хинкальников, безработных и пенсионеров, которые вносят заоблачные, как на свои доходы, средства. Есть и такие, кто обеспечивает бесплатной медиа-поддержкой – как, например, олигарх Игорь Коломойский – четвертый в рейтинге самых богатых людей Украины, который не фигурирует ни в одном отчете.

      Господин Коломойский так или иначе причастен к партии "Слуга народа" и "Укроп". И некоторым депутатским группам внутри парламента,
      – сказал политолог Олег Саакян.

      коломойський
      Игорь Коломойский

      "Жадный" Кличко

      А вот наиболее жадным официальным донором можно считать городского голову Киева Виталия Кличко, который расположился на 70-й позиции самых состоятельных людей Украины. Он обогатил "Европейскую Солидарность" всего на 160 гривен.

      віталій кличкоВиталий Кличко

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Петр Порошенко Игорь Коломойский Вадим Новинский Виктор Медведчук Ринат Ахметов Европейская солидарность Оппозиционный блок Слуга народа Оппозиционная платформа – За жизнь Новости Украины Новости политики
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