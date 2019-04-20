Главные новости 20 апреля: Перестрелка в Каменском, массовая гибель боевиков на Донбассе

В Каменском в результате стрельбы пострадали 3 человека, в том числе активист Евгений Найда. Боевики на Донбассе понесли существенный урон – известно о гибели 4 наемников. В Конституционном суде открыли производство по закону, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России. Такими были главные новости субботы, 20 апреля, в Украине и мире.

Что произошло в Каменском

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Вечером 20 апреля в бывшем Днепродзержинске произошла стрельба - неизвестные из автомобиля целились в руководителя общественной организации "Рух Громадська варта" Евгения Найду, когда тот вышел из банка.

В этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, вероятно Daewoo Lanos с польскими номерами. Из него вышел мужчина в маске и сделал несколько выстрелов в сторону Найды из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся,

– пишут местные СМИ.



Место стрельбы в Каменском

В результате инцидента, кроме самого активиста, пострадали еще двое прохожих. Медицинскую помощь им оказали на месте. По словам журналистов, на место инцидента также прибыли "неизвестные, агрессивно настроенные молодые люди".

Найда сейчас находится в городской больнице скорой помощи. Главный врач Ростислав Винар сообщил, что у него диагностировали "серьезные огнестрельные ранения конечностей".

К слову, Евгений Найда в 2015 году баллотировался на пост мэра Каменского от партии УКРОП.

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Существенные потери боевиков на Донбассе

В бою с 79 отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ, который произошел вблизи Донецка, 19 апреля погибли по меньшей мере три боевика. Пока известно о гибели так называемого "командира роты" "лейтенанта" Сергея Пшеничного (родился 12 марта 1973 года) и "младшего сержанта" Виталия Жильцова (родился 6 июня 1996 года): оба были родом из Донецка. Также с ними на тот свет ушла уроженка Харькова Лилия Егамбердиева (Максименко).

Погибшие на Донбассе боевики: Жильцов (вверху), Пшеничный (снизу), Егамбердиева (справа)

Кроме того, 18 апреля произошла смерть бойца оккупантов Сергея Коробова с позывным "Базиль". Он был родом из Новодружеска на Луганщине. Родился боевик 22 мая 1980 года.

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Переименование УПЦ МП: Конституционный суд открыл производство

В Конституционном суде по иску 49 депутатов открыли производство касательно закона, который обязывает УПЦ МП указывать в названии свою принадлежность к России. Сейчас осуществляется подготовка дела к рассмотрению на пленарном заседании Большой Палаты Верховного Суда.

Депутаты, которые требуют признать закон неконституционным:

Еще 18 января депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, Александр Долженков и Василий Нимченко (они есть указанными уполномоченными по доверенности) обратились в Конституционный суд. Нардепы требуют признать неконституционным закон "О внесении изменения в статьи №12 Закона Украины" относительно названия религиозных организаций, которые являются частью религиозных группировок, а их управление находится за пределами Украины.

Положения закона направлены на вмешательство государства в церковные дела, а также нарушаются конституционные права граждан. А именно право на свободу мировоззрения и вероисповедания в разрезе права на беспрепятственное ведение религиозной деятельности,

– объясняют депутаты.

Также они отмечают, что голосование за указанный законопроект состоялось с нарушением Конституции на заседании Верховной Рады.

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Звезда сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников планеты до 23 лет по версии авторитетного ресурса Transfermarkt.

Так, 22-летний украинец делит 7 позицию вместе с Тео из "Сосьедаду", Серхио Регилоном из мадридского "Реала" и Альфонсо Педрасом из "Вильярреала". Все они оценены в 15 миллионов евро. Самым же дорогим молодым левым защитником по версии портала является Хосе Гайя из "Валенсии", которого оценили в 40 миллионов евро.