Сколько бюллетеней уничтожают и сколько не используют украинцы: интересная инфографика

21 апреля в Украине состоится второй тур выборов президента. Бюллетени для голосования на этот раз будут голубовато-серого цвета. К примеру, во время первого тура, который прошел 31 марта, они были песочными. Также документ будет иметь ряд других признаков. Однако не всегда все бюллетени по тем или иным причинам попадают в избирательные ящики, в том числе и из-за того, что украинцы их уничтожают.

За всю историю Украины вторые туры выборов президента проходили только 3 раза – в 1999-м, 2004-м и 2010-м. Кроме того, в 2004 году из-за многочисленных фальсификаций со стороны президента-беглеца Виктора Януковича и как одна из заслуг Майдана был проведен третий тур.

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В общем для вторых туров выборов президента в 1999-м и 2010 годах было изготовлено 77 миллионов 282 тысячи 783 бюллетеня. Использовали из них 50 миллионов 473 тысячи 271 бюллетень, взамен 1 миллион 344 тысячи 586 бюллетеней признали недействительными и 25 миллионов 464 тысячи 936 бюллетеней не использовали.

Относительно 2014 года, то изготовили 38 миллионов 300 тысяч 772 бюллетеня. Действительными в том году оказались 28 миллионов 691 тысяча 130 бюллетеней. В то же время не использовали украинцы 9 миллионов 187 тысяч 150 бюллетеней и 422 тысячи 492 бюллетени были недействительными.

Хотя в 2014 году не было второго тура выборов, поскольку все решилось в первом, однако статистика бюллетеней также впечатляет. Для первых после начала войны с Россией выборов изготовили 34 миллиона 692 тысячи 976 бюллетеней, использовали из них 18 миллионов 581 тысячу 459 бюллетеней. Кроме того, 422 тысячи 492 бюллетени признали недействительными и 12 миллионов 521 тысячу 805 бюллетеней не использовали.

Смотрите инфографику относительно бюллетеней во время выборов президента Украины:

Сколько бюллетеней уничтожают украинцы: инфографика

По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, изготовление бюллетеней – "это и большой труд многих людей, и деньги".

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Если порча бюллетеня – это ваша позиция относительно того или иного кандидата, фамилия которого опубликована в этом избирательном бюллетене, то не выбирайте этого кандидата. Но не надо приходить на участок и рисовать на этом бюллетене все, что угодно. А рисовали в первом туре ну очень неуместные вещи, даже резали бюллетени, ели их,

– заметила она.

На второй тур во избежании различных ситуаций и чтобы все имели возможность проголосовать также изготовили чуть больше бюллетеней, чем это нужно. Согласно закону, для каждого обычного и зарубежного избирательного участка количество бюллетеней на полпроцента должно быть больше количества избирателей, которые относятся к конкретному избирательному участку по состоянию на 6 апреля

Каким будет избирательный бюллетень во втором туре выборов:

– иметь голубовато-серый цвет,

– его размер составит 200 на 155 миллиметров;

– текст на нем печатают только с одной стороны на государственном языке;

– содержать двутонный водяной знак и защитные волокна с использованием графических защитных элементов антисканерних;

– антисканерные элементы на бюллетени будет выполнено с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния;

– на каждом избирательном бюллетене с помощью высокой печати с применением защитной краски, проявляющейся на его обороте, будет отражен номер избирательного участка.

Что известно о президентских выборах 2019 года?

Поскольку каждый из кандидатов не преодолел барьер в 50% по итогам голосования 31 марта, был объявлен второй тур. Его назначили на 21 апреля.



Окончательные результаты второго тура ЦИК должен объявить до 1 мая. А до 3 июня должна состояться инаугурация вновь избранного главы государства. На этот раз президента в Украине выбирают в седьмой раз. Согласно Конституции, пробудет новоиспеченный гарант на этой должности не менее 5 лет.

ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ВТОРОМ ТУРЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-2019: