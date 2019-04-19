Как избирательные участки готовятся ко второму туру и что уже сделали

Пока вся Украина готовится к дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко, избирательные бюллетени уже получили 55,55% участковых избирательных комиссий.

Всего бюллетени нужно доставить в 30 тысяч участков. Об этом написала председатель ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

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Также она добавила, что вскоре все УИК будут готовы к проведению второго тура выборов.

К слову, 19 апреля в 19:00 состоятся дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" в Киеве. В целом мероприятие будут освещать более 20 украинских и иностранных каналов, в том числе и 24 канал. Поэтому дискуссию кандидатов в президенты Вы сможете просмотреть как на сайте 24 канала, так и на нашем Youtube-канале.

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