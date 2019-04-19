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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Як виборчі дільниці готуються до другого туру та що вже зробили

      48 Читать новость на русском
      Понад половина виборчих дільниць вже отримали бюлетені
      Понад половина виборчих дільниць вже отримали бюлетені / www.volya.ua

      Поки вся Україна готується до дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка, виборчі бюлетені вже отримали 55,55% дільничних виборчих комісій.

      Загалом бюлетені потрібно доставити у 30 тисяч дільниць. Про це написала голова ЦВК Тетяна Сліпачук на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Порошенко або Зеленський: рейтинги кандидатів на другий тур виборів в Україні

      Також вона додала, що незабаром всі ДВК будуть готові до проведення другого туру виборів. 

      До слова, 19 квітня о 19:00 відбудуться дебати Володимира Зеленського та Петром Порошенка на НСК "Олімпійський" у Києві. Загалом захід висвітлюватимуть понад 20 українських і закордонних каналів, зокрема й 24 канал. Отже, дискусію кандидатів у президенти Ви зможете переглянути як на сайті 24 каналу, так і на нашому Youtube-каналі.

      Все, що потрібно знати про обіцянки кандидатів – читайте тут.
      Про те, як голосувати і які документи брати з собою – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Порошенко і Зеленський
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