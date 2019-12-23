Главные новости 22 декабря: выборы в ОТГ, возможный срыв обмена пленными и "праздничные" очереди

В Украине состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ. В Кремле заявили о новом препятствии, которое может сорвать оговоренный обмен пленными до конца 2019 года. В Киеве активисты вышли с демонстрациями против главы МВД Арсена Авакова. На границах образовались огромные "праздничные" очереди. Такими были главные новости воскресенья, 22 декабря.

Главные новости за сегодня, 22 декабря, в Украине и мире:

Местные выборы в 86 ОТО

Для проведения первых местных выборов в 23 регионах образовали 119 территориальных избирательных комиссий. В 86 объединенных территориальных общинах выборы проходят впервые. В Центральной избирательной комиссии сообщают, что голосование проходит в штатном режиме.

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"Все 532 избирательных участка на первых и 66 – на дополнительных выборах, по сообщению Национальной полиции Украины, открылись вовремя, в 8:00. Голосование проходит в штатном режиме", – отмечают в ЦИК.

Еще одни выборы в ОТО должны состояться через неделю 29 декабря. Всего в два последних воскресенья 2019 года смогут принять участие более 380 тысяч избирателей. После проведения голосования общее количество ОТО, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.

Впрочем избирательный процесс не обошелся без нарушений. От его начала правоохранители зарегистрировали уже 47 фактов злоупотреблений.

Правоохранители фиксировали незаконную агитацию – 14 раз, подкуп избирателей – 5 случаев, фальсификацию избирательных документов – 4 раза.

Как сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, в течение дня явка колебалась от 4,4% до 54%.

Заметим, что результаты голосования на выборах в ОТО обещают объявить сразу после нового года – 1 января.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что официальный Киев на заседаниях Контактной группы в Минске "создает новые препятствия" для обмена пленными. По его словам, Украина настаивает на процедуре процессуальной очистки.

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Цель – "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтвержденные. Есть списки, которые признаны по обе стороны как списки реальных людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять,

– пояснил Лавров.

По словам российского министра, это было четко зафиксировано и это обсуждали лидеры "нормандской четверки" – Владимир Путин и Владимир Зеленский в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Они заявляли, что "эти люди установлены, списки есть, поэтому мы их обменяем".

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены – да, но они не все являются "процессуально очищенными". Это означает новое препятствие тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", – констатировал Лавров.

Обмен пленными с боевиками по формуле "всех на всех" был одним из пунктов договоренностей, к которым пришли Украина и Россия на встрече в нормандском формате в Париже.



О чем еще Украина и Россия договорились на нормандском саммите / инфографика 24 канала

В столице активисты вышли на митинги под Офис Президента и на Майдане Незалежности. Активисты требуют справедливого правосудия в отношении подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко.

Кроме того, митингующие требуют, чтобы Владимир Зеленский отстранил от должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Они подготовили соответствующую петицию.

Акции против Авакова в центре Киева: смотрите фото

Активисты символически разорвали фото, на котором Зеленский вместе с Аваковым. Согласно их требованиями, президент должен поручить соответствующим органам расследовать злоупотребления властью министра внутренних дел.

Больше всего митингующих находится именно под Офисом Президента. Они отмечают, что приложат все усилия, чтобы не были наказаны невиновные. Взамен сам Зеленский ответил, что не может уволить Авакова, поскольку это не в его компетенции.

Вторая акция протеста проходит на Майдане Незалежности в форме музыкального марафона. Десятки украинских музыкантов вышли в поддержку задержанных в убийстве Павла Шеремета.

Мы считаем, что это либо абсолютно заказанное кем-то дело, либо сфальсифицированное,

– прокомментировала организатор акции Полина Иванова.



Кого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета / инфографика 24 канала

На границе Украины и Польши образовались длинные предновогодние очереди. Среди причин – нехватка пунктов пропуска, большое количество желающих пересечь границу и длительное оформление автомобилей украинцев, живущих за рубежом. Наибольшая задержка идет с польской стороны.

Люди не могут въехать на территорию сутками, а автомобильные очереди простираются на десятки километров.

Украинцы на пункте пропуска "Смильница" сообщают, что очередь не движется уже в течение 5 часов. Некоторые ждут возможность попасть в Польшу 40 часов.

Сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини", там автомобильный затор растянулся на десятки километров. Очевидцы сообщают, что некоторые автомобили ждут уже трое суток.



"Праздничные" очереди на украинских границах

Наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

По словам пограничников, основной причиной очередей является возвращение украинцев, работающих и обучающихся за рубежом, домой на праздники.

Сейчас пункты пропуска с украинской стороны работают в 1,5-2 раза больше своей проектной пропускной способности,

– сообщили в Госпогранслужбе.