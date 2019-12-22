Обмен пленными до Нового года, вероятно, не произойдет: Кремль заявил о новом "препятствии"

В России в очередной раз отличились негативным заявлением в сторону Украины. На этот раз российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что официальный Киев на заседаниях Контактной группы в Минске создает новые препятствия для обмена пленными. По его словам, Украина настаивает на процедуре процессуальной очистки.

Как подчеркнул Лавров в эфире программы "Большая игра" на пропагандистском "Первом канале", во время нормандского саммита в Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных лиц.

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Цель – "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Есть списки, которые признаны по обе стороны как списки реальных людей. Все знают, где эти люди находятся и как их надо освободить и обменять,

– убеждает он.

По словам российского министра, это было четко зафиксировано и это обсуждали лидеры "нормандской четверки" – Владимир Путин и Владимир Зеленский в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Они заявляли, что "эти люди установлены, списки есть, поэтому мы их обменяем".

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены – да, но они не все являются "процессуально очищенными". Это означает новое препятствие тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", – констатировал Лавров.

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Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

Во время нормандского саммита, который прошел 9 декабря в Париже, стороны договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Взамен последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена и не согласованы списки.

Еще одно препятствие появилось 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.