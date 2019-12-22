Обмін полоненими до Нового року, імовірно, не відбудеться: Кремль заявив про нову "перешкоду"

У Росії вкотре відзначилися негативною заявою у бік України. Цього разу російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що офіційний Київ на засіданнях Контактної групи в Мінську створює нові перешкоди для обміну полоненими. За його словами, Україна наполягає на процедурі процесуального очищення.

Як підкреслив Лавров у ефірі програми "Велика гра" на пропагандистському "Першому каналі", під час нормандського саміту в Парижі закликали контактну групу погодити списки для обміну усіх осіб, яких встановили.

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Мета – "всіх на всіх ", але коли вони всі ці роки зіставляли списки, то виявилося, що не всі є взаємно підтвердженими. Є списки, які визнано по обидва боки як списки реальних людей. Всі знають, де ці люди перебувають і як їх треба звільнити та обміняти,

– переконує він.

За словами російського міністра, це було чітко зафіксовано та це обговорювали лідери "нормандської четвірки" – Володимир Путін і Володимир Зеленський за присутності Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Вони заявляли, що "ці люди є встановленими, списки є, отже ми їх поміняємо".

"Тепер у контактній групі з'явився новий критерій: встановлені – так, але вони не всі є "процесуально очищені ". Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва та Нового року повернулися додому", – констатував Лавров.

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Що відомо про підготовку до обміну утримуваними особами

Під час нормандського саміту, що пройшов 9 грудня в Парижі, сторони домовились до кінця 2019 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх".

Згодом на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську українська та російська сторони так і не змогли узгодити це питання. Кремль, зокрема, вимагав, аби Україна домовлялася з представниками окупованих територій. Натомість останні звинуватили Україну в тому, що вона начебто не погоджує механізм юридичної очистки на обмінюваних осіб, тобто зняття з них судимості. Немає також ясності щодо кількості осіб для обміну та не узгоджено списки.

Ще одна перешкода з’явилася 20 грудня, коли кілька десятків утримуваних, яких Київ планував передати у межах обміну бойовикам на Донбасі, попросили виключити їх зі списків.