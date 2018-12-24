Главные новости 24 декабря: "новая-старая" ректор медуниверситета и 17 гривен Шуфрича на армию

Скандальная ректор медуниверситета имени Богомольца Екатерина Амосова вернула себе должность. Нестор Шуфрич пожертвовал на помощь армии аж 17 гривен. Еще два захваченных Россией украинских моряка объявили себя военнопленными. Инцидент в поезде Киев-Рахов: на пассажирку упала верхняя полка с другой женщиной. Такими были главные новости понедельника, 24 декабря, в Украине и мире.

"Нова-старая" ректор медуниверситета имени Богомольца

Уволенную еще весной ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову снова восстановили в должности. Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева.

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В ведомости отмечают, что окружной админсуд "решил трудовой спор, который не в его компетенции, поскольку такое дело уже рассматривается Печерским районным судом Киева".

20 декабря Окружной административный суд Киева (...) отменил приказ Минздрава Украины об увольнении Екатерины Амосовой с должности ректора и запретил кому-либо занимать должность ректора, кроме Екатерины Амосовой. Минздрав Украины обжалует решение суда и обратится в Нацполицию с жалобой на соответствующего судью,

– сообщили в Минздраве.

К слову, Министерство здравоохранения Украины постановило уволить ректора Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерину Амосову в марте. Комиссия Минздрава признала работу Екатерины Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть контракт с ней.

В чем суть конфликта в университете Богомольца?

Конфликт вокруг медуниверситета Богомольца разгорелся после того, как студенты не смогли сдать лицензионный экзамен "Шаг 1. Стоматология", который должен был состояться 20 февраля по всей стране в вузах, которые готовят стоматологов. В срыве экзамена в Минздраве обвиняют ректора Екатерину Амосову, но она называла такое решение "сведением счетов".



В конце февраля студенты и трудовой коллектив университета Богомольца объявили забастовку. Они требовали отмены приказа об увольнении Екатерины Амосовой и назначении и.о. ректора университета Михаила Захараша. Забастовка была завершена посредством получения поддержки комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения в конфликте между учреждением и Минздрава.

"Щедрая" пожертвование Шуфрича на армию

В понедельник, 24 декабря, от имени народного депутата Украины Нестора Шуфрича в помощь украинской армии было перечислено целых 17 гривен.

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Известно, что фонд разработал сертификаты, подтверждающие благотворительность. Его оформляют от имени родных, друзей, бизнес-партнеров, или, например, политиков, которые не признают российскую агрессию.

Для заказа сертификата необходимо перечислить благотворительный взнос в Фонд.

У "Вернись живым" появился волшебный инструмент мгновенного перевоплощения в хорошего человека. Первым стал Шуфрич. Пока так, в размере необлагаемого минимума. Войдите в его положение. Он старается, поверьте,

– добавил креативный директор фонда "Вернись живым" Алексей Новиков.

Стоит добавить, что в такой шутливой форме представители Фонда решили привлечь внимание к безразличию отдельных политиков и их игнорированию помощи армии.

Что известно о фонде "Вернись живым"?

Это один из крупнейших фондов помощи украинским военным в зоне АТО. Специализируется на техническом обеспечении, прежде всего на ночной оптике. Кроме того, занимается учебными, медицинскими, психологическими и другими проектами. Организацию основал в 2014 году специалист по информационным технологиям из Киева Виталий Дейнега.

Ещё два захваченных РФ украинских моряка объявили себя военнопленными

Адвокаты украинских военнопленных моряков Айдер Азаматов, Оксана Железняк, и Татьяна Окушко посетили содержащихся в СИЗО Москвы членов экипажа рейдового буксира ВМС Украины "Яны Капу" Юрия Будзила и Андрея Шевченко.

В ходе следственных действий Юрий Будзило заявил следователю под протокол, что является военнопленным. От дачи других показаний отказался,

– написал адвокат.

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Адвокат добавил, что Юрий чувствует себя хорошо, а также, что вещи и продукты, которые ему передали волонтеры, дошли.

Адвокат Азаматов предупредил Будзило о попытках разработки оперативниками ФСБ украинских моряков с целью оказать давление и заставить признать вину, а также о фактах привлечения ими других заключенных для этих целей,

– сообщил Полозов.

Он отметил, что отдельно адвокаты предупредили Шевченко о психологической обработке оперативниками ФСБ украинских моряков, а также о потенциальной опасности "внутрикамерной разработки", когда оперативники используют других заключенных для совершения психологического давления для получения необходимого результата, в том числе признание вины.

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"В ходе следственных действий Андрей Шевченко заявил, что является военнопленным и отказался от дачи других показаний", – добавил адвокат.

Инцидент в поезде Киев–Рахов

В поезде 357К сообщением Киев–Рахов на пассажирку Полякову Надежду упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. В результате Надежда Полякова получила серьезные травмы таза.

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Светлана Полякова утверждает, что пострадавшей раздробило таз. Ее сразу срочно направили в Тернопольскую областную больницу, где сделали МРТ и прооперировали.

Представитель "Укрзализныци" в комментариях к посту на Facebook отметил, что результаты проверки свидетельствуют, что полка была и остается исправной.

После инцидента полка была комиссионно проверена – она ​​была и остается в исправном состоянии. Такое событие могло произойти из-за неосторожности пассажира, находившегося на полке (такие случаи очень редко, но случаются). Установлено, что со своей стороны бригада действовала правильно,

– отметил заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

К слову, пассажирский поезд, следовавший из Рахова в Киев, застрял на пути в Тернопольской области и около 5 часов простоял в поле.

Однако дочь пострадавшей добавила, что пассажирка, которая была на верхней полке, на время инцидента спала уже 2 часа. Кроме того, в акте, который подписал начальник поезда после инцидента, указано, что женщина травмировалась именно из-за падения соседки сверху.

Мама зачитала акт – там написано, что пассажирка сверху с места 46 упала на пассажирку (мою маму) на место 45, последняя получила травму бедра. О полке совсем нечего не написали!

– отметила дочь пострадавшей Светлана Полякова в комментарии для BBC.