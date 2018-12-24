Головні новини 24 грудня: "нова-стара" ректорка медуніверситету та 17 гривень Шуфрича на армію

Скандальна ректорка медуніверситету імені Богомольця Катерина Амосова повернула собі посаду. Нестор Шуфрич пожертвував на допомогу армії аж 17 гривень. Ще двоє захоплених Росією українських моряків оголосили себе військовополоненими Інцидент у поїзді Київ–Рахів: на пасажирку впала верхня полиця з іншою жінкою.Такими були головні новини понеділка, 24 грудня, в Україні та світі.

"Нова-стара" ректорка медуніверситету імені Богомольця

Звільнену ще навесні ректорку Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову знову поновили на посаді. Відповідне рішення прийняв Окружний адміністративний суд Києва.

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У відомості наголошують, що окружний адмінсуд "вирішив трудовий спір, який не є в його компетенції, оскільки така справа вже розглядається Печерським районним судом Києва".

20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (…) зупинив наказ МОЗ України про звільнення Катерини Амосової з посади ректора і заборонив будь-кому займати посаду ректора, крім Катерини Амосової. МОЗ України оскаржить рішення суду і звернеться в Нацполіцію зі скаргою на відповідного суддю,

– повідомили у МОЗ.

До слова, Міністерство охорони здоров'я України ухвалило звільнити ректорку Національного медичного університету імені Олександра Богомольця Катерину Амосову у березні. Комісія МОЗ визнала роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною і рекомендувала розірвати контракт з нею.

У чому суть конфлікту в університеті Богомольця?

Конфлікт довкола медуніверситету Богомольця розгорівся після того, як студенти не змогли скласти ліцензійний іспит "Крок 1. Стоматологія", що мав відбутися 20 лютого по всій країні у вишах, які готують стоматологів. У зриві іспиту у МОЗ звинувачують ректорку Катерину Амосову, але вона називала таке рішення "зведенням рахунків".



Наприкінці лютого студенти та трудовий колектив університету Богомольця оголосили страйк. Вони вимагали скасування наказу про звільнення Катерини Амосової та призначення в.о. ректора університету Михайла Захараша. Страйк було завершено через здобуття підтримки комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я в конфлікті між установою та МОЗ.

"Щедра" пожертва Шуфрича на армію

У понеділок, 24 грудня, від імені народного депутата України Нестора Шуфрича на допомогу українській армії було перераховано цілих 17 гривень.

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Відомо, що фонд розробив сертифікати, які засвідчують благодійність. Його оформлюють від імені рідних, друзів, бізнес-партнерів, або, наприклад, політиків, які не визнають російську агресію.

Для замовлення сертифікату необхідно перерахувати благодійний внесок в Фонд.

У "Повернись живим" з'явився чарівний інструмент миттєвого перевтілення в хорошу людину. Першим став Шуфрич. Поки так, у розмірі неоподаткованого мінімуму. Увійдіть в його становище. Він старається, повірте,

– додав креативний директор фонду "Повернись живим" Олексій Новіков.

Варто додати, що у такій жартівливій формі представники Фонду вирішили привернути увагу до байдужості окремих політиків та їхнього ігнорування допомоги армії.

Що відомо про фонд "Повернись живим"?Це один із найбільших фондів допомоги українським військовим у зоні АТО. Спеціалізується на технічному забезпеченні, насамперед на нічній оптиці. Крім того, займається навчальними, медичними, психологічними та іншими проектами. Організацію заснував 2014 року спеціаліст із інформаційних технологій з Києва Віталій Дейнега.

Ще двоє захоплених РФ українських моряків оголосили себе військовополоненими

Адвокати українських військовополонених моряків Айдер Азаматов, Оксана Железняк, і Тетяна Окушко відвідали утримуваних у СІЗО Москви членів екіпажу рейдового буксира ВМС України "Яни Капу" Юрія Будзила та Андрія Шевченка.

В ході слідчих дій Юрій Будзило заявив слідчому під протокол, що є військовополоненим. Від дачі інших свідчень відмовився,

– написав адвокат.

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Адвокат додав, що Юрій почувається добре, а також, що речі і продукти, які йому передали волонтери, дійшли.

Адвокат Азаматов попередив Будзила про спроби розробки оперативниками ФСБ українських моряків з метою чинити тиск і змусити визнати провину, а також про факти притягнення ними інших ув'язнених для цих цілей,

– повідомив Полозов.

Він зазначив, що окремо адвокати попередили Шевченка про психологічну обробку оперативниками ФСБ українських моряків, а також про потенційну небезпеку "внутрішньокамерної розробки", коли оперативники використовують інших ув'язнених для вчинення психологічного тиску задля отримання необхідного результату, в тому числі визнання провини.

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"В ході слідчих дій Андрій Шевченко заявив, що є військовополоненим і відмовився від дачі інших свідчень", – додав адвокат.

Інцидент у поїзді Київ–Рахів

У потязі 357К сполученням Київ–Рахів на пасажирку Полякову Надію впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього Надія Полякова отримала значні травми тазу.

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Світлана Полякова стверджує, що постраждалій роздробило таз. Її одразу терміново направили у Тернопільську обласну лікарню, де зробили МРТ та прооперували.

Представник "Укрзалізниці" у коментарях до посту на Facebook зазначив, що результати перевірки свідчать, що полиця була і залишається справною.

Після інциденту полиця була комісійно перевірена — вона була і залишається у справному стані. Така подія могла статись через необережність пасажира, що перебував на полиці (такі випадки дуже рідко, але трапляються). Встановлено, що зі свого боку бригада діяла правильно,

— зазначив заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

До слова, пасажирський потяг, який їхав з Рахова до Києва, застряг на шляху в Тернопільській області та близько 5 години простояв у полі.

Однак донька постраждалої додала, що пасажирка, яка була на верхній полиці, на час інциденту спала вже 2 години. Крім того, в акті, який підписав начальник потягу після інциденту, зазначено, що жінка травмувалась саме через падіння сусідки зверху.

Мама зачитала акт — там написано, що пасажирка зверху з місця 46 впала на пасажирку (мою маму) на місце 45, остання отримала травму стегна. Про полицю зовсім нічого не написали!

— наголосила донька постраждалої Світлана Полякова у коментарі для BBC.