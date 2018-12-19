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      "Залізницею" можна катувати людей: як національний перевізник може подолати корупцію

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / Фото з відкритих джерел

      "Укрзалізниця" кожного року має проблеми з квитками, ніби для них прихід новорічних свят є несподіванкою. Вже не вперше вона не може розв'язати проблеми громадян, проте свої внутрішні спірні ситуації – вирішує відмінно.

      Про це у програмі "Що це було?" розповіла журналістка програми "Слідство.Інфо" Євгенія Моторевська.

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      Вона наголосила, що національний перевізник вже не вперше проводить дивні тендери. Наприклад, закупівля знаків відмінності для керівництва "Укрзалізниці" коштувала півмільйона гривень. Крім того, "Укрзалізниця" доволі гучно відгуляла корпоратив, на якому виступали українські співаки, зокрема Катерина Бужинських.

      "Укрзалізниця" завжди була так званою "дойною коровою" для кожного клану, який приходив до влади. У 2002 році за її кошти побудували резиденцію для Кучми у Гуті, що на Івано-Франківщині,
      – сказав ведучий програми "Що це було?" Сергій Лещенко.

      ​Резеденція в Гуті
      Резиденція в Гуті

      Він додав, що замість того, аби використати ці гроші на потреби громадян, наприклад, закупити нові вагони чи локомотиви, керівництво побудувало державну резиденцію, якою президент користується раз на рік.

      Змінити це можна лише системними та довготривалими кроками, які мають початися з призначення повноцінного керівника. Адже з виконувача обов'язків немає ніякого зиску, він не несе ніякої відповідальності, – наголосив Лещенко.

      Євгенія Моторевська зауважила, що про корупцію в "Укрзалізниці" говорять відкрито. Міністр інфраструктури Володимир Омелян у публічній заяві сказав, що через корупцію національний перевізник щороку втрачає 15 мільярдів гривень. 

      Міністр інфраструктури Володимир Омелян
      Міністр інфраструктури Володимир Омелян

      За інформацією НАБУ, тендери на закупівлі "Укрзалізниці" завищені на 30-40%. Крім того, ці закупівлі відбуваються за бюджетні кошти.

      "Укрзалізниця" – це дзеркало, в якому ми бачимо сучасну Україну. Десь, можливо, і симпатична, але десь і потворна. На жаль, без системних і глибинних реформ ми нікуди не рушимо, тому треба починати їх якнайшвидше,
      – додав Лещенко.

      Відео повного випуску програми "Що це було?" за 19 грудня 2018 року дивіться тут.

      Теги: Новини України Відеоблоги Корупція Розслідування Гроші НАБУ Володимир Омелян Укрзалізниця Сергій Лещенко
      Джерело: 24 канал
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